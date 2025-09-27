newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Μέσω φαρμακείων το 70% των φαρμάκων σοβαρών παθήσεων του ΕΟΠΥΥ
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Μέσω φαρμακείων το 70% των φαρμάκων σοβαρών παθήσεων του ΕΟΠΥΥ

Στις 2,5 μέρες ο μέσος χρόνος παράδοσης από τον ΕΟΠΥΥ των φαρμάκων κατ΄ οίκον στην Αττική, στις 6 μέρες στην περιφέρεια

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΚείμενοΆννα Παπαδομαρκάκη
Περίπου 100.000 ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ έχουν πάρει το τελευταίο τρίμηνο τα φάρμακά τους με αποστολή στο σπίτι ή στο φαρμακείο της γειτονιάς τους, σύμφωνα με τη διοικήτρια του Οργανισμού Θεανώ Καρποδίνη.

Από αυτές, οι 30.000 ασθενείς παρέλαβαν το φάρμακό τους στο σπίτι τους, ενώ οι υπόλοιποι 70.000 το πήραν μέσω του φαρμακείου που επέλεξαν οι ίδιοι για την παραλαβή του. Όσο για τον χρόνο που χρειάζεται να φτάσει το φάρμακο στον ασθενή, είναι 2,5 ημέρες για την Αττική και 6 ημέρες για την περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων και των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Πρόκειται για τα φάρμακα υψηλού κόστους που αφορούν ασθενείς με σοβαρές παθήσεις και διανέμονται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Για αυτή την κατηγορία φαρμάκων ενεργοποιήθηκε η αποστολή κατ΄ οίκον αρχικά και στη συνέχεια επεκτάθηκε η διανομή τους και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ατέλειωτες ουρές αναμονής των ασθενών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ανά τη χώρα.

Η κατ΄ οίκον παράδοση φαρμάκων αποτελεί υπηρεσία που εξαλείφει τις ανισότητες πρόσβασης σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα

Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη

Τα παραπάνω ανέφερε η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, μιλώντας στη διημερίδα του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη. Στην ομιλία της, η κ. Καρποδίνη χαρακτήρισε την κατ΄ οίκον παράδοση φαρμάκων ως μια υπηρεσία που εξαλείφει τις ανισότητες πρόσβασης σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τους 3 πρώτους μήνες λειτουργίας της νέας υπηρεσίας που παρέχει ο Οργανισμός στους ασφαλισμένους του, οι αποστολές είναι περίπου 100.000, εκ των οποίων οι 30.000 αφορούν σε κατ’ οίκον αποστολές.

Ο χρόνος παράδοσης από την υποβολή του αιτήματος κατ’ οίκον ανέρχεται στην Αττική κατά μέσο όρο σε  2,5 ημέρες, ενώ στην επαρχία  για αίτημα κατ’ οίκον και σημεία διανομής ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 6 ημέρες.

Το έργο αφορά την πανελλαδική κάλυψη και έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές και σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας».

Κλείνοντας την ομιλία της η κ. Καρποδίνη ανέφερε ότι «ο ΕΟΠΥΥ είναι και θα παραμείνει αρωγός του υπουργείου Υγείας στη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, καθώς συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό, πιο ανθρώπινο. Το μέλλον του ΕΣΥ απαιτεί συνεργασία όλων μας και ο ΕΟΠΥΥ είναι εδώ, με διαφάνεια, με ποιότητα και με όραμα. Στον ΕΟΠΥΥ είμαστε δίπλα στον ασθενή, στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
«Υψιστη προτεραιότητα» 27.09.25

Ο Κιμ ζητά να ενισχυθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Β. Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
Media 27.09.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

Τα μυστήρια και οι απαντήσεις • Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν • Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
