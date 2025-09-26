LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Καρδίτσα, για τα ημιτελικά του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.
