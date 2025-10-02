Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Ασπίδα και στο Αιγαίο

Διαβάστε στα «ΝΕΑ»

Το μήνυμα από τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης

Ασπίδα και στο Αιγαίο

• Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Το σύστημα anti-drone σχεδιάζεται ως ασπίδα για ολόκληρη την ήπειρο.

Θα περιλαμβάνει, επίσης, τη νότια πτέρυγά της

• Τι ζητούσαν η Ελλάδα και οι άλλες χώρες του Νότου

• Δύο ελληνικά F-16 Viper πέταξαν πάνω από την Κύπρο χθες για την εθνική της εορτή

Διαβάστε επίσης

•Νέο ραντεβού στην τακτική Σύνοδο Κορυφής στις 23-24 Οκτωβρίου για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις

•Η Γαλλία έτοιμη να αναθεωρήσει το πυρηνικό της δόγμα

Αργά χθες βράδυ

Ισραηλινό ρεσάλτο στα πλοία προς Γάζα

•Είχε προηγηθεί μήνυμα για αλλαγή πορείας

•Εκκλήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για ασφάλεια των πολιτών τους

Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα!

Αφιερωμένη στον Κώστα Μητρόπουλου η σημερινή εικονογράφηση των «ΝΕΩΝ»

•Με αφορμή τα χθεσινά γενέθλιά του

=====================

ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ

Αλλάξτε τον νόμο περι ευθύνης υπουργών

• Τι ζήτησε η ευρωπαία εισαγγελέας από τρεις έλληνες υπουργούς

• Αλλαγή στάσης από Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ

=====================

ΕΜΦΥΛΙΟΙ

Προς κρίση ηγεσίας οδηγείται η Τουρκία

• Ενας αποκαλυπτικός διάλογος για τις φατρίες στο Λευκό Παλάτι

=====================

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ερχονται μεγαλύτερες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

=====================

ΕΝΘΕΤΑ ΥΓΕΙΑ

Πέντε βήματα για υγιή καρδιά

=====================

ΤΖΕΪΝ ΓΚΟΥΝΤΟΛ

1934-2025

Η ερευνήτρια που είδε στα ζώα ανθρώπινες συμπεριφορές

ΔΗΜΟΙ

Βαριά πρόστιμα για τα μπάζα στα σκουπίδια

Αρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μεγάλη εμφάνιση, πικρή ήττα

Εντυπωσιακή νίκη οι Νέοι, 2-1 στο Λονδίνο