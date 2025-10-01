Στα ΝΕΑ της Τετάρτης: Οι τρεις φάκελοι της Λάουρα Κοβέσι
- «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη
- Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια επίθεση σε κοσμηματοπώλη – «Έλεγα ότι θα πεθάνω»
- «Ο πόλεμος των drones»: Η νέα υβριδική απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη
- ΛΔ Κονγκό: Ερήμην σε θάνατο καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Ζοζέφ Καμπιλά
Ποιες αλλαγές επέβαλε στο παρά 5′ ο Νετανιάχου
- Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
- Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
- Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
- Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
- Νότια προάστια: Καμία ανησυχία από την αλλαγή οσμής του νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ
