Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Βραζιλία καθώς ο συλληφθείς κρατούσε για 22 χρόνια ως ερωτική σκλάβα τη θετή του κόρη, είχε αποκτήσει μαζί της τρία παιδιά και την εξέδιδε σε άλλους άνδρες.

Η 29χρονη κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει και να αποκαλύψει τη φρίκη που ζούσε με το πρόσχημα ότι ήθελε να πάει τα τρία παιδιά της στον γιατρό, μόνο που αντί γι’ αυτό κατέφυγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο 51χρονος άνδρας κακοποιούσε σεξουαλικά τη θετή του κόρη του από τα επτά της χρόνια. Όταν, δε, εκείνη έφτασε τα 15, την κατέστησε έγκυο αφού χώρισε τη μητέρα της.

«Ήμουν φοβισμένη, πολύ φοβισμένη, και εξακολουθώ να είμαι. Μου είπε πολλά πράγματα. Με απείλησε. Είπε ότι αν δεν ήμουν δική του, δεν θα ήμουν κανενός άλλου. Είπε ότι ο χωρισμός μας θα σήμαινε μόνο θάνατο»

Η 29χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι είχε παρατηρήσει «περίεργη συμπεριφορά από αυτόν προς τις κόρες της». Η γυναίκα φοβόταν ότι θα έκανε το ίδιο πράγμα στις κόρες της όπως είχε κάνει και σε εκείνη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η κοπέλα είχε αποκτήσει τρία παιδιά από τον πατριό της, ο οποίος την υποχρέωνε να κάνει σεξ με άλλους άνδρες καταγράφοντας τις πράξεις σε βίντεο.

Η κατάθεσή της ώθησε την αστυνομία να κάνει έφοδο σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην Araucária, όπου πλάνα έδειξαν ένοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο ακίνητο.

Η συγκλονιστική υπόθεση θυμίζει τη φρικτή υπόθεση του Αυστριακού Γιόζεφ Φριτζλ που κρατούσε αιχμάλωτη την κόρη του για 24 χρόνια, βιάζοντάς την και αναγκάζοντάς την να γεννήσει επτά παιδιά.

Δείτε την επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη του 51χρονου

«Με υποχρέωνε να προσποιούμαι ότι το ήθελα, αλλά οι άντρες ήξεραν ότι με είχαν αναγκάσει να είμαι εκεί. Έχασα το μέτρημα. Ήταν περισσότεροι από 30. Αυτά τα επεισόδια συνέβαιναν κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες» περιέγραψε η 29χρονη.

Ο 51χρονος Βραζιλιάνος φέρεται να παρακολουθούσε κάθε κίνηση της θετή κόρης του με κάμερες που είχε εγκαταστήσει σε όλο το σπίτι ενώ σπάνια της επέτρεπε να βγει έξω.

Όσο, μάλιστα, η 29χρονη κατέθετε στους αστυνομικούς, ο 51χρονος πατριός της, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία, την κάλεσε περισσότερες από 30 φορές και της έστειλε πάνω από 15 ηχητικά μηνύματα, μερικά από τα οποία περιείχαν απειλές.