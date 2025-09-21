Άνδρες: Σε αυτόν τον άνθρωπο είναι πιο πιστοί – περισσότερο κι από τη σύντροφό τους

Πολλές φορές έχουμε ακούσει πως ανάμεσα στους άνδρες και τον κουρέα τους υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης, που τους κάνει να μην τον αλλάζουν εύκολα. Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό βρετανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ομορφιάς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την εντύπωση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το 75% των ανδρών δηλώνουν πως είναι πιο πιστοί στον κουρέα τους παρά στη συντροφό τους. Πιο συγκεκριμένα:

Το 13% των Βρετανών αισθάνονται μεγαλύτερη ενοχή αν «απατήσουν» τον κουρέα τους παρά την σύντροφό τους.

Επιπλέον, το 7% θα ένιωθε ίση ενοχή και στις δύο περιπτώσεις.

Οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ενοχή για τον κουρέα τους σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Το 28% των ανδρών δεν θα πήγαινε ποτέ σε άλλον κουρέα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 15%.

Άνδρες: Τι κάνει τη σχέση που έχουν με τον κουρέα τόσο ξεχωριστή;

Συνέπεια: Οι άνδρες πηγαίνουν τακτικά στον ίδιο κουρέα, που γνωρίζει το στυλ τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό δημιουργεί μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και ένα είδος ρουτίνας.

Άνεση και επικοινωνία: Ο κουρέας συχνά λειτουργεί ως «ακροατής», που γνωρίζει τα νέα της ζωής τους και καταλαβαίνει τη διάθεσή τους.

Ασφάλεια: Η εμπιστοσύνη στον κουρέα μειώνει το άγχος για το πώς θα βγει το κούρεμα, κάτι αρκετά σημαντικό για την ψυχολογία των ανδρών.

Μάλιστα μια ακόμη μελέτη, έδειξε ότι τα κουρεία κατά την πανδημία COVID-19 λειτούργησαν ως “ψυχολογικά καταφύγια”, μειώνοντας το άγχος και την αίσθηση της μοναξιάς. Οι κουρείς έγιναν σημαντικά πρόσωπα που προσέφεραν στήριξη πέρα από το κούρεμα.

Τι μπορεί αυτό να αποκαλύπτει για τις σχέσεις; Σύμφωνα με ειδικούς, όταν κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα να ανοιχτούν σε «τρίτα» πρόσωπα παρά στη/ον συντροφό τους, αυτό μπορεί να δείχνει περιορισμούς στην επικοινωνία μέσα στη σχέση.

Η ύπαρξη επομένως ενός ασφαλούς περιβάλλοντος (όπου δεν κρίνονται ή δεν φοβούνται την αλλαγή) συμβάλλει σημαντικά στη συνολική ευεξία τους.

Συμβουλές για πιο υγιείς σχέσεις:

Επικοινωνία: Μιλήστε ανοιχτά για το τι σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια και τι σας προβληματίζει.

Δημιουργήστε κοινές συνήθειες που χτίζουν εμπιστοσύνη. Όπως η τακτική επίσκεψη για κούρεμα, έτσι και μέσα στη σχέση, πράγματα που επαναλαμβάνονται και δείχνουν συνέπεια χτίζουν εμπιστοσύνη.

Ακούστε περισσότερο! Κάποιες φορές αυτό αρκεί.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως η σχέση των ανδρών με τον κουρέα τους δεν είναι απλώς ένα ραντεβού που τους εξασφαλίζει στυλ και ανανέωση στην εξωτερική τους εμφάνιση — είναι μια μικρή “εστία εμπιστοσύνης” που μπορεί να έχει θετικές συνέπειες για την ψυχική τους υγεία.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι, μερικές φορές, η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη που δίνει ένας κουρέας δείχνει κάτι βαθύτερο: πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε πως κάποιος μας καταλαβαίνει, μας σέβεται και μας φροντίζει.

* Πηγή: Vita