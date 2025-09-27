newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:08

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Το πράσινο φως αναμένεται να ανάψει το Υπουργικό Συμβούλιο της επόμενης Τρίτης για το μπόνους παραγωγικότητας 2025 στο Δημόσιο, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Αλλωστε, αυτό θα είναι ένα από τα δύο θέματα – μαζί με εκείνο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων – που θα φέρει προς συζήτηση στη συνεδρίαση το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην πράξη το πριμ είναι ένας επιπλέον μισθός, αφού αντιστοιχεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συμφωνηθεί η δρομολόγηση των διαδικασιών, ώστε το μπόνους να πιστωθεί στους δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να εγκριθούν τόσο τα επιλέξιμα προς ανταμοιβή έργα και οι στόχοι των φορέων όσο και τα ορόσημα για κάθε επιλέξιμο προς ανταμοιβή έργο ή στόχο και, τέλος, το αρχικώς εκτιμώμενο ποσό της ανταμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα υλοποίησης.

Υπενθυμίζεται πως το μπόνους παραγωγικότητας ξεκίνησε να δίνεται πιλοτικά το 2023 (μετά την ψήφιση του νόμου 4940/2022, που καθιέρωσε για πρώτη φορά σύστημα κινήτρων – αμοιβών, το οποίο εστίαζε τόσο στην επιβράβευση της ατομικής απόδοσης όσο και της ομαδικής στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του εκάστοτε φορέα) και αφορούσε τους στόχους που είχαν τεθεί το 2022. Την ίδια στιγμή, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, το μπόνους στο Δημόσιο για το 2025 διπλασιάζεται και από 20 εκατομμύρια ευρώ το 2024 θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιους αφορά το πριμ

Ποιοι, όμως, είναι οι δικαιούχοι του μπόνους φέτος; Για πρώτη φορά, όπως σημειώνουν στα «ΝΕΑ» στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, θα εξεταστούν και έργα-στόχοι που αφορούν υπηρεσίες πέραν της Κεντρικής Διοίκησης και ειδικότερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε, όπως εξηγούν, να ληφθεί υπόψη και το κριτήριο της ενδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών ανά την Ελλάδα, ιδίως εκείνων που συμβάλλουν στην επίτευξη σημαντικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής αφορά μόνιμους ή υπαλλήλους με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στο σύστημα στοχοθεσίας – αξιολόγησης, στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και ένστολο προσωπικό που υλοποιεί στόχους του ΕΣΚΥΠ (Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής) καθώς και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ανεξάρτητων Αρχών που υλοποιεί στόχους.

Ωστόσο, προϋπόθεση υπαγωγής στο μπόνους είναι το προσωπικό αυτό να υπηρετεί σε φορείς που έχουν προβεί σε ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας – αξιολόγησης. Οπως διευκρινίζουν τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, οι δικαιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι του πριμ δυνητικά δεν ξεπερνούν τους 20.000, ωστόσο υπογραμμίζουν πως το μπόνους, το οποίο στην πράξη να είναι ένας επιπλέον μισθός – είναι το 15% του ετήσιου μισθού –, δεν πρόκειται να ξεκλειδώσει εάν δεν πετύχουν τον στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποιες υπηρεσίες θα λάβουν το μπόνους εξαρτάται σε πρώτη φάση από την υποβολή της πρότασης έργων ή στόχων από τους ίδιους τους υπουργούς και τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε υπουργός μπορεί να προτείνει από το σύνολο των έργων και στόχων προς ανταμοιβή έως και οκτώ έργα ή στόχους, έως και έξι έργα ή στόχους για εποπτευόμενους φορείς του, καθώς και έως και έξι οριζόντιους στόχους για δύο ή περισσότερους εποπτευόμενους φορείς ή φορείς ομοειδούς σκοπού. Αντίστοιχα, κάθε επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής μπορεί να προτείνει προς ανταμοιβή έως και έξι έργα ή στόχους.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο

Τον τελικό λόγο, ωστόσο, έχει η Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, που υποβάλλει την εισήγησή της προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και τον αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού υπουργό, οι οποίοι και θα παρουσιάσουν την οριστική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί έως και τέσσερα έργα ή στόχους για κάθε υπουργείο, έως και τρία έργα ή στόχους για εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου και έως και έξι οριζόντιους στόχους για δύο ή περισσότερους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, ενώ για κάθε Ανεξάρτητη Αρχή έως και τέσσερα έργα ή στόχους.

Σε ό,τι, δε, αφορά τα κριτήρια επιλογής, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα έργα με στρατηγική σημασία και ιδίως η σύνδεσή τους με εμβληματικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για τη χώρα, ο αντίκτυπος και η ουσιαστική συμβολή τους στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ κρίνεται ακόμη και το γεγονός εάν παρουσίασαν ή όχι σημαντικές μεταβολές ή αναθεωρήσεις από το αρχικώς υποβεβλημένο και εγκεκριμένο ετήσιο σχέδιο δράσης, όπως και αν τηρήθηκαν αυστηρά τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27.09.25

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
