Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Το παιδί-θαύμα του Ερυθρού Αστέρα έγραψε ιστορία
Ποδόσφαιρο 03 Οκτωβρίου 2025 | 19:19

Το παιδί-θαύμα του Ερυθρού Αστέρα έγραψε ιστορία

Ο 17χρονος Βασίλιε Κόστοφ βρήκε δίχτυα στο παιχνίδι με την Πόρτο και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Το παιδί-θαύμα του Ερυθρού Αστέρα, ο Βασίλιε Κόστοφ προχωρά με αργά αλλά σταθερά βήματα προς την κορυφή. Ο 17χρονος άσος ήδη πρόσθεσε το όνομά του σε σελίδα της ιστορίας της Σερβικής ομάδας, καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ της, με το γκολ που πέτυχε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μπορεί ο Ερυθρός Αστέρας να ηττήθηκε 2-1, όμως ο Κόστοφ ήταν το μεγάλο κέρδος. Ο 17χρονος μέσος ισοφάρισε, προσωρινά, για τον Ερυθρό Αστέρα με ένα ψύχραιμο τελείωμα, μια στιγμή που όχι μόνο ανέβασε την ομάδα του, αλλά του έδωσε και μεγάλη ώθηση αυτοπεποίθησης.

Ο ίδιος, ο Κόστοφ σχολίασε για το παιχνίδι:  «Παίξαμε καλά από την αρχή, όμως δεχθήκαμε ένα γκολ νωρίς, αλλά καταφέραμε να επιστρέψουμε στον αγώνα. Το γκολ μου έδωσε αυτοπεποίθηση σε μένα και σε όλη την ομάδα, παρόλο που ήμασταν άτυχοι να γνωρίσουμε την ήττα από την Πόρτο με το να δεχτούμε γκολ στο τελευταίο λεπτό».

Παρά την ηλικία του και την περίσταση, ο Κόστοφ παραδέχτηκε ότι το άγχος του εξαφανίστηκε αμέσως, μόλις ξεκίνησε ο αγώνας: «Είχα ένα μικρό τρακ πριν από τον αγώνα, αλλά μόλις ξεκίνησε εξαφανίστηκε και έδωσα ό,τι είχα. Νομίζω ότι έδειξα τι μπορώ να κάνω», δήλωσε.

Γεννημένος το 2008, ο Κόστοφ ανέβηκε στις τάξεις της ακαδημίας νέων του Ερυθρού Αστέρα. Εκείνο που τον ξεχωρίζει είναι ικανότητά του να φτάνει στην περιοχή, θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους πιο τεχνικά προικισμένους μέσους της γενιάς του.

Ο Κόστοφ είναι ήδη βασικός στην πρώτη ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας ήδη πάνω από 10 συμμετοχές στην Σερβική Superliga και την Ευρώπη πριν κλείσει τα 18. Το γκολ που πέτυχε εναντίον της Πόρτο δεν του δίνει μόνο αυτοπεποίθηση αλλά επιβεβαιώνει και την πρόοδό του.

Ο Κοστόφ έχει εκπροσωπήσει τη Σερβία στην Εθνική U17, όπου υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παίκτες, και λογικά θα προχωρήσει γρήγορα στις Εθνικές U19 και U21. Οι ανιχνευτές από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων ομάδων από την Bundesliga και τη Serie A, παρακολουθούν ήδη την πρόοδό του.

Προς το παρόν, ο Κόστοφ επικεντρώνεται στην καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. «Νομίζω ότι έδειξα τι μπορώ να κάνω», είναι η άποψή του.

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 03.10.25

ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα Ιβανούσετς και Φέντορ Τσάλοφ που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών την Πέμπτη.

Σύνταξη
Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Champions League 03.10.25

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Μερική λύση 03.10.25

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς
Στην Κοστιαντιβίνκα 03.10.25

Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Αντονί Λαγικάν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ που σκοτώνεται από επίθεση με drone. Ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε την ίδια επίθεση.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση
Κόσμος 03.10.25

Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση

«Το έθνος μας βρίσκεται στη μέση μιας σημαντικής, ίσως αποφασιστικής, φάσης στη σύγχρονη ιστορία του» τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην κεντρική ομιλία του για την επέτειο την γερμανική επανένωση

Σύνταξη
Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες
Κόσμος 03.10.25

Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε στη Βουλγαρία

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας
Παρανάλωμα 03.10.25

Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας

Οι πυρκαγιές που προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημιές τετραπλασιάστηκαν από το 1980, ενώ οι πυρκαγιές με τουλάχιστον δέκα νεκρούς τριπλασιάστηκαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

