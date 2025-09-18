sports betsson
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου
Ποδόσφαιρο 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:48

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ο 47χρονος διαιτητής του ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, ο Γερμανός τουρκικής καταγωγής Ντενίζ Αϊτεκίν πλησιάζει στην ολοκλήρωση του κύκλου μιας ταραγμένης διαιτητικής καριέρας, όπου έφτασε μέχρι την ελίτ κατηγορία. Πλέον, ο ρέφερι που όρισε ο Λανουά, δεν είναι διεθνής, όμως συνεχίζει να σφυρίξει αγώνες, επειδή η διαιτησία είναι το πάθος του. Δεν πτοήθηκε από τα προβλήματά του στον αχίλλειο τένοντα, σε κάποια ματς παίζει με ενέσεις, ενώ πέρσι έχασε το πρώτο μισό της σεζόν.

Ηδη, ο Αϊτεκίν πήρε τη μεγάλη απόφαση. Όπως διέρρευσε το καλοκαίρι κρεμάει τη σφυρίχτρα του. Φέτος η σεζόν ξεκίνησε χωρίς προβλήματα για τον 47χρονο ρέφερι, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή (12/9) διαιτήτευσε τον αγώνα Μπάγερ Λεβερκούζεν – Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 για την 3η αγωνιστική της Bundesliga, όπου οι γηπεδούχοι τελείωσαν το ματς με εννέα παίκτες, καθώς ο Αϊτεκίν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τους Αντριχ (59’)  και Εζεκίελ Φερνάντες (90+2’). Στο 45+4’ η Λεβερκούζεν έκανε το 2-0 με πέναλτι.

Το τελευταίο παιχνίδι του Αϊτεκίν στους ομίλους του Champions League, από τα συνολικά 21 ήταν στις 4/12/12, Μάλαγα-Αντερλεχτ 2-2. Το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν στις 14/4/22, Σλάβια Πράγας-Φέγενορντ 1-3, ο προημιτελικός του Conference League. Είναι το ένα και μοναδικό του παιχνίδι στο Conference, ενώ μέχρι το 2013 διαιτήτευσε και  19 ματς για τους ομίλους του Europa League. Μέχρι τώρα στη Bundesliga, όπου συνεχίζει ως μη διεθνής όπως έκανε και ο Μπριχ που φέτος σταμάτησε, ο Αϊτεκίν διαιτήτευσε 242 αγώνες (878 κίτρινες, 25 αποβολές με 2η κίτρινη, 23 με κόκκινη, 79 πέναλτι).

Η χειρουργική επέμβαση

Ο Αϊτεκίν σφυρίζει στη Bundesliga από το 2008. Υπήρξε διεθνής το διάστημα 2011–2022. Και το 2020 έμεινε εκτός για μήνες, καθώς είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα και αργότερα εξήγησε ότι πριν από την επέμβαση είχε σκεφτεί να τερματίσει την καριέρα του, επειδή έπαιρνε παυσίπονα πριν από κάθε παιχνίδι.

Ο Αϊτεκίν τιμωρήθηκε «σιωπηρά» τρία χρόνια μετά τη μυθική ανατροπή (6-1) της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στον αγώνα της 8ης Μαρτίου 2017 για τη φάση των «16» του Champions League. Με καθυστέρηση τριών ετών, η UEFA παραδέχθηκε την αποτυχημένη διαιτησία του. Η πληροφορία για την ετεροχρονισμένη τιμωρία του διέρρευσε τον Μάιο του 2020 και δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα.

Η ιδιωτική ζωή του Αϊτεκίν

Ο 47χρονος ρέφερι ζει στο Όμπερασμπαχ της Βαυαρίας και είναι επιχειρηματίας στον τομέα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Στην ιδιωτική του ζωή είναι παθιασμένος με τον αθλητισμό, ταξιδεύει πολύ και εμφανίζεται επίσης ως ομιλητής σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις.

Το 2023, έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικό βίντεο της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (DFB) με τίτλο «Διαιτητές κατά των διακρίσεων», το οποίο προωθεί την καταπολέμηση του ρατσισμού, του σεξισμού, του αντισημιτισμού και άλλων μορφών διάκρισης εντός και εκτός γηπέδου. Επίσης, συμμετείχε σε σειριά ντοκιμαντέρ που επιχειρούσε να καταδείξει την ανθρώπινη πλευρά των διαιτητών.

Ο Αϊτεκίν, εκτός από ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, έχει δώσει και διαλέξεις για διαιτητές, με θέματα όπως Στρατηγικές Αντίληψης και Απόφασης, Αποδοχή Δύσκολων Αποφάσεων, Προσωπική Ανάπτυξη και Δημόσια Ομιλία. Είναι ένας ρέφερι (και άνθρωπος) αυθεντικός και επικοινωνιακός, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Παίρνει μέρος και σε τηλεπαιχνίδια!

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός θα είναι το τρίτο του Αϊτεκίν για την Super League. Στις 24/10/21 σφύριξε Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (24/10/21), όπως και την περσινή φιέστα τίτλου του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 4-2.

