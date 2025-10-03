Το παιδί-θαύμα του Ερυθρού Αστέρα έγραψε ιστορία

Το παιδί-θαύμα του Ερυθρού Αστέρα, ο Βασίλιε Κόστοφ προχωρά με αργά αλλά σταθερά βήματα προς την κορυφή. Ο 17χρονος άσος ήδη πρόσθεσε το όνομά του σε σελίδα της ιστορίας της Σερβικής ομάδας, καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ της, με το γκολ που πέτυχε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μπορεί ο Ερυθρός Αστέρας να ηττήθηκε 2-1, όμως ο Κόστοφ ήταν το μεγάλο κέρδος. Ο 17χρονος μέσος ισοφάρισε, προσωρινά, για τον Ερυθρό Αστέρα με ένα ψύχραιμο τελείωμα, μια στιγμή που όχι μόνο ανέβασε την ομάδα του, αλλά του έδωσε και μεγάλη ώθηση αυτοπεποίθησης.

Ο ίδιος, ο Κόστοφ σχολίασε για το παιχνίδι: «Παίξαμε καλά από την αρχή, όμως δεχθήκαμε ένα γκολ νωρίς, αλλά καταφέραμε να επιστρέψουμε στον αγώνα. Το γκολ μου έδωσε αυτοπεποίθηση σε μένα και σε όλη την ομάδα, παρόλο που ήμασταν άτυχοι να γνωρίσουμε την ήττα από την Πόρτο με το να δεχτούμε γκολ στο τελευταίο λεπτό».

Παρά την ηλικία του και την περίσταση, ο Κόστοφ παραδέχτηκε ότι το άγχος του εξαφανίστηκε αμέσως, μόλις ξεκίνησε ο αγώνας: «Είχα ένα μικρό τρακ πριν από τον αγώνα, αλλά μόλις ξεκίνησε εξαφανίστηκε και έδωσα ό,τι είχα. Νομίζω ότι έδειξα τι μπορώ να κάνω», δήλωσε.

Γεννημένος το 2008, ο Κόστοφ ανέβηκε στις τάξεις της ακαδημίας νέων του Ερυθρού Αστέρα. Εκείνο που τον ξεχωρίζει είναι ικανότητά του να φτάνει στην περιοχή, θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους πιο τεχνικά προικισμένους μέσους της γενιάς του.

Ο Κόστοφ είναι ήδη βασικός στην πρώτη ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας ήδη πάνω από 10 συμμετοχές στην Σερβική Superliga και την Ευρώπη πριν κλείσει τα 18. Το γκολ που πέτυχε εναντίον της Πόρτο δεν του δίνει μόνο αυτοπεποίθηση αλλά επιβεβαιώνει και την πρόοδό του.

Ο Κοστόφ έχει εκπροσωπήσει τη Σερβία στην Εθνική U17, όπου υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παίκτες, και λογικά θα προχωρήσει γρήγορα στις Εθνικές U19 και U21. Οι ανιχνευτές από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων ομάδων από την Bundesliga και τη Serie A, παρακολουθούν ήδη την πρόοδό του.

Προς το παρόν, ο Κόστοφ επικεντρώνεται στην καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. «Νομίζω ότι έδειξα τι μπορώ να κάνω», είναι η άποψή του.