newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Η πλειοψηφία των πολιτών στις περισσότερες από τις 25 χώρες που συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα δηλώνουν ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται σημαντικές αλλαγές ή πλήρη μεταρρύθμιση, με τους Έλληνες να κυριαρχούν όχι μόνο στη θέληση για αλλαγή αλλά κυρίως στην πεποίθηση πως αυτή δεν θα… έρθει ποτέ.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center σε 25 χώρες, οι άνθρωποι σε διάφορες περιοχές του πλανήτη είναι δυσαρεστημένοι με τα πολιτικά τους συστήματα και τους εκλεγμένους αξιωματούχους. Η πλειοψηφία σε 20 από τις 25 χώρες δηλώνει ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται είτε σημαντικές αλλαγές είτε πλήρη μεταρρύθμιση, με περίπου οκτώ στους δέκα ενήλικες ή περισσότερους να έχουν αυτή την άποψη στην Ελλάδα, την Αργεντινή, την Βραζιλία, την Κένυα, τη Νιγηρία, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, πολλοί από όσους επιθυμούν σημαντικές πολιτικές αλλαγές στη χώρα τους δεν είναι ξαθόλου σίγουροι ότι αυτό μπορεί να συμβεί.

Η δυσαρέσκεια συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με την απογοήτευση που εισπράττουν από τους πολιτικούς ηγέτες. Περίπου τέσσερις στους δέκα ή περισσότεροι από τους ερωτηθέντες στις 25 χώρες – με τους Έλληνες να ξεχωρίζουν και εδώ – δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους πολιτικούς τους δεν είναι ειλικρινείς, ηθικοί, καλά καταρτισμένοι, κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων ή επικεντρώνονται στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας.

Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά…

Σε 12 χώρες, περίπου τέσσερις στους δέκα ενήλικες ή περισσότεροι εκφράζουν έντονη επιθυμία για αλλαγή, παράλληλα με τον σκεπτικισμό τους ως προς τη δυνατότητα αλλαγής του πολιτικού τους συστήματος.

Το πιο τρανταχτό παράδειγμα αφορά στη χώρα μας, καθώς το 68% των Ελλήνων – που βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας των 25 κρατών – επιθυμούν πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό τους σύστημα, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουροι πως είναι δυνατή μια αποτελεσματική αλλαγή, ενώ το 15% που επιθυμεί σημαντική αλλαγή, πιστεύει πως είναι δυνατή.

Μόνο το 17% των Ελλήνων δηλώνει ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται μικρές αλλαγές ή και καμία.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι άνθρωποι που επιθυμούν αλλαγή, αλλά δεν πιστεύουν πως είναι εφικτή, είναι συχνά σχετικά αρνητικοί ως προς την κατάσταση της χώρας τους και τους εκλεγμένους αξιωματούχους της.

Είναι ιδιαίτερα απίθανο να συνδέουν θετικά χαρακτηριστικά με τους πολιτικούς, αλλά να αισθάνονται ικανοποιημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας τους ή να περιγράφουν την οικονομική κατάσταση της χώρας τους ως καλή – κάτι που στην Ελλάδα, το ζούμε και στις μέρες μας, με όλες τις δημοσκοπήσεις και έρευνες να επιβεβαιώνουν αυτό το βασικό συμπέρασμα.

Αυτή η ομάδα είναι επίσης ιδιαίτερα πιθανό να έχει αρνητική άποψη τόσο για το κυβερνών κόμμα όσο και για το κόμμα της αξιωματικής2 αντιπολίτευσης.

Αντίθετα, υπάρχουν επτά χώρες όπου περίπου τέσσερις στους δέκα ενήλικες ή περισσότεροι πιστεύουν ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται μόνο μικρές αλλαγές ή καμία αλλαγή. Περίπου επτά στους δέκα έχουν αυτή την άποψη στην Ολλανδία και την Σουηδία.

Τι πιστεύουν οι άνθρωποι για τους πολιτικούς;

Στους ερωτηθέντες δόθηκε μια λίστα με πέντε θετικά χαρακτηριστικά και τους ζητήθηκε να απαντήσουν εάν αυτά περιγράφουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους της χώρας τους. Οι πολιτικοί ηγέτες λαμβάνουν, στην καλύτερη περίπτωση, μικτές αξιολογήσεις για αυτά τα χαρακτηριστικά και σε αρκετές περιπτώσεις λαμβάνουν σαφώς αρνητικές βαθμολογίες.

Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 47% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους είναι ειλικρινείς, το 36% πιστεύει ότι μερικοί είναι, και μόνο το 14% πιστεύει πως όλοι ή οι περισσότεροι μπορούν να περιγραφούν με αυτό τον τρόπο.

Οι Έλληνες έχουν την πιο αρνητική άποψη για τους πολιτικούς

Το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας πολιτικός δεν κατανοεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων. Και περίπου τέσσερις στους δέκα πιστεύουν πως λίγοι ή κανένας δεν επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας τους, δεν είναι ηθικός ή κατάλληλος για τη θέση του.

Οι Έλληνες, για μία ακόμη φορά, ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους για τους πολιτικούς. Η πλειοψηφία των συμπολιτών μας δηλώνει ότι οι θετικές ιδιότητες που ρώτησε η εταιρεία ερευνών περιγράφουν λίγους ή και κανέναν από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους.

Για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα των Ελλήνων πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους πολιτικούς είναι ειλικρινείς ή κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Εν γένει, από το σύνολο των 25 χωρών οι πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και των ΗΠΑ τείνουν να ξεχωρίζουν για τις αρνητικές τους αξιολογήσεις των πολιτικών, όπως και οι πολίτες των αφρικανικών και λατινοαμερικανικών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Αντίθετα, οι πολίτες του Καναδά, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας είναι γενικά λιγότερο επικριτικοί απέναντι στους εκλεγμένους ηγέτες τους.

Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με προηγούμενες διεθνείς δημοσκοπήσεις του Pew Research Center. Η έρευνα που πραγματοποίησε το 2023 έδειξε πως υπάρχει ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι πολιτικοί ηγέτες δεν ενδιαφέρονται για τη γνώμη των απλών πολιτών.

Και όταν ρωτήθηκαν οι πολίτες τι θα βελτίωνε τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα τους, η πιο συνηθισμένη απάντηση ήταν η εκλογή καλύτερων ή διαφορετικών πολιτικών.

Είναι έντιμοι οι πολιτικοί;

Το 47% των ενηλίκων σε 25 χώρες δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους είναι έντιμοι. Περίπου το ένα τρίτο (36%) δηλώνουν ότι ορισμένοι είναι. Μόνο το 14% πιστεύει πως αυτό ισχύει για όλους ή τους περισσότερους αιρετούς της χώρας τους.

Η αντίληψη για τους εκλεγμένους αξιωματούχους είναι ιδιαίτερα αρνητική στην Ελλάδα και στις περισσότερες από τις αφρικανικές και λατινοαμερικανικές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Περίπου τα τρία τέταρτα των Ελλήνων δηλώνουν ότι λίγοι είναι έντιμοι ή… κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους.

Την ίδια άποψη εκφράζει η πλειοψηφία των πολιτών στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ιταλία, την Κένυα, το Μεξικό και τη Νιγηρία.

«Δεν κατανοούν οι πολιτικοί τις ανάγκες μας»

Το 46% των ερωτηθέντων σε 25 χώρες δηλώνουν πως λίγοι ή κανένας πολιτικός δεν κατανοεί τις ανάγκες των απλών πολιτών. Περίπου το ένα τρίτο (35%) δηλώνουν ότι ορισμένοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι κατανοούν τις ανάγκες τους, ενώ μόνο το 16% υποστηρίζει το ίδιο για όλους ή τους περισσότερους.

Έξι στους δέκα ενήλικες ή περισσότεροι στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Βραζιλία και την Κένυα πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους κατανοούν τις ανάγκες των απλών πολιτών.

Μάλιστα, αυτό περιλαμβάνει περίπου το ένα τέταρτο στην Ελλάδα (27%) και την Ιταλία (24%), που δηλώνουν ότι κανένας από τους πολιτικούς τους δεν κατανοεί αυτές τις ανάγκες.

Από την άλλη πλευρά, το ένα τέταρτο των ενηλίκων ή περισσότεροι στον Καναδά, την Γερμανία, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ολλανδία και την Σουηδία πιστεύουν πως όλοι ή οι περισσότεροι από τους πολιτικούς τους κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Είναι ηθικοί;

Το 40% των ερωτηθέντων σε 25 χώρες απαντούν ότι λίγοι ή κανένας από τους αιρετούς πολιτικούς είναι ηθικοί. Ένα παρόμοιο ποσοστό (37%) πιστεύει ότι ορισμένοι είναι ηθικοί, ενώ μόνο το 17% πιστεύει πως όλοι ή οι είναι ηθικοί.

Οι απόψεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές – και σε αυτή την περίπτωση – πρωτίστως στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν Ιταλία, Κένυα και τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα: η Αργεντινή, η Βραζιλία και το Μεξικό.

Περίπου τα δύο τρίτα των Ελλήνων και των Βραζιλιάνων δηλώνουν πως λίγοι ή κανένας από τους πολιτικούς τους δεν είναι ηθικοί.

Επιπλέον, τα κόμματα που ασκούν διακυβέρνηση είναι γενικά μη δημοφιλή στην Ελλάδα (ΝΔ), την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα κυβερνητικά κόμματα είναι είτε τα πιο δημοφιλή από αυτά για τα οποία ρωτήθηκαν οι πολίτες, είτε ισοβαθμούν με κάποιο άλλο κόμμα.

Διπλό το… «κακό»

Η Ελλάδα και η Ιαπωνία ξεχωρίζουν, όμως, και για κάτι ακόμα – για το μεγάλο ποσοστό των «διπλών αρνητικών», των ατόμων, δηλαδή, που δεν συμπαθούν ούτε το κυβερνών κόμμα ούτε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αυτό ισχύει για το 61% των ενηλίκων στην Ελλάδα (ΝΔ- ΠΑΣΟΚ) και το 54% των ενηλίκων στην Ιαπωνία.

Στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, περίπου το ένα τέταρτο των ενηλίκων ή λιγότερο έχει αρνητική γνώμη τόσο για το κυβερνών κόμμα όσο και για το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης.

Αντιδημοφιλής η ακροδεξιά, αλλά με σημαντικές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις

Σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που περιλαμβάνονται στην έρευνα, έγιναν ερωτήσεις για τουλάχιστον ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα. Τα περισσότερα από αυτά είναι μη δημοφιλή.

Το Forza Italia στην Ιταλία είναι το μόνο από τα 13 ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα της έρευνας που έλαβε θετική αξιολόγηση από περισσότερους από τους μισούς ενήλικες της χώρας. Είναι επίσης το πιο δημοφιλές κόμμα στην Ιταλία.

Υπάρχουν, όμως, κι άλλα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα που έχουν σημαντικές δημοσκοπικές επιδόσεις:

Το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόβι, καθώς και το Fidesz στην Ουγγαρία του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν , όπως και ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο δημοφιλών κομμάτων στις χώρες τους, παρά το γεγονός ότι τα βλέπει θετικά περίπου το 40% των ενηλίκων ή και λιγότερο.

Όσο για τα καθ΄ημάς, περίπου το ένα τέταρτο των ενηλίκων στην Ελλάδα (24%) έχει θετική άποψη για το κόμμα «Ελληνική Λύση», με την έρευνα να επισημαίνει ότι πρόκειται περίπου για το ίδιο ποσοστό που έχει θετική άποψη για τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αποφασισμένοι αλλά και πιο δύσπιστοι οι νέοι

Σε εννέα χώρες εκ των 25, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η επιθυμία για σημαντικές πολιτικές αλλαγές είναι μεγαλύτερη μεταξύ των νεότερων ενηλίκων σε σύγκριση με τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Υπάρχουν όμως και τα παράδοξα: Στη Γερμανία και την Ολλανδία, για παράδειγμα, οι ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω είναι πιο πιθανό να το δηλώσουν αυτό σε σύγκριση με τους νεότερους.

Σε 11 χώρες, οι νεότεροι πιστεύουν πως λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους πολιτικούς της χώρας τους είναι ειλικρινείς, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συντάξεις: Οι επτά αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Συντάξεις: Οι επτά αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Intervision: Διαγωνισμός τραγουδιού με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» – Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ
Ελλάδα 21.09.25

Διαγωνισμός τραγουδιού Intervision με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» - Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός τραγουδιού της Intervision τελείωσε, με 4 δισ. τηλεθεατών «να μπορούν να παρακολουθήσουν» το επανεφευρεθέν τηλεοπτικό πείραμα. Είχε σκάνδαλο, παραίτηση και παρασκήνιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Δείτε βίντεο 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office
Αυτοκίνητο 21.09.25

Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office

Κάποια αυτοκίνητα έμειναν στην ιστορία, όχι επειδή έσπασαν ρεκόρ, ή κέρδισαν κούρσες, αλλά επειδή τα αγάπησε το κοινό που τα έβλεπε στην οθόνη

Σύνταξη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε
Κυνήγι εχθρών 21.09.25

Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Τελικά η πολιτική των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από όσο δείχνει. Ένας δημοκρατικός γερουσιαστής εκνεύρισε τον Τραμπ και ο Τραμπ απέλυσε τον εισαγγελέα που είχε επιφορτιστεί την δίωξή του και έβαλε άλλη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Intervision: Διαγωνισμός τραγουδιού με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» – Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ
Ελλάδα 21.09.25

Διαγωνισμός τραγουδιού Intervision με παραλίγο «άρωμα Ελλάδας» - Μεγάλος νικητής το Βιετνάμ

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός τραγουδιού της Intervision τελείωσε, με 4 δισ. τηλεθεατών «να μπορούν να παρακολουθήσουν» το επανεφευρεθέν τηλεοπτικό πείραμα. Είχε σκάνδαλο, παραίτηση και παρασκήνιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο