Μέσω φαρμακείων το 70% των φαρμάκων σοβαρών παθήσεων του ΕΟΠΥΥ

Περίπου 100.000 ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ έχουν πάρει το τελευταίο τρίμηνο τα φάρμακά τους με αποστολή στο σπίτι ή στο φαρμακείο της γειτονιάς τους, σύμφωνα με τη διοικήτρια του Οργανισμού Θεανώ Καρποδίνη.

Από αυτές, οι 30.000 ασθενείς παρέλαβαν το φάρμακό τους στο σπίτι τους, ενώ οι υπόλοιποι 70.000 το πήραν μέσω του φαρμακείου που επέλεξαν οι ίδιοι για την παραλαβή του. Όσο για τον χρόνο που χρειάζεται να φτάσει το φάρμακο στον ασθενή, είναι 2,5 ημέρες για την Αττική και 6 ημέρες για την περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων και των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Πρόκειται για τα φάρμακα υψηλού κόστους που αφορούν ασθενείς με σοβαρές παθήσεις και διανέμονται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Για αυτή την κατηγορία φαρμάκων ενεργοποιήθηκε η αποστολή κατ΄ οίκον αρχικά και στη συνέχεια επεκτάθηκε η διανομή τους και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ατέλειωτες ουρές αναμονής των ασθενών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ανά τη χώρα.

Η κατ΄ οίκον παράδοση φαρμάκων αποτελεί υπηρεσία που εξαλείφει τις ανισότητες πρόσβασης σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα

Τα παραπάνω ανέφερε η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, μιλώντας στη διημερίδα του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη. Στην ομιλία της, η κ. Καρποδίνη χαρακτήρισε την κατ΄ οίκον παράδοση φαρμάκων ως μια υπηρεσία που εξαλείφει τις ανισότητες πρόσβασης σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τους 3 πρώτους μήνες λειτουργίας της νέας υπηρεσίας που παρέχει ο Οργανισμός στους ασφαλισμένους του, οι αποστολές είναι περίπου 100.000, εκ των οποίων οι 30.000 αφορούν σε κατ’ οίκον αποστολές.

Ο χρόνος παράδοσης από την υποβολή του αιτήματος κατ’ οίκον ανέρχεται στην Αττική κατά μέσο όρο σε 2,5 ημέρες, ενώ στην επαρχία για αίτημα κατ’ οίκον και σημεία διανομής ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 6 ημέρες.

Το έργο αφορά την πανελλαδική κάλυψη και έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές και σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας».

Κλείνοντας την ομιλία της η κ. Καρποδίνη ανέφερε ότι «ο ΕΟΠΥΥ είναι και θα παραμείνει αρωγός του υπουργείου Υγείας στη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, καθώς συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό, πιο ανθρώπινο. Το μέλλον του ΕΣΥ απαιτεί συνεργασία όλων μας και ο ΕΟΠΥΥ είναι εδώ, με διαφάνεια, με ποιότητα και με όραμα. Στον ΕΟΠΥΥ είμαστε δίπλα στον ασθενή, στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας».