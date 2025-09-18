Οπλοφόρος άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη στην Πενσιλβάνια εναντίον πέντε αστυνομικών, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού πέσει νεκρός, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας των ανατολικών ΗΠΑ (στη φωτογραφία από Paul Kuehnel/USA Today Network via Reuters, επάνω, αστυνομικός που έχει δεχτεί πυρά μεταφέρεται σε ελικόπτερο για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο).

Ο δράστης του μακελειού χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (…) τρία θανάσιμα», είπε ο Κρίστοφερ Πάρις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδόθηκε απευθείας από τηλεοπτικούς σταθμούς.

Διευκρίνισε πως οι δυο αστυνομικοί που επέζησαν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Ο δράστης χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός, συμπλήρωσε.

BREAKING: Authorities say 3 law enforcement officers have been killed and 2 others are injured after a shooting in York County, Pennsylvania pic.twitter.com/r3dFI4nHB5 — Isabelle🇺🇸 (@lsabelleOberg66) September 18, 2025

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κοινότητα Κοντόρους, στην κομητεία της Υόρκης, περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Φιλαδέλφειας.

«Απόλυτα τραγική ημέρα»

Οι αστυνομικοί είχαν πάει στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για ενδοοικογενειακή βία όταν έγιναν στόχος πυρών.

York County ‘Shooting’ Reports: Multiple Police Officers Shot In North Codorus Township In Spring Grove Emergency responders are on the scene of a police incident in North Codorus Township, according to Ted Czech, public information officer for the York County Office of… pic.twitter.com/3RciRHvo5w — Chat News Hub (@chatnewshub) September 17, 2025

Παρών στη συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζος Σαπίρο έκανε λόγο για «απόλυτα τραγική και συνταρακτική ημέρα για την κομητεία της Υόρκης και όλη την Πενσιλβάνια».

Πηγή: ΑΠΕ