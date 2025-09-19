Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδιαφέρεται για μια ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Βρετανία (MI6), Ρίτσαρντ Μουρ.

Ο Μουρ ανακοίνωσε τα σχέδια της MI6 για χρήση του dark web για άντληση πληροφοριών από Ρώσους κατασκόπους

Σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ο Μουρ είπε ακόμα ότι ο πρόεδρος Πούτιν «έκανε κάτι που ήταν πέρα από τις δυνάμεις του» και υποτίμησε τους Ουκρανούς στον πόλεμο.

Επίσης, ανακοίνωσε τα σχέδια της MI6 για χρήση του σκοτεινού ιστού (dark web) με στόχο τη στρατολόγηση πληροφοριοδοτών και την άντληση πληροφοριών από κατασκόπους στη Ρωσία και σε όλον τον κόσμο.

Βρετανία: Η πύλη Silent Courier

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό, η οποία θα ονομάζεται Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια, διευκολύνοντας την πρόσληψη προσωπικού από την υπηρεσία πληροφοριών, ανακοίνωσε την Πέμπτη το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σήμερα ζητούμε από εκείνους που διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες για την παγκόσμια αστάθεια, τη διεθνή τρομοκρατία ή για εχθρικές δραστηριότητες με κρατικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την MI6 με ασφάλεια στο διαδίκτυο», αναμένεται να αναφέρει σε σχετική ομιλία του ο Μουρ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς.

«Η εικονική πόρτα μας είναι ανοιχτή σε εσάς», θα τονίσει ο ίδιος, ο οποίος έχει στο παρελθόν καλέσει Ρώσους να κατασκοπεύσουν υπέρ της Βρετανίας. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι οδηγίες χρήσης του ιστότοπου θα αναρτηθούν στο κανάλι της MI6 στο YouTube.

«Καθώς αλλάζει ο κόσμος και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους εχθρούς μας», είπε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο οποίος σύμφωνα με ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται πιθανός πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, ετοιμάζεται να αποχωρήσει αυτό τον μήνα έπειτα από πέντε χρόνια σε αυτή τη θέση. Θα αντικατασταθεί από την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της υπηρεσίας, την Μπλέιζ Μετρεβέλι.