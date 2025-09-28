Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν ένα κορίτσι 1,5 έτους και η μητέρα της, μετά από ηλεκτροπληξία που έπαθαν από γυμνό καλώδιο σε πάρκο στο Τατόι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο σε πάρκο με ζώα, ενώ φωτογραφίες από το σημείο δημοσιοποίησε το MEGA.

Εικόνες από το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό στο Τατόι

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μητέρα και κόρη έκαναν βόλτα, όταν το παιδί ακούμπησε ένα ξύλο από την περίφραξη του πάρκου. Κάτω από το ξύλο, υπήρχε ένα σκοινί με ρεύμα. Λόγω του ότι η μητέρα της ανήλικης της κρατούσε το χέρι, έπαθε και η ίδια ηλεκτροπληξία.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους.

Συγγενείς καταγγέλλουν ότι στο σημείο δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική σήμανση εκ μέρους της εταιρείας για ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος.

Φωτογραφίες από το σημείο που δημοσιοποίησε το MEGA δείχνουν ένα μικρό χαρτί πάνω σε ξύλο να γράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ», οι οποίες, όπως έγινε γνωστό, τοποθετήθηκαν μετά το συμβάν.

Για το περιστατικό η οικογένεια προτίθεται να κινηθεί δικαστικά κατά της επιχείρησης.