Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά την ακύρωση των εκθέσεων για την πείνα από τον Τραμπ

Εν μέσω ήδη μεγάλων περικοπών σε προγράμματα που παρέχουν τρόφιμα σε σχολεία και τράπεζες τροφίμων, η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ τερματίζει την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας αν και πολλοί Αμερικανοί πασχίζουν να εξασφαλίσουν επαρκή και σωστή διατροφή.

Την ανακοίνωση έκανε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), λέγοντας ότι καταργεί τις ετήσιες εκθέσεις «Household Food Security», οι οποίες θεσπίστηκαν τη δεκαετία του 1990 για να βοηθούν ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς αξιωματούχους να λαμβάνουν αποφάσεις για τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας.

Η πιο πρόσφατη έκθεση του USDA, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο πέρυσι, διαπίστωσε ότι περίπου 18 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ αντιμετώπισαν κάποια στιγμή μέσα στο 2023 επισιτιστική ανασφάλεια, ένα εκατομμύριο περισσότερα από το 2022.

«Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, κοστοβόρες, πολιτικοποιημένες και εκτός θέματος μελέτες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να σπέρνουν τον φόβο», ανέφερε το Υπουργείο Γεωργίας σε δήλωσή του.

Η απόφαση ακύρωσης των εκθέσεων αποκαλύφθηκε πρώτη από τη Wall Street Journal και έρχεται τη στιγμή που το υπουργείο επρόκειτο να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα της έρευνας για το 2024.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στο παρελθόν ασκήσει πιέσεις και σε άλλα κυβερνητικά τμήματα για δεδομένα που θεωρεί πολιτικά υποκινούμενα. Η Έρικα ΜακΕντάφερ, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), απομακρύνθηκε μετά την αναθεώρηση στοιχείων που έδειξαν χαμηλότερη αύξηση της απασχόλησης τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την επέκρινε ως διορισμένη από τον Μπάιντεν που επέβλεπε αυτό που ψευδώς αποκάλεσε «πλαστογραφημένα» στοιχεία για τις θέσεις εργασίας.

Αμφισβητείται ο Τραμπ

Ο Κάιλ Ρος, αναλυτής πολιτικής στο Center for American Progress, ένα προοδευτικό think tank, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι η έρευνα επισιτιστικής ασφάλειας του USDA έχει πολιτικοποιηθεί, σημειώνοντας ότι παράγεται ετησίως από κυβερνήσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών επί περίπου 30 χρόνια.

«Δεν είναι ούτε επαναλαμβανόμενη, καθώς αυτή η έρευνα λειτουργεί ως η επίσημη πηγή δεδομένων για τα στατιστικά της επισιτιστικής ανασφάλειας», είπε στη Washington Post.

Νομοθεσία που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Ιούλιο μείωσε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP), παλαιότερα γνωστό ως κουπόνια τροφίμων (food stamps).

Ήταν χρυσό πρότυπο

Η Μπάρμπαρα Λαράια, καθηγήτρια και πρόεδρος του Προγράμματος Διατροφής Τροφίμων και Υγείας Πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, δήλωσε ότι η έκθεση του USDA υπήρξε «το χρυσό πρότυπο» για τη μελέτη της επισιτιστικής ανασφάλειας στην Αμερική.

«Μας έχει βοηθήσει να μετρήσουμε πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν τα ομοσπονδιακά προγράμματα επισιτισμού», είπε.

Σύμφωνα με τη Λαράια, οι ερευνητές χρησιμοποιούν συχνά τον όρο «επισιτιστική ανασφάλεια» αντί για «πείνα», ώστε να συμπεριλάβουν ευρύτερα μια σειρά σημαντικών παραγόντων που υπερβαίνουν τη σωματική αίσθηση της πείνας. Όσοι μελετούν την επισιτιστική ανασφάλεια, για παράδειγμα, εξετάζουν πώς ένα νοικοκυριό μπορεί να προσαρμόζει τις διατροφικές του συνήθειες για να τα βγάλει πέρα ή κατά πόσο μια οικογένεια μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή θρεπτικά συστατικά για να παραμείνει υγιής, είπε.

Στην έρευνά του για το 2023, το USDA διαπίστωσε ότι περίπου 6,8 εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά βίωσαν μια πιο σοβαρή μορφή επισιτιστικής ανασφάλειας. Αυτές οι οικογένειες «νιώθουν απολύτως την πείνα», είπε η Λαράια, προσθέτοντας ότι δεν είναι ασυνήθιστο να ακούει κανείς για ανθρώπους που παραλείπουν γεύματα, περνούν ολόκληρη μέρα χωρίς να φάνε ή χάνουν βάρος λόγω έλλειψης τροφής.

«Όταν οι οικογένειες πιέζονται, ειδικά όταν υπάρχει πληθωρισμός, αυξανόμενο κόστος στέγασης και αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, θα πληρώσουν πρώτα όλα τα πάγια έξοδά τους — ενοίκιο, μεταφορές, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας — και στη συνέχεια θα συμβιβαστούν στον προϋπολογισμό για τρόφιμα», είπε.