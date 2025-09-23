Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Χημικά των πλαστικών απειλούν τα παιδιά – Ειδικοί ζητούν δραστική μείωση της έκθεσης
Υγεία 23 Σεπτεμβρίου 2025

Χημικά των πλαστικών απειλούν τα παιδιά – Ειδικοί ζητούν δραστική μείωση της έκθεσης

Τρεις κατηγορίες ουσιών που χρησιμοπούνται στην παραγωγή πλαστικών συνδέονται με εμφάνιση

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Η έκθεση των παιδιών σε χημικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών εγκυμονούν απειλές για την υγεία που επεκτείνονται μέχρι την ενήλικη ζωή, προειδοποιούν αμερικανοί ερευνητές που επανεξέτασαν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.

Η ανάλυση που δημοσιεύεται στο The Lancet Child & Adolescent Health προχωρά σε μια ανασκόπηση εκατοντάδων προηγούμενων ερευνών με τη συμμετοχή χιλιάδων εγκύων και παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Δεκαετίες ερευνών υποδεικνύουν ότι ουσίες που προστίθενται σε πλαστικά βιομηχανικής και οικιακής χρήσης συνδέονται με ευρείες επιπτώσεις στην υγεία, όπως καρδιοπάθεια, παχυσαρκία, υπογονιμότητα, άσθμα και ορμονικά και νευρολογικά προβλήματα.

Η προειδοποίηση έρχεται να προστεθεί στις ανησυχίες για τα μικροπλαστικά, τα οποία συσσωρεύονται σε όλους τους ανθρώπινους ιστούς και έχουν συνδεθεί σε πρόσφατες μελέτες με προβλήματα στο κυκλοφορικό σύστημα που ίσως οδηγούν σε εμφράγματα, εγκεφαλικά και άνοια.

Παντοτινά χημικά

Η τελευταία ανασκόπηση εστιάζει σε τρεις κατηγορίες χημικών που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στην παραγωγή πολυμερή: τις φθαλικές ενώσεις που κάνουν τα πλαστικά πιο εύκαμπτα· τις δισφαινόλες, οι οποίες κάνουν τα πλαστικά πιο σκληρά· και τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), γνωστές ως «παντοτινά χημικά», οι οποίες προσφέρουν αντοχή στο νερό και τη θερμότητα.

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι τα πλαστικά παίζουν ρόλο στην πρώιμη εμφάνιση πολλών χρόνιων ασθενειών που συνεχίζονται στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή» δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Λεονάρντο Τρασάντε του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, επικεφαλής της μελέτης.

«Αν θέλουμε τα παιδιά να παραμείνουν υγιή και να ζήσουν περισσότερο, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τον περιορισμό της χρήσης αυτών των υλικών» πρόσθεσε ο καθηγητής Παιδιατρικής.

Τα εν λόγω χημικά χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα προϊόντων, όπως συσκευασίες τροφίμων, καλλυντικά και οικιακά είδη. Η απλή χρήση αυτών των προϊόντων, όπως και η θέρμανσή τους ή η έκθεσή τους σε άλλους χημικούς παράγοντες, απελευθερώνει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά που εύκολα μπορεί να καταποθούν.

Ορμονικές και νευρολογικές επιπτώσεις

Ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν ορμονικές διαταραχές και υπερδραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί σε φλεγμονή σε όλο το σώμα.

Πιστεύεται επίσης ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου, με μια σειρά μελετών να συνδέει την έκθεση κατά την παιδική ηλικία με μειωμένο IQ και νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Η ανασκόπηση εξετάζει επίσης στρατηγικές μείωσης της έκθεσης. Η αντικατάσταση των πλαστικών δοχείων με γυάλινα ή μεταλλικά και η αποφυγή της τοποθέτησης πλαστικών σε φούρνους μικροκυμάτων και πλυντήρια πιάτων έχει διαπιστωθεί ότι βοηθά, είπε ο Τρασάντε.

Σε επίπεδο πολιτικής, οι ερευνητές ζητούν αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για να μειωθεί η χρήση μη αναγκαίων πλαστικών.

Η μελέτη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ στη Γενεύη για την πρώτη παγκόσμια συνθήκη περιορισμού των πλαστικών.

Η παρουσίασή της συμπίπτει επίσης με συνέδριο που οργανώνεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις των πλαστικών στην ανθρώπινη υγεία.

