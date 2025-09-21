newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά την ακύρωση των εκθέσεων για την πείνα από τον Τραμπ
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:10

Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά την ακύρωση των εκθέσεων για την πείνα από τον Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ σε μια πάγια τακτική της θεωρούσε τις εκθέσεις για την πείνα ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενες.

Σύνταξη
Εν μέσω ήδη μεγάλων περικοπών σε προγράμματα που παρέχουν τρόφιμα σε σχολεία και τράπεζες τροφίμων, η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ τερματίζει την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας αν και πολλοί Αμερικανοί πασχίζουν να εξασφαλίσουν επαρκή και σωστή διατροφή.

Την ανακοίνωση έκανε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), λέγοντας ότι καταργεί τις ετήσιες εκθέσεις «Household Food Security», οι οποίες θεσπίστηκαν τη δεκαετία του 1990 για να βοηθούν ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς αξιωματούχους να λαμβάνουν αποφάσεις για τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας.

Η πιο πρόσφατη έκθεση του USDA, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο πέρυσι, διαπίστωσε ότι περίπου 18 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ αντιμετώπισαν κάποια στιγμή μέσα στο 2023 επισιτιστική ανασφάλεια, ένα εκατομμύριο περισσότερα από το 2022.

«Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, κοστοβόρες, πολιτικοποιημένες και εκτός θέματος μελέτες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να σπέρνουν τον φόβο», ανέφερε το Υπουργείο Γεωργίας σε δήλωσή του.

Η απόφαση ακύρωσης των εκθέσεων αποκαλύφθηκε πρώτη από τη Wall Street Journal και έρχεται τη στιγμή που το υπουργείο επρόκειτο να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα της έρευνας για το 2024.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στο παρελθόν ασκήσει πιέσεις και σε άλλα κυβερνητικά τμήματα για δεδομένα που θεωρεί πολιτικά υποκινούμενα. Η Έρικα ΜακΕντάφερ, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), απομακρύνθηκε μετά την αναθεώρηση στοιχείων που έδειξαν χαμηλότερη αύξηση της απασχόλησης τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την επέκρινε ως διορισμένη από τον Μπάιντεν που επέβλεπε αυτό που ψευδώς αποκάλεσε «πλαστογραφημένα» στοιχεία για τις θέσεις εργασίας.

Αμφισβητείται ο Τραμπ

Ο Κάιλ Ρος, αναλυτής πολιτικής στο Center for American Progress, ένα προοδευτικό think tank, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι η έρευνα επισιτιστικής ασφάλειας του USDA έχει πολιτικοποιηθεί, σημειώνοντας ότι παράγεται ετησίως από κυβερνήσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών επί περίπου 30 χρόνια.

«Δεν είναι ούτε επαναλαμβανόμενη, καθώς αυτή η έρευνα λειτουργεί ως η επίσημη πηγή δεδομένων για τα στατιστικά της επισιτιστικής ανασφάλειας», είπε στη Washington Post.

Νομοθεσία που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Ιούλιο μείωσε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP), παλαιότερα γνωστό ως κουπόνια τροφίμων (food stamps).

Ήταν χρυσό πρότυπο

Η Μπάρμπαρα Λαράια, καθηγήτρια και πρόεδρος του Προγράμματος Διατροφής Τροφίμων και Υγείας Πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, δήλωσε ότι η έκθεση του USDA υπήρξε «το χρυσό πρότυπο» για τη μελέτη της επισιτιστικής ανασφάλειας στην Αμερική.

«Μας έχει βοηθήσει να μετρήσουμε πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν τα ομοσπονδιακά προγράμματα επισιτισμού», είπε.

Σύμφωνα με τη Λαράια, οι ερευνητές χρησιμοποιούν συχνά τον όρο «επισιτιστική ανασφάλεια» αντί για «πείνα», ώστε να συμπεριλάβουν ευρύτερα μια σειρά σημαντικών παραγόντων που υπερβαίνουν τη σωματική αίσθηση της πείνας. Όσοι μελετούν την επισιτιστική ανασφάλεια, για παράδειγμα, εξετάζουν πώς ένα νοικοκυριό μπορεί να προσαρμόζει τις διατροφικές του συνήθειες για να τα βγάλει πέρα ή κατά πόσο μια οικογένεια μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή θρεπτικά συστατικά για να παραμείνει υγιής, είπε.

Στην έρευνά του για το 2023, το USDA διαπίστωσε ότι περίπου 6,8 εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά βίωσαν μια πιο σοβαρή μορφή επισιτιστικής ανασφάλειας. Αυτές οι οικογένειες «νιώθουν απολύτως την πείνα», είπε η Λαράια, προσθέτοντας ότι δεν είναι ασυνήθιστο να ακούει κανείς για ανθρώπους που παραλείπουν γεύματα, περνούν ολόκληρη μέρα χωρίς να φάνε ή χάνουν βάρος λόγω έλλειψης τροφής.

«Όταν οι οικογένειες πιέζονται, ειδικά όταν υπάρχει πληθωρισμός, αυξανόμενο κόστος στέγασης και αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, θα πληρώσουν πρώτα όλα τα πάγια έξοδά τους — ενοίκιο, μεταφορές, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας — και στη συνέχεια θα συμβιβαστούν στον προϋπολογισμό για τρόφιμα», είπε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ για την 2η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

