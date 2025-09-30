newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:08

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Εντείνει το Μαξίμου την επικοινωνιακή προβολή των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να επαναφέρει τη «θετική ατζέντα» στο δημόσιο διάλογο και να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα που αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Βασικό θέμα στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο είναι η έγκριση των φορολογικών μέτρων που εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης, τα οποία αναλύονται σε σχεδόν καθημερινή βάση από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να (ξανα)αναφερθεί, στο εύρος όσων«ωφελούνται», προσδιορίζοντάς τους ποσοτικά στα τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες. Ανάμεσά τους, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες και νέοι, όπως διατείνονται από την κυβέρνηση.

Με δεδομένη την απόφαση να ενταθεί η προβολή των εξαγγελιών Μητσοτάκη ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα και να εξειδικεύσει τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Όπως θα υποστηρίξει ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για «μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις που συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας».

Θα σημειώσει, δε, ότι οι παρεμβάσεις που έρχονται στο προσκήνιο είναι οι κυβερνητικές απαντήσεις στο μηδενισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το υπουργικό συμβούλιο καλείται επίσης να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, και το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, όπως και το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης. Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό για τις προσλήψεις στο δημόσιο το 2026.

Υπουργικό συμβούλιο: Αναλυτικά η ατζέντα

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης (στις 11 το πρωί) του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα του νομοσχεδίου: Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

To νέο «ραντεβού» των προοδευτικών Ινστιτούτων- Τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος στην κεντροαριστερά και οι λογαριασμοί χωρίς τον…ξενοδόχο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Έκθεση GovWatch 29.09.25

Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Με πολλά εισοδήματα αλλά και υψηλό δανεισμό ο Στέφανος Κασσελάκης

Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.

Σύνταξη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
