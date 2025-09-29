Κι ενώ το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μοιάζει «βραχυκυκλωμένο» μετά και την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της περασμένης εβδομάδας ανάμεσα σε ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στέλνει το δικό της μήνυμα.

Η Νάντια Καλβίνιο, πρόεδρος της ΕΤΕπ ρωτήθηκε σε συνέντευξη της στο ΚΥΠΕ για το αν η Τράπεζα προτίθεται να χρηματοδοτήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

«Στήριξη σε έργα που είναι δεσμευμένες να υλοποιήσουν οι κυβερνήσεις»

Πιο συγκεκριμένα, η Νάντια Καλβίνιο ανέφερε ότι η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να παρέχει στήριξη «σε στρατηγικά έργα που υποστηρίζονται από τις δύο χώρες, και όπου οι δύο Κυβερνήσεις είναι δεσμευμένες να αναπτύξουν», κάνοντας λόγο για «έργα που είναι συμβατά και εγγεγραμμένα στην ενεργειακή στρατηγική των δύο χωρών», απαντώντας σε ερώτηση για την υποστήριξη στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI)

Επί της ουσίας η ΕΤΕπ, όπως προκύπτει από τη δήλωση της προέδρου της, δηλώνει την ετοιμότητα της Τράπεζας για χρηματοδότηση, εφόσον οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και Κύπρου παραμείνουν δεσμευμένες να υπολοποιήσουν το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Η κοινή δήλωση για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σημειώνεται ότι στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με κοινή δήλωση τους τόνισαν την προσήλωση των δύο χωρών στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την κοινή ανακοίνωση η τηλεδιάσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων για το έργο δεν έφερε αποτέλεσμα. Η ΡΑΕΚ μετέθεσε χρονικά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στο πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου.

Η στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη.

Με την υλοποίηση του η Κύπρος βγαίνει από τον ενεργειακό απομονωτισμό καθώς εντάσσεται ουσιαστικά στην ενιαία αγορά ενέργειας.

Ταυτόχρονα, θωρακίζεται η ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, καθώς έως σήμερα το νησί ηλεκτροδοτείται μόνο από ντιζελοκίνητα εργοστάσια.

Ωστόσο κυβερνητικά στελέχη της Λευκωσίας αμφισβητούν την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.