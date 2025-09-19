Γυαλιά ηλίου: Πώς να επιλέξετε τα κατάλληλα

Καρδιά, ανεστραμμένο τρίγωνο, τρίγωνο, τετράγωνο, διαμάντι, οβάλ ή στρογγυλό; Όποιο κι εάν είναι το σχήμα του προσώπου σας, σίγουρα υπάρχουν τα κατάλληλα γυαλιά ηλίου που θα το αναδείξουν όσο τα φοράτε για να προστατεύσετε τα μάτια σας.

Γυαλιά ηλίου ιδανικά για πρόσωπα με σχήματα καρδιάς και ανεστραμμένου τριγώνου

Τα συγκεκριμένα σχήματα προσώπου χαρακτηρίζονται από το ευρύτερο άνω μέρος και το στενότερο κάτω μέρος του προσώπου. Έτσι, καθώς επιλέγετε γυαλιά ηλίου, στόχος θα πρέπει να είναι η εξισορρόπηση αυτών των αναλογιών.

Για τα πρόσωπα σε σχήμα καρδιάς ή ανεστραμμένου τριγώνου, καλές επιλογές αποτελούν οι πιο φαρδείς σκελετοί, που τραβούν την προσοχή στο πάνω μέρος του προσώπου. Οι cat eye σκελετοί είναι ιδανικοί για τα πρόσωπα σε σχήμα καρδιά ενώ οι οβάλ ή οι πιο στρογγυλοί σκελετοί, απαλύνουν τις γωνίες δημιουργώντας συνολική αρμονία.

Τρίγωνα και τετράγωνα σχήματα προσώπου

Εάν έχετε γωνιώδη χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, όπως για παράδειγμα, έντονο σαγόνι τότε έχετε τετράγωνο ή τριγωνικό σχήμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πιο λεπτός σκελετός είναι ιδανικότερος, καθώς δημιουργείται αντίθεση που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε στα γυαλιά σας χαρακτηριστικά αντίθετα του προσώπου σας, όπως για παράδειγμα στρογγυλά γυαλιά ή cat eye, προκειμένου να «μαλακώσετε» ή να μην δώσετε έμφαση στην γωνιώδη όψη του προσώπου.

Για πρόσωπα… διαμάντι

Εάν το σχήμα του προσώπου σας είναι τύπου diamond, χαρακτηρίζεται δηλαδή από πλατιά, διακριτικά ζυγωματικά με παράλληλες στεγνές γνάθους και στενές γραμμές ματιών, τότε τα γυαλιά ήλιου με πιο αιχμηρά στοιχεία, όπως τα γωνιώδη γυαλιά πρόκειται για μια καλή επιλογή, καθώς συμπληρώνουν αρμονικά τα φυσικά σας χαρακτηριστικά.

Έχετε κατά νου να επιλέγετε τους πιο φαρδείς σκελετούς, προκειμένου να έχετε ένα ισορροπημένο τελικό αποτέλεσμα με μια κομψή πινελιά.

Για οβάλ πρόσωπα

Εάν έχετε επιμήκεις αναλογίες και στενό σαγόνι, τότε το σχήμα του προσώπου σας είναι κατά πάσα πιθανότητα οβάλ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι σκελετοί με έντονη γραμμή φρυδιών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του μήκους του ενώ τα στρογγυλά ή τετράγωνα γυαλιά λειτουργούν καλύτερα, εάν θέλετε να εξισορροπήσετε συνολικά τις αναλογίες σας.

Μια εξίσου καλή επιλογή είναι τα cat eye γυαλιά, καθώς προσθέτουν λίγο πλάτος, δημιουργώντας μια εξισορροπημένη εμφάνιση ενώ ορθογώνιοι, οβάλ ή στρογγυλοί σκελετοί θα μπορούσαν επίσης να κολακεύσουν τα οβάλ πρόσωπα.

Για στρογγυλά πρόσωπα

Εάν έχετε μια πιο κυκλική εμφάνιση με φαρδύ μέτωπο, γεμάτα μάγουλα και στρογγυλεμένο πιγούνι, τότε διαθέτετε ένα πιο στρογγυλό σχήμα, χωρίς έντονες γραμμές και γωνίες. Τα τετράγωνα και ορθογώνια γυαλιά αποτελούν μια κομψή επιλογή καθώς προσθέτουν αντίθεση στις φυσικές σας καμπύλες.

Επιπλέον οι σκελετοί με έντονες γωνίες και γραμμές συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της πληρότητας του προσώπου, ώστε να έχετε ένα αρμονικό αποτέλεσμα.