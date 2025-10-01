Εξοργίζουν οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής, όπου φοιτητές «συγκατοικούν» με ποντίκια, ενώ είναι ανύπαρκτη κάθε έννοια υγιεινής του χώρου.

Όπως λέει στην καταγγελία της στο MEGA η Έλενα Τσουραπούλη, φοιτήτρια και ένοικος στις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή: «Έχουμε παραπονεθεί, έχουμε κάνει διάφορες συστάσεις στους ανώτερους, στην Πρυτανεία, παρόλα αυτά μόνο αδιαφορία επικρατεί».

Όπως φαίνεται στις εικόνες στις φοιτητικές εστίες, δωμάτια και διάδρομοι είναι γεμάτοι με ακαθαρσίες από ποντίκια, το τρεχούμενο νερό από βρύσες και ντουζιέρες είναι κίτρινο, σωληνώσεις και πόρτες είναι «φαγωμένες».

«Συνέβη σχεδόν σε όλους τους φοιτητές και στα 5 κτίρια. Παρόλα αυτά, η Πρυτανεία μάς είπε ότι η αρμοδιότητά τους σταματάει από εκεί που ανοίγει η δική μου η πόρτα, δηλαδή στη συντήρηση των διαδρόμων και γενικότερα του κτιρίου και όχι στο δικό μου δωμάτιο».

«Απορρίπτονται τα αιτήματά μας για τις φοιτητικές εστίες»

«Προσπαθούμε να συζητήσουμε με την Πρυτανεία και τα αιτήματά μας απορρίπτονται συνεχώς. Ευχόμαστε να φτάσει και στα αυτιά της υπουργού. Ο ένας ρίχνει στο μπαλάκι στον άλλον», λέει η Έλενα Τσουραπούλη.

Σε απάντησή του για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής, το Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης, σημειώνει:

«Πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου 2025 και στις 29 Αυγούστου 2025 εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης στους χώρους της εστίας. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής ανάγκης, διενεργήθηκε και έκτακτη επίσκεψη στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυξημένη παρουσία τρωκτικών. Διαπιστώθηκε ότι οι δολωματικοί σταθμοί εμφανίζουν πολύ υψηλή κατανάλωση δολωμάτων, γεγονός που καταδεικνύει έντονη κινητικότητα τρωκτικών στην περιοχή. Η γεωγραφική θέση της φοιτητικής εστίας, περιβαλλόμενη από εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις, ευνοεί την δραστηριότητα των τρωκτικών. Η παρατεταμένη λειψυδρία των τελευταίων μηνών επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς τα τρωκτικά αναγκάζονται να μετακινούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις αναζητώντας νερό. Έχει προγραμματιστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και νέα έκτακτη εργασία μυοκτονίας».