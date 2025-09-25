Εαν πίνετε λίγο νερό τότε έχετε βάλει πιθανώς «πλώρη» για σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το στρες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Τζον Μουρς στο Λίβερπουλ (LJMU) η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Applied Physiology.

«Εκτόξευση» της κορτιζόλης

Από τη μελέτη προέκυψε ότι τα άτομα που προσελάμβαναν λιγότερα από 1,5 λίτρα υγρών την ημέρα εμφάνιζαν επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) τα οποία ήταν τουλάχιστον 50% πιο αυξημένα σε σύγκριση με όσους λάμβαναν επαρκείς ποσότητες υγρών ημερησίως.

«Η καλή ενυδάτωση μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά το στρες»

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας καθηγητής Νιλ Γουολς, φυσιολόγος στη Σχολή Αθλημάτων και Ασκησης του LJMU σημείωσε ότι «η κορτιζόλη αποτελεί την πρωταρχική ορμόνη του στρες στον οργανισμό και η υπερβολική παραγωγή της συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη και κατάθλιψης».

Οι δύο ομάδες και οι συστάσεις

Ο καθηγητής και η ομάδα του μοίρασαν υγιείς νεαρούς ενηλίκους σε δύο ομάδες, ανάλογα με την κατανάλωση υγρών που έκαναν. Στην ομάδα της χαμηλής πρόσληψης υγρών περιλαμβάνονταν άτομα που λάμβαναν λιγότερα από 1,5 λίτρα υγρών (νερό, ζεστά ροφήματα κ.λ.π.) ημερησίως.

Η ομάδα της υψηλής πρόσληψης υγρών περιελάμβανε άτομα που λάμβαναν επαρκείς ποσότητες υγρών με βάση τις επίσημες συστάσεις που αναφέρουν κατανάλωση 2 λίτρων την ημέρα για τις γυναίκες και 2,5 λίτρα για τους άνδρες.

Και στις δύο ομάδες ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την απόκριση του οργανισμού στο στρες όπως διαφορετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά αλλά και η ποιότητα του ύπνου.

Οι συμμετέχοντες διατήρησαν τις συνήθειές τους σε ό,τι αφορούσε την κατανάλωση υγρών επί μία εβδομάδα κατά την οποία τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού τους παρακολουθούνταν συνεχώς μέσω ανάλυσης δειγμάτων αίματος και ούρων. Στη συνέχεια υπεβλήθησαν σε ένα τεστ που καταγράφει το στρες (Trier Social Stress Test), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως ώστε να προσομοιώνει καταστάσεις στρες του αληθινού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό οι εθελοντές πέρασαν από μια «ψεύτικη» συνέντευξη για δουλειά ενώ προσπάθησαν να λύσουν και έναν μαθηματικό γρίφο.

Πώς τα ούρα «μίλησαν» για την αφυδάτωση

Ο δρ Ντάνιελ Κάσι, μέλος της ερευνητικής ομάδας, ανέφερε ότι «και οι δύο ομάδες βίωσαν αντίστοιχο άγχος και εμφάνισαν παρόμοια αύξηση του καρδιακού παλμού κατά τη διάρκεια του τεστ. Ωστόσο μόνο η ομάδα της χαμηλής πρόσληψης υγρών είχε σημαντική αύξηση στα επίπεδα κορτιζόλης στο σάλιο».

Ο ερευνητής συμπλήρωσε ότι «ενώ η ομάδα της χαμηλής πρόσληψης υγρών δεν ανέφερε ότι διψούσε περισσότερο σε σύγκριση με την άλλη ομάδα, είχε πιο σκουρόχρωμα ούρα και με μεγαλύτερη συμπύκνωση – αυτά αποτελούν αμφότερα σημάδια αφυδάτωσης. Μια σημαντική παρατήρηση ήταν ότι η κακή ενυδάτωση φάνηκε να συνδέεται με μεγαλύτερη αντιδραστικότητα της κορτιζόλης κατά το τεστ. Η υπερβάλλουσα αντιδραστικότητα της κορτιζόλης στο στρες έχει συνδεθεί με ‘φτωχή’ υγεία μακροπρόθεσμα».

Γιατί η κακή ενυδάτωση βλάπτει σοβαρά την υγεία

Γιατί όμως η κακή ενυδάτωση είναι επιβλαβής για τον οργανισμό; Η απάντηση κρύβεται στο σύστημα ρύθμισης του νερού του οργανισμού. Οταν το σώμα μας είναι αφυδατωμένο είτε λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης υγρών είτε εξαιτίας υπερβολικής απώλειας υγρών, τότε πυροδοτείται η έκλυση μιας ορμόνης που ονομάζεται αντιδιουρητική ορμόνη (ή βαζοπρεσίνη).

Η ορμόνη αυτή επιδρά στους νεφρούς προάγοντας την επαναπαρρόφηση του νερού ώστε να διατηρηθεί ο όγκος του αίματος και η ισορροπία των ηλεκτρολυτών. Αυτός ο μηχανισμός συντήρησης όμως έχει κόστος. Η συνεχής έκλυση της αντιδιουρητικής ορμόνης επιβαρύνει επιπλέον τους νεφρούς οι οποίοι χρειάζεται να εργάζονται πιο σκληρά ώστε να συμπυκνώσουν τα ούρα και να διαχειριστούν την ισορροπία των ηλεκτρολυτών.

Επίδραση στο κέντρο διαχείρισης του στρες στον εγκέφαλο

Η ίδια ορμόνη επιδρά και στο κέντρο απόκρισης στο στρες του εγκεφάλου, τον υποθάλαμο, επηρεάζοντας την έκλυση της κορτιζόλης. Αυτός ο διττός ρόλος της βαζοπρεσίνης έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του όγκου του αίματος και την ισορροπία των ηλεκτρολυτών, ωστόσο την ίδια στιγμή αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης.

Τηρείτε τις συστάσεις

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν πως παρότι απαιτούνται περαιτέρω μακροπρόθεσμες μελέτες, τα νέα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι οι υπάρχουσες συστάσεις πρόσληψης υγρών (κοινώς τα 2 λίτρα ημερησίως για τις γυναίκες και τα 2,5 λίτρα για τους άνδρες) πρέπει να τηρούνται.

Ο απλός τρόπος ελέγχου της ενυδάτωσης του οργανισμού

«Η καλή ενυδάτωση μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά το στρες» τόνισε ο δρ Κάσι και συμπλήρωσε ότι ένας πρακτικός τρόπος για να ελέγχουμε όλοι τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού μας είναι το να παρατηρούμε το χρώμα των ούρων μας – το ανοιχτό κίτρινο συνήθως δείχνει καλή ενυδάτωση του οργανισμού.

Ενα μπουκάλι νερό «αντίδοτο» στο στρες

«Εάν γνωρίζετε ότι έχετε ένα στρεσογόνο πρόγραμμα, όπως μια σφιχτή προθεσμία παράδοσης κάποιου έργου ή μια ομιλία που πρέπει να δώσετε, το να έχετε πάντα κοντά σας ένα μπουκάλι νερό μπορεί να αποτελέσει μια καλή συνήθεια με πιθανά οφέλη για την υγεία σας μακροπρόθεσμα» κατέληξε ο δρ Κάσι.

Πηγή: Το Βήμα