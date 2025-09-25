Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.
Ο Ρίκι Ρούμπιο είναι ένας αθλητής που πολλές φορές έχει μιλήσει ανοιχτά για πολλά θέματα, από το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την κατάθλιψη, μέχρι και για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.
Ο Ισπανός παίκτης ανέφερε αυτή τη φορά πως είναι αδιανόητο, οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όλα όσα γίνονται στη Γάζα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ρούμπιο:
«Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει. Είναι αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν με τη φυσιολογική, καθημερινή ζωή τους, γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Πρέπει να πάρουν θέση οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει επίσης να βασιστούμε σε εκείνους που μπορούν πραγματικά να κάνουν κάτι γι’ αυτή την κατάσταση. Εμείς ως λαός πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας, όλοι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας.
Το αν θα παίξει σε μια διοργάνωση μια ομάδα δεν έχει σημασία, αυτό που συμβαίνει ξεπερνά το μπάσκετ. Πρόκειται για ζωές, για παιδιά που πεθαίνουν και είναι αδιανόητο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη περίοδο».
