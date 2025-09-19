Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα ονόματα σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα

Τα πιο δημοφιλή ονόματα των Ελλήνων και των Ελληνίδων από το 1940 έως την απογραφή του 2021 έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέσα από τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.

Ονόματα ανά έτος γέννησης

Τα γραφήματα που παρουσιάστηκαν καταγράφουν την επιλογή των ονομάτων ανά έτος γέννησης, ως ποσοστό επί του πληθυσμού που γεννήθηκε στην Ελλάδα και έχει ελληνική ή μικτή ιθαγένεια.

Όπως τονίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, στην περίπτωση των διπλών ονομάτων λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρώτο.

Ο… Γιώργος

Στους άνδρες, την πρωτιά διατηρεί αδιάκοπα εδώ και μόλις… 81 χρόνια το όνομα Γιώργος, αν και με αισθητή μείωση στις νεότερες γενιές.

Στους άνδρες, την πρωτιά διατηρεί αδιάκοπα εδώ και μόλις… 81 χρόνια το όνομα Γιώργος, αν και με αισθητή μείωση στις νεότερες γενιές.

Σταθερά στις επόμενες θέσεις βρίσκονται τα Γιάννης, Κωνσταντίνος, Δημήτρης, Νίκος, Παναγιώτης, Χρήστος και Βασίλης, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες δυναμική άνοδο καταγράφουν τα ονόματα Αλέξανδρος και Άγγελος, τα οποία πλέον συγκαταλέγονται στα 10 πιο δημοφιλή.

Η… Μαρία

Στις γυναίκες, η εικόνα είναι εξίσου σταθερή: το όνομα Μαρία παραμένει αδιαμφισβήτητο στην κορυφή.

Στις γυναίκες, η εικόνα είναι εξίσου σταθερή: το όνομα Μαρία παραμένει αδιαμφισβήτητο στην κορυφή.

Ακολουθούν τα Ελένη, Κατερίνα, Ιωάννα, Βασιλική, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Χριστίνα, Δήμητρα, Γεωργία και Σοφία.

Η μεταξύ τους «μάχη» είναι πιο ισορροπημένη, με τα ονόματα να αλλάζουν συχνά θέση, ωστόσο χωρίς να απειλούν την πρωτοκαθεδρία της «Μαρίας».

Η ματιά πίσω από τα ονόματα

Η αποτύπωση αυτή δεν έχει μόνο στατιστική αξία, αλλά και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον: δείχνει πώς οι παραδόσεις, η θρησκευτική πίστη και οι οικογενειακές συνήθειες συνεχίζουν να επηρεάζουν την επιλογή ονόματος, ακόμη και σε μια εποχή που η ποικιλία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.