Ασταμάτητος ο Μάρκεθ: Έβδομος παγκόσμιος τίτλος στο MotoGP

Ο Ισπανός, Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) κατέκτησε τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του στο MotoGP, με ακόμη πέντε αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν, τερματίζοντας δεύτερος στο ιαπωνικό Grand Prix, πίσω από τον Ιταλό «ομόσταυλο» του, Πέκο Μπανιαϊα, στην πίστα του Μοτέγκι.

Ο 32χρονος Καταλανός «έπιασε» στον σχετικό πίνακα τον Ιταλό θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Βαλεντίνο Ρόσι με επτά τίτλους στην κορυφαία κατηγορία της μοτοσικλέτας και πλησιάζει το ρεκόρ που κατέχει ένας άλλος διάσημος Ιταλός αναβάτης, ο Τζιάκομο Αγκοστίνι, ο οποίος κατέκτησε οκτώ φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η κατάταξη στο Μοτέγκι και η δεύτερη θέση του Μάρκεθ που του έδωσε τον τίτλο:

Το 1-2 για την ήδη από καιρό παγκόσμια πρωταθλήτρια Ducati, ήταν το επιστέγασμα της σπουδαίας χρονιάς που κάνει, δίνοντας στους οδηγούς τους μια κατά γενική εκτίμηση, μια απίστευτη μοτοσυκλέτα.

Όμως στο Μοντέγκι σημειώθηκε μια ακόμα επιστροφή, αυτή της Honda στο βάθρο, με τον Ζοάν Μιρ στην 3η θέση. Η ιαπωνική ομάδα με νέο πλαίσιο και πολλά άλλα εξαρτήματα, ήταν πολύ ανταγωνιστική, δεν μπόρεσε να απειλήσει για τη νίκη, όμως έδειξε ότι μπορεί να είναι ξανά υπολογίσιμη.

Ο Μάρκο Μπετσέκι που χθες είχε πτώση επειδή έπεσε πάνω του ο ομόσταβλός του στην Aprilia Χόρχε Μαρτίν (πηγαίνει ξανά χειρουργείο με σπασμένη κλείδα), βρήκε δύναμη και τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Μορμπιντέλι με τη Ducati της VR46, ενώ ο μέχρι πριν από τον αγώνα διεκδικητής του τίτλου Αλεξ Μάρκεθ, ήταν 6ος με τη Gresini Ducati.

Με τους τίτλους να έχουν κριθεί σε οδηγούς και κατασκευαστές, απομένουν 5 αγώνες για το τέλος της χρονιάς, αρχής γενομένης από την Ινδονησία την ερχόμενη εβδομάδα.