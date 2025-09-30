Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Εντείνει το Μαξίμου την επικοινωνιακή προβολή των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να επαναφέρει τη «θετική ατζέντα» στο δημόσιο διάλογο και να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα που αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Βασικό θέμα στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο είναι η έγκριση των φορολογικών μέτρων που εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης, τα οποία αναλύονται σε σχεδόν καθημερινή βάση από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να (ξανα)αναφερθεί, στο εύρος όσων«ωφελούνται», προσδιορίζοντάς τους ποσοτικά στα τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες. Ανάμεσά τους, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες και νέοι, όπως διατείνονται από την κυβέρνηση.

Με δεδομένη την απόφαση να ενταθεί η προβολή των εξαγγελιών Μητσοτάκη ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα και να εξειδικεύσει τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Όπως θα υποστηρίξει ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για «μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις που συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας».

Θα σημειώσει, δε, ότι οι παρεμβάσεις που έρχονται στο προσκήνιο είναι οι κυβερνητικές απαντήσεις στο μηδενισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το υπουργικό συμβούλιο καλείται επίσης να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, και το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, όπως και το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης. Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό για τις προσλήψεις στο δημόσιο το 2026.

Υπουργικό συμβούλιο: Αναλυτικά η ατζέντα

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης (στις 11 το πρωί) του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα του νομοσχεδίου: Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.