ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Περισσότερες από 150 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι Airbnb, Booking.com BV, Expedia και TripAdvisor, δραστηριοποιούνται σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του οργανισμού.

Ο κατάλογος, ο οποίος είχε ενημερωθεί προηγουμένως το 2023, περιλαμβάνει πλέον 68 νέα ονόματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 158.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι ο κατάλογος δυσφημεί άδικα τις εταιρείες που «λειτουργούν νόμιμα».

Ο ανανεωμένος κατάλογος

Στις νέες προσθήκες περιλαμβάνεται η μεγάλη γερμανική εταιρεία παραγωγής τσιμέντου Heidelberg Materials AG, η οποία δήλωσε ότι αμφισβήτησε την καταχώρισή της, λέγοντας στο Reuters ότι δεν δραστηριοποιείται πλέον στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Οι περισσότερες από τις νέες εταιρείες είχαν την έδρα τους στο Ισραήλ.

Επτά εταιρείες που περιλαμβάνονταν προηγουμένως στον κατάλογο αφαιρέθηκαν, μεταξύ των οποίων η βρετανική εταιρεία διαδικτυακών ταξιδιών Opodo και η ισπανική διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία eDreams ODIGEO S.A.

Όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ασχολούνταν με μία ή περισσότερες από τις 10 δραστηριότητες που, σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα κατεχόμενα εδάφη

Το Ισραήλ επικαλείται «βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς» με τη Δυτική Όχθη για να αμφισβητήσει την απόφαση του 2024 του ανώτατου δικαστηρίου του ΟΗΕ – η οποία υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας – υποστηρίζοντας ότι το έδαφος δεν είναι κατεχόμενο από νομική άποψη, επειδή η γη είναι αμφισβητούμενη.

«Αυτή η βάση δεδομένων προορίζεται να χρησιμεύσει ως μαύρη λίστα κατά επιχειρήσεων που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα, καθώς δεν υπάρχει γενική απαγόρευση στο διεθνές δίκαιο κατά της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές σύγκρουσης», ανέφερε η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη σε δήλωσή της.

Έκκληση από Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

«Όταν οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι έχουν προκαλέσει ή συμβάλει σε αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να προβλέπουν ή να συνεργάζονται για την αποκατάσταση μέσω κατάλληλων διαδικασιών», αναφέρει η έκθεση.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες που αναφέρονται στη βάση δεδομένων έχουν την έδρα τους στο Ισραήλ, αλλά περιλαμβάνονται επίσης διεθνείς εταιρείες που είναι εισηγμένες στον Καναδά, την Κίνα και τη Γαλλία, καθώς και εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και άλλες χώρες.

Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των εταιρειών στους ισραηλινούς οικισμούς έχει ενταθεί μετά την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα και την ταυτόχρονη αύξηση των επιδρομών στη Δυτική Όχθη, οι οποίες, σύμφωνα με το Ισραήλ, στοχεύουν μαχητές, αλλά έχουν βλάψει και αμάχους.

Ο κατάλογος, ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή, τα ακίνητα, τα ορυχεία και τα λατομεία, δεν είναι εξαντλητικός, καθώς το Γραφείο πρέπει ακόμη να εξετάσει περισσότερες από 300 επιχειρήσεις που έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση.

Updated database by @UNHumanRights shows 158 companies from 11 countries involved in certain activities related to Israeli settlements in the occupied Palestinian territory. We call on these businesses and States to take appropriate actions to address adverse human rights… pic.twitter.com/zFhCLlaFVY — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 26, 2025

Η ευθύνη των επιχειρήσεων

«Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει την ευθύνη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα σύγκρουσης να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Türk. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις.

Ομάδες της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν ότι η βάση δεδομένων, η οποία θεσπίστηκε από το Συμβούλιο το 2016, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη και για την προτροπή των εταιρειών να επανεξετάσουν τις δραστηριότητές τους.

Οι ισραηλινές αποικίες έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και αριθμό από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Εκτείνονται βαθιά στο παλαιστινιακό έδαφος με ένα σύστημα δρόμων και άλλων υποδομών υπό ισραηλινό έλεγχο, τεμαχίζοντας περαιτέρω τη γη.

Καταγγελίες για βίαιη απομάκρυνση Παλαιστινίων

Μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ διαπίστωσε την Τρίτη ότι από τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές πολιτικές έχουν δείξει σαφή πρόθεση να μεταφέρουν βίαια τους Παλαιστινίους, να επεκτείνουν τις εβραϊκές αποικίες και να προσαρτήσουν ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ απέρριψε την έκθεση και δήλωσε ότι η Επιτροπή επιδιώκει πολιτικά κίνητρα.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις ορισμένων ακροδεξιών πολιτικών στο Ισραήλ που θέλουν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή και να καταπνίξουν τις ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος.