Ιστορίες: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Το περιοδικό Ιστορίες κυκλοφορεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, μαζί με τα ΝΕΑ και είναι αφιερωμένο στα ελληνικά κόμικς.
- Μαθητές στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι - Μια αγκαλιά αλληλεγγύης και στήριξης
- Αστυνομικός σταματάει τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ [βίντεο]
- Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
- Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, κυκλοφορεί το έβδομο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες.
Ένα τεύχος αφιερωμένο σε έναν κόσμο που σημάδεψε γενιές αναγνωστών: τα ελληνικά κόμικς. Με αφορμή την επιστροφή στους θρυλικούς ήρωες που συντρόφευσαν τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια, αλλά και με ανοιχτό βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον της τέχνης του graphic novel, το περιοδικό προτείνει ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν, στο σήμερα και σε όσα έρχονται.
Οι σελίδες φιλοξενούν αφηγήσεις και συνεντεύξεις από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Εκεί όπου ο Μικρός Ήρωας, ο Μικρός Σερίφης και ο Καουμπόι αναδύονται ξανά από τη συλλογική μνήμη, συναντούν τη σύγχρονη σκηνή που συνεχίζει να εξελίσσει τη γλώσσα των κόμικς. Δεν πρόκειται μόνο για μια επιστροφή στη νοσταλγία, αλλά και για μια χαρτογράφηση της διαδρομής που οδήγησε στην άνθηση των ελληνικών graphic novels.
Στις Ιστορίες μιλούν εκείνοι που έθεσαν τα θεμέλια: ο Κωνσταντίνος Ραμπατζής, τελευταίος από τη «χρυσή τετράδα» δημιουργών της δεκαετίας του 1960, και ο Τάσος Αποστολίδης, συγγραφέας και σεναριογράφος που σημάδεψε την πορεία του μέσου. Μαζί τους, η νέα γενιά καλλιτεχνών που συνεχίζει δυναμικά: ο Soloup, ο Αλέκος Παπαδάτος και ο Στηβ Στιβακτής, ο πιο πρόσφατος βραβευμένος δημιουργός της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς. Οι φωνές τους, άλλοτε γεμάτες εμπειρία και άλλοτε γεμάτες ενέργεια, συγκροτούν ένα μωσαϊκό που αναδεικνύει την εξέλιξη αλλά και τη δυναμική συνέχεια του ελληνικού κόμικ.
Το νέο τεύχος των Ιστορίων δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα. Είναι μια πρόσκληση να ξαναθυμηθούμε τις σελίδες που κάποτε ξεφυλλίζαμε με αγωνία, αλλά και να ανακαλύψουμε πώς αυτή η τέχνη συνεχίζει να μας εμπνέει, να μας ψυχαγωγεί και να συνομιλεί με τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Ιστορίες
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο
- Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
- Άρης – Μαρκό 1-0: Δεύτερη νίκη για τους «κίτρινους» στο Κύπελλο
- Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία
- Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
- Σε ποιές θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
- Μακρόν: Ο Τραμπ μπορεί να πάρει Νόμπελ Ειρήνης μόνο αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις