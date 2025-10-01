Στα ΝΕΑ της Τετάρτης: Οι τρεις φάκελοι της Λάουρα Κοβέσι

Διαβάστε στα «Νέα»:

Η Ευρωπαία εισαγγελέας στην Αθήνα

Οι τρεις φάκελοι της Λάουρα Κοβέσι

•Ποιες ελληνικές υποθέσεις βρίσκονται στα χέρια της

•Τι θα πει στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών και στους έλληνες δικαστές

•Πώς προετοιμάζεται να απαντήσει η κυβέρνηση

• Τι κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής

• Τι είπε για τον «Φραπέ» και τα τηλεφωνήματα που δεχόταν για τους «κόκκινους ΑΦΜ»

Η Καρυστιανού, τα γκάλοπ, και η «μεγάλη οργή»

Πως ένα δυνητικό κόμμα ανακατεύει την τράπουλα

•Τι δείχνει μέτρηση στη Δυτική Ελλάδα για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος»

Ποιες πολιτικές δυνάμεις διεμβολίζονται και ποιες παραμένουν ανέπαφες

Τι διέταξε ο Λευκός Οίκος τους Αμερικανούς στρατηγούς

«Τέρμα οι μακρυμάλληδες, οι χοντροί και οι μουσάτοι»

•Ντ. Τραμπ: Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω

ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

Δομικές αλλαγές στη θητεία

• Τι θα ισχύσει για τη διάρκεια, τις γυναίκες και τις νέες τεχνολογίες

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

Εγκρίθηκαν χθες οι φοροελαφρύνσεις 1,76 δισ. ευρώ

• Το πακέτο της ΔΕΘ παρουσιάστηκε από τον υπ. Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ

Ποιες αλλαγές επέβαλε στο παρά 5′ ο Νετανιάχου

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Θρίαμβος για τις αγγλικές «Βάκχες»

Αρσεναλ – Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι με πάθος και υπομονή

ΠΑΟ – Μπάγερν 87-79

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102

Εκαναν δυνατή αρχή