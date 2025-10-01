Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση
- Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
- Ζωντανός ο θρύλος για κρυμμένους θησαυρούς στους Γόννους - Γκρέμισε το σπίτι του για να βρει λίρες
- Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
- Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Δεν δικαιούται τώρα να ασκήσει αναίρεση απόφασης» -Τι λέει ο δικηγόρος του
Τη νέα διοικητική επιτροπή του εξέλεξε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα.
Στη θέση της προέδρου επανεξελέγη, για δεύτερη θητεία, η Λουκία Σαράντη. H ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό της, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Η σύνθεση της νέας διοικητικής επιτροπής του ΣΒΕ είναι η εξής:
Πρόεδρος: Λουκία Σαράντη
Α’ αντιπρόεδρος: Βασίλειος Καφάτος
Β’ αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Β’ αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Νένδου
Γενικός γραμματέας: Ανδρέας Δημητρίου
Οικονομικός επόπτης: Νικόλας Μπακατσέλος
Έφορος: Ιωάννης Τσάρας
Μέλος ΔΕ. : Θάνος Τζιρίτης
Μέλος ΔΕ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος
Μετά την εκλογή της η Λουκία Σαράντη δήλωσε ότι «ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους και εύχομαι σε όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο κύριος στόχος είναι ένας: εξωστρέφεια. Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει δυναμικά να ενισχύει τη φωνή της βιομηχανίας στη χώρα μας και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σταθερού, βιώσιμου και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί πλέον εθνική ανάγκη η χώρα μας να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ώστε να προσφέρει όλα όσα μπορεί ως ο πιο δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και το πιο γερό στήριγμα της κοινωνίας μας».
- Πανιώνιος – Κέμνιτζ 89-86παρ. (77-77κ.δ): Επιστροφή στην Ευρώπη με νίκη
- Άγιος Δημήτριος: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε παιδί 2,5 ετών και το εγκατέλειψε
- Βόλος: 26χρονος απείλησε την αδελφή του με μαχαίρι -«Δεν θα βγάλουμε χειμώνα, θα σε σκοτώσω»
- «Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
- Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό: «Άγγιξε» την ισοφάριση με Ποντένσε (vid)
- Ο Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ (1-0, vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις