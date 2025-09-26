H Μόντσα του Μπερλουσκόνι περνά σε αμερικανικά χέρια

Το τελευταίο ποδοσφαιρικό έργο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι αλλάζει σελίδα. Η ΑC Μόντσα, η ομάδα που ο πρώην πρωθυπουργός και μεγιστάνας των ΜΜΕ αγόρασε το 2018 για περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, πέρασε επίσημα στον έλεγχο του αμερικανικού fund Beckett Layne Ventures (BLV).

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, η συμφωνία που είχε αποκαλυφθεί ήδη από την 1η Ιουλίου ολοκληρώθηκε στο πρώτο της σκέλος: η Fininvest, ο επιχειρηματικός όμιλος της οικογένειας Μπερλουσκόνι, μεταβίβασε το 80% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 20% θα παραμείνει στην κατοχή της μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Τότε θα ολοκληρωθεί η πλήρης εξαγορά, συνολικής αξίας περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι επικεφαλής του fund, Μπράντον Μπέργκερ και Λόρεν Κράμσι, ευχαρίστησαν δημόσια την οικογένεια Μπερλουσκόνι και τον όμιλο Fininvest για τη συνεργασία τους «κατά τους μήνες της διαπραγμάτευσης», επισημαίνοντας ότι βλέπουν στο Μόντσα ένα σύλλογο με «μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης».

Η πώληση σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής: ο Αντριάνο Γκαλιάνι, ιστορικός συνεργάτης του Μπερλουσκόνι και εμβληματική φιγούρα τόσο στη Μίλαν όσο και στη Μόντσα, δεν θα συνεχίσει στο νέο project. Η αποχώρησή του έχει ήδη πυροδοτήσει φήμες για πιθανή επιστροφή του στη Μίλαν, η οποία σήμερα ανήκει επίσης σε αμερικανικό επενδυτικό fund, τη RedBird Capital.

Δύσκολη περίοδος

Αγωνιστικά, η Μόντσα βρίσκεται σε δύσκολη καμπή. Μετά από τρεις σεζόν στη Serie A – η πρώτη εκ των οποίων το 2022, ιστορική για τον σύλλογο – υποβιβάστηκε ξανά στη Serie B. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρον το επενδυτικό στοίχημα των Αμερικανών, που αναλαμβάνουν έναν σύλλογο με πρόσφατη εμπειρία στην κορυφαία κατηγορία, ισχυρή τοπική ταυτότητα και το «brand name» που συνδέθηκε με τον Μπερλουσκόνι.

Η νέα εποχή ξεκινά με φιλοδοξίες αλλά και προκλήσεις: να επανέλθει η Μόντσα στη Serie A και να εδραιωθεί ως σταθερή δύναμη του ιταλικού ποδοσφαίρου, τιμώντας την κληρονομιά του ανθρώπου που το ανέβασε για πρώτη φορά στην ελίτ.