Τζέσι Πλέμονς – Κόουλ Εσκόλα: Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί συνεργάζονται στην κωμωδία της Α24 «Jonty»
Πού θα δούμε τους δύο λαμπερούς ηθοποιούς;
Η εταιρεία παραγωγής A24 ετοιμάζει μια νέα κωμωδία με τίτλο «Jonty», στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τζέσι Πλέμονς, ο οποίος θα έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού και ο βραβευμένος με Tony, Κόουλ Εσκόλα.
Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, η ταινία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των ταλέντων που συγκεντρώνει.
Οι υπόλοιποι συντλεστές
Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Λορίν Σκαφάρια, σε σενάριο που συνέγραψαν ο Τζέσι Άρμστρονγκ και ο Σαμ Μπέιν, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Four Lions», μεταξύ άλλων.
Επιπλέον στην παραγωγή θα βρίσκονται οι Άρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) μέσω της εταιρείας τους Square Peg καθώς και οι Λορν Μάικλς (Lorne Michaels) και Έριν Ντέιβιντ (Erin David) για την Broadway Video. Η Έμιλι Χίλντερ (Emily Hildner) και ο Μίκα Φρανκ (Micah Frank) θα έχουν ρόλο εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τους σεναριογράφους.
Τζέσι Πλέμονς: Η συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο και τα επόμενα πλάνα
Ο Πλέμονς συνεργάστηκε ξανά με τον Γιώργο Λάνθιμο και τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Kinds of Kindness», Έμα Στόουν στη σκοτεινή κωμωδία «Bugonia», η οποία έκανε πρεμιέρα στη Βενετία και θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.
Στα επερχόμενα σχέδιά του, πρόκειται να υποδυθεί τον Plutarch Heavensbee στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» ενώ θα εμφανιστεί στο πλευρό του Τομ Κρουζ (Tom Cruise) στη νέα ταινία του βραβευμένου με δύο Όσκαρ Σκηνοθεσίας Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu) για την Warner Bros, σύμφωνα με το Deadline.
