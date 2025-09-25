«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενων δυσκολιών και απογοητεύσεων στις σχέσεις, πολλοί νέοι ενήλικες εγκαταλείπουν την ιδέα του γάμου.

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν να ζήσουν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο αυξάνεται σταθερά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει σήμερα ότι ο γάμος δεν είναι για αυτούς.

«Σε απάντηση στην ερώτηση ‘Μερικοί άνθρωποι λένε ότι ο σημερινός θεσμός του γάμου γίνεται παρωχημένος’, περίπου το 39% των ερωτηθέντων απαντούν ότι συμφωνούν», ανέφερε το Pew Research Center σε μια σημαντική αποκάλυψη, όπως αναφέρθηκε από το Pubity.

Ένας στους τέσσερις Αμερικανούς δεν έχει πρόβλημα να μείνει ανύπαντρος για όλη του τη ζωή

Σύμφωνα με το Pew Research Center, όταν το 1978 τέθηκε για πρώτη φορά το ερώτημα αν ο γάμος έχει καταστεί παρωχημένος, «μόνο το 28% συμφώνησε με την πρόταση».

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν περαιτέρω την αυξανόμενη τάση των ατόμων να αποφασίζουν να μείνουν ανύπαντρα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου το 72% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ήταν ευτυχισμένοι στο γάμο τους το 1960, ποσοστό που μειώθηκε στο 52% το 2008.

Ενώ οι υπερασπιστές των παραδόσεων συνεχίζουν να διαφωνούν, η επιλογή να μην παντρευτεί κανείς είναι πλέον κοινή μεταξύ των νέων ενηλίκων και της Gen Z, με πολλούς να δίνουν προτεραιότητα στην προσωπική ανάπτυξη, την ανεξαρτησία και την αυτοβελτίωση έναντι της δέσμευσης σε μία ρομαντική σχέση με ένα άτομο για όλη τους τη ζωή.

Τα ευρήματα της έρευνας για το γάμο και την εργένικη ζωή προκαλούν ανάμεικτες αντιδράσεις

Ένας δημοφιλής λογαριασμός στο Instagram ανέδειξε τα ευρήματα της έρευνας για το γάμο και την εργένικη ζωή σε μια ανάρτηση, η οποία αμέσως τράβηξε την προσοχή των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί ενήλικες υπερασπίστηκαν τη θέση τους και τόνισαν ότι είναι ευτυχισμένοι ζώντας μόνοι.

«Το κάνω για να μπορέσουν 3 άτομα να βρουν την ‘αγάπη’. Παρακαλώ», είπε αστειευόμενη μια γυναίκα στην έρευνα, υποστηρίζοντας ότι ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι πλέον ικανοποιημένος με το να παραμείνει ανύπαντρος για όλη του τη ζωή.

«Είμαι 1 στους 4 ενήλικες», δήλωσε ένα άλλο άτομο.

Κάποιος άλλος σχολίασε: «Γιατί το emoji με τη ραγισμένη καρδιά; Είμαι πιο ευτυχισμένος μόνος. Κάθε φορά που προσπάθησα να κάνω μια σχέση… ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι αυτός ο 1».

Ενώ το 58% των Αμερικανών ερωτηθέντων διαφώνησε με τους ερευνητές σχετικά με το γάμο, η μελέτη τους διαπίστωσε ότι ένας σημαντικά υψηλός αριθμός ατόμων συμφωνεί με την τρέχουσα τάση και δεν επιθυμεί να αναλάβει καμία δέσμευση για όλη τη ζωή.