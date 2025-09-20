magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Το online dating πρέπει να «επανεφεύρει» τον εαυτό του
Relationsex 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Το online dating πρέπει να «επανεφεύρει» τον εαυτό του

Η γαλλική εταιρεία online dating «Happn» στοχεύει στις ασιατικές αγορές μετά την συμφωνία εξαγοράς από την κινεζική Hello Group

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η βιομηχανία γνωριμιών – online dating πρέπει να «επανεφεύρει» τον εαυτό της για να διατηρήσει την ελκυστικότητά της, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικού οίκου προξενιών Happn, η οποία στοχεύει στις αγορές της Ασίας μετά την εξαγορά της από μια κινεζική εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.

Η Happn δήλωσε την Παρασκευή ότι ήρθε σε συμφωνία εξαγοράς με την Hello Group με έδρα το Πεκίνο, ιδιοκτήτρια των εφαρμογών Momo και Tantan, για ένα άγνωστο ποσό.

Η Αρίμα Μπεν Αμπντελμαλέκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Happn, δήλωσε ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας θα βοηθήσει την εταιρεία να επεκταθεί στην Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες ασιατικές χώρες, ενώ παράλληλα εργάζεται πάνω σε νέους τρόπους για να βοηθήσει τους ανθρώπους να συναντηθούν και να κοινωνικοποιηθούν πέρα ​​από τα απλά ραντεβού.

Η γαλλική εταιρεία, της οποίας το πλεονέκτημα είναι μια λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με άτομα με τα οποία συναντούν στην καθημερινή τους ζωή, έχει βιώσει επιβράδυνση σε κρίσιμες αγορές όπως οι ΗΠΑ και θέλει να βρει αναπτυσσόμενες αγορές εκτός Ευρώπης.

Αυτό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κρίση του κλάδου που πλήττει ακόμη και τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές, από το Tinder μέχρι το Bumble, των οποίων ο αριθμός των χρηστών έχει μειωθεί κατά 10% και 5% τους τελευταίους 12 μήνες αντίστοιχα.

εφαρμογές γνωριμιών

Ένας ώριμος κλάδος σε κρίση

Οι μετοχές της Match Group, ιδιοκτήτριας της Tinder, και της εισηγμένης στο Nasdaq Bumble έχουν καταρρεύσει περισσότερο από 80% από τα υψηλά του 2021, ενώ οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές του κλάδου – συμπεριλαμβανομένης και της Badoo – έχουν υποστεί πτώση στον μηνιαίο αριθμό χρηστών.

«Ο τομέας [των διαδικτυακών γνωριμιών] είναι αρκετά ώριμος», δήλωσε η Αμπντελμαλέκ στους Financial Times σε συνέντευξή της. «Βρίσκεται σε μια φάση πλήρους μετασχηματισμού από την πανδημία Covid και πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό του».

Είπε ότι ο ανταγωνισμός σε έναν ολοένα και πιο γεμάτο κόσμο γνωριμιών δεν ήταν η κύρια πρόκληση, καθώς μια σειρά από εφαρμογές ήταν σε θέση να συνυπάρχουν για να καλύψουν διαφορετικές ομάδες και γούστα.

Το ζήτημα ήταν ότι οι χρήστες ήταν όλο και πιο πρόθυμοι να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις συσκευές τους λόγω της «κόπωσης από τα ραντεβού», η οποία ώθησε τις εφαρμογές να προσφέρουν εναλλακτικές εμπειρίες και υπηρεσίες για να παραμείνουν επίκαιρες.

Η τάση αυτή ακολουθεί μια ευρύτερη κίνηση στον τομέα των εφαρμογών γνωριμιών, ώστε να γίνουν οι γνωριμίες πιο διασκεδαστικές, δίνοντας έμφαση στις προσωπικές αλληλεπιδράσεις, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης νεότερων χρηστών.

Η Αμπντελμαλέκ είπε ότι είδε «μια ευκαιρία προσαρμογής» και κάλεσε τον κλάδο να «ξανασκεφτεί» πώς έβλεπε τους χρήστες του και τους λόγους για τους οποίους εγγράφηκαν εξαρχής.

«Εάν οι άνθρωποι περνούν λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο, αλλά βρίσκουν το κατάλληλο άτομο, δεν πρέπει να τους αναγκάζουμε να περνούν απεριόριστες ώρες στο διαδίκτυο», είπε. «Μπορούμε να επιστρέψουμε σε κάτι πιο λογικό».

Πέραν από διαδικτυακές επαφές

Το Tinder φέτος λάνσαρε τη λειτουργία Double Date, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν ζευγάρια αναζητώντας ένα ξεχωριστό άτομο, ενώ το Breeze, μια νεότερη εφαρμογή όπου οι χρήστες απλώς κανονίζουν μια ώρα και έναν τόπο για ένα ραντεβού αντί να συνομιλούν μέσω μηνυμάτων, έχει δει τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες να διπλασιάζονται σε περισσότερους από 200.000 τον τελευταίο χρόνο.

Το Happn μπορεί πλέον να δείχνει στους χρήστες άλλους εργένηδες που συχνάζουν στα αγαπημένα τους μπαρ ή πάρκα, ώστε να μπορούν να συναντιούνται πιο εύκολα, και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να προτείνει τοπικούς χώρους ραντεβού με βάση τις προτιμήσεις των ανθρώπων.

Η Αμπντελμαλέκ δήλωσε ότι η συμφωνία με την Hello θα βοηθήσει την εταιρεία να αναπτύξει άλλα είδη λειτουργιών κοινωνικοποίησης, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν όλο και περισσότερο ευκαιρίες για να συναναστραφούν χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποια ρομαντική συνιστώσα.

Η Happn, η οποία έχει 170 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, και η Hello δεν αποκάλυψαν τους όρους της συμφωνίας τους, και η γαλλική εταιρεία δεν δημοσιεύει στοιχεία εσόδων.

Ωστόσο, η Αμπντελμαλέκ δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα από το 2019 και ότι η επέκταση στην Ινδία και την Τουρκία έχει ενισχύσει τις επιχειρήσεις.

Εκτός Γαλλίας, η Happn είναι δημοφιλής στη Βραζιλία, τη Νορβηγία, τη Δανία και την Ολλανδία. Οι ιδρυτές της, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματία Ντιντιέ Ραπαπόρ, και οι αρχικοί επενδυτές όπως η γαλλική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Eurazeo και η Raine Ventures των ΗΠΑ θα πουλήσουν τα μερίδιά τους στο πλαίσιο της εξαγοράς της Hello.

Πηγή: ot.gr

