Καπνιστές μούμιες στην Ασία ίσως είναι οι αρχαιότερες του κόσμου
Καπνιστές μούμιες στην Ασία ίσως είναι οι αρχαιότερες του κόσμου

Οι νεκροί φαίνεται ότι αποξηραίνονταν κοντά σε φωτιά πριν ταφούν σε εμβρυακή στάση. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Κυνηγοί-τροφυλλέκτες στην Ασία της Εποχής του Λίθου αποξήραιναν τους νεκρούς τους με καπνό για να τους μουμιοποιήσουν στην αιωνιότητα, εκτιμά νέα μελέτη, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για τις αρχαιότερες μούμιες του κόσμου, ηλικίας 14.000 ετών.

Από τους αρχαίους Αιγύπτιους μέχρι τους κατοίκους του Περού, πολλοί λαοί διατηρούν τα σώματα των νεκρών τους με ταρίχευση ή άλλες μεθόδους που αφαιρούν την υγρασία από τους ιστούς.

Οι μούμιες της Αιγύπτου είναι το διασημότερο παράδειγμα, ωστόσο οι αρχαιότερες μούμιες αποδίδονταν μέχρι σήμερα στους Τσιντσόρο, μια φυλή που ζούσε στο σημερινό Περού και τη Χιλή πριν από περίπου 7.000 χρόνια.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο PNAS εξετάζει 54 ταφές στην Κίνα, την Ινδονησία και το Βιετνάμ.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για γυμνούς σκελετούς, ωστόσο τα ίχνη καύσης που βρέθηκαν σε ορισμένα από οστά μαρτυρούν ότι οι νεκροί είχαν αρχικά μουμιοποιηθεί, εκτιμούν οι αυστραλοί και κινέζοι ερευνητές που υπογράφουν την έρευνα.

Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των σκελετών δεν ήταν καμένο αποκλείει το σενάριο να επιχειρήθηκε αποτέφρωση των νεκρών. Μαύρες κηλίδες από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες εντοπίστηκαν μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, όπως οι αγκώνες, το μέτωπο και τα κάτω άκρα.

Σκελετός νεαρού άνδρα άνδρα από το Κουανγκσί της Κίνας, ηλικίας 7.000 ετών. Το κρανίο φέρει ίχνη καύσης (Hsiao-chun Hung/Hirofumi Matsumura/Australian National University

Σκελετός νεαρού άνδρα άνδρα από το Κουανγκσί της Κίνας, ηλικίας 7.000 ετών. Το κρανίο φέρει ίχνη καύσης (Hsiao-chun Hung/Hirofumi Matsumura/Australian National University

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, τα οστά αυτών των περιοχών καλύπτονται μόνο από ένα λεπτό στρώμα μυών και λίπους και καίγονται ευκολότερα αν το πτώμα τοποθετηθεί κοντά σε φωτιά.

Η εξέταση των δειγμάτων με την τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ και της υπέρυθρης φασματοσκοπίας αποκάλυψε ενδείξεις έκθεσης σε θερμότητα στο 84% των δειγμάτων. Μια δεύτερη μέθοδος που εφάρμοσαν οι ερευνητές, η υπέρυθρη φασματοσκοπία, έδωσε ενδείξεις παρατεταμένης θέρμανσης σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράδειγμα σύγχρονης καπνιστής μούμιας σε εμβρυακή στάση από την Παπούα Νέα Γουινέα (Hsiao-chun Hung/Hirofumi Matsumura/Australian National University)

Παράδειγμα σύγχρονης καπνιστής μούμιας σε εμβρυακή στάση από την Παπούα Νέα Γουινέα (Hsiao-chun Hung/Hirofumi Matsumura/Australian National University)

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι νεκροί είχαν καπνιστεί πάνω από μια φωτιά, μια πρακτική που εφαρμόζουν και σήμερα στους νεκρούς ορισμένες κοινότητες ιθαγενών στην Αυστραλία και την Παπούα Νέα Γουινέα, αναφέρουν οι ερευνητές.

Η μουμιοποίηση «επέτρεπε στους ανθρώπους να διατηρούν φυσικούς και πνευματικούς δεσμούς με τους προγόνους τους, γεφυρώνοντας τον χρόνο και τη μνήμη» δήλωσε στο Associated Press ο Χιροφούμι Ματσουμούρα του Πανεπιστημίου του Σαπόρο στην Ιαπωνία.

Η ταφή σε εμβρυακή στάση ήταν διαδεδομένη στην προϊστορική Ασία. Εδώ, γυναικείος σκελετός από το Κουανγκσί της Κίνας, ηλικίας περίπου 7.000 ετών (Hsiao-chun Hung/Hirofumi Matsumura/Australian National University

Η ταφή σε εμβρυακή στάση ήταν διαδεδομένη στην προϊστορική Ασία. Εδώ, γυναικείος σκελετός από το Κουανγκσί της Κίνας, ηλικίας περίπου 7.000 ετών (Hsiao-chun Hung/Hirofumi Matsumura/Australian National University

Ο Ματσομούρα είχε την ιδέα να εξετάσει τους σκελετούς από την Ασία λόγω της εμβρυακής στάσης στην οποία βρέθηκαν θαμμένοι, παρόμοια με τη στάση στην οποία μουμιοποιούνται σήμερα κάποιοι νεκροί στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Όπως δήλωσε στο CNN ο Σιάο-τσουν Χουνγκ του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, επικεφαλής της μελέτης, η συγκεκριμένη στάση ταφής, με τα πόδια και τα χέρια σφιχτά διπλωμένα πάνω στο κουλουριασμένο σώμα, «ήταν το πιο τυπικό χαρακτηριστικό των προ-νεολιθικών ταφών, ειδικά στη νότια Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία».

«Πιστεύουμε ότι η παράδοση αυτή ανακλά μια διαχρονική ανθρώπινη παρόρμηση –τη σταθερή ελπίδα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ότι οι οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να παραμένουν «μαζί» για πάντα, με όποια μορφή κι αν έχει αυτή η συνύπαρξη» είπε ο ερευνητής.

