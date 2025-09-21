Τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα – Νεκρός 28χρονος, σοβαρά τραυματίας ο φίλος του
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος στην Καβάλα ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο καρμανιόλα
Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Καβάλα.
Στο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο φίλοι που επέστρεφαν από βραδινή έξοδο, συγκρούστηκε σύμφωνα με πληροφορίες πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 28χρονου συνοδηγού ενώ ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα.
Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο καρμανιόλα.
