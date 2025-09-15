newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χρυσός στην Έρημο
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Η μαροκινή εταιρεία εξόρυξης OLAH Palace Trading αποκάλυψε την ανακάλυψη ενός πιθανού χρυσωρυχείου στο νότιο Μαρόκο ως ένα από τα «πιο πολλά υποσχόμενα σημάδια εδώ και δεκαετίες». Σύμφωνα με τις πρώτες δημοσιευμένες αναφορές, η εταιρεία ανέφερε αρχικά αποτελέσματα δειγματοληψίας και γεωλογικής υποστήριξης που έδειξαν έως και 34 φλέβες χαλαζία με συγκεντρώσεις έως και 300 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο. Και παρόλο που η εταιρεία εξόρυξης τελικά ανέτρεψε τη θέση της και επιβεβαίωσε μόνο 30 γραμμάρια ανά τόνο, η ανακάλυψη θα μπορούσε να θέσει την αφρικανική χώρα στο προσκήνιο για τους επενδυτές σε μια εποχή που οι αισιόδοξες προοπτικές για τον χρυσό είναι ακόμα κάτι παραπάνω από πολλά υποσχόμενες.

Μέχρι τώρα, το Μαρόκο έχει επιτύχει ένα ορισμένο επίπεδο εξέχουσας θέσης στον μεταλλευτικό τομέα χάρη στην εξόρυξη φωσφορικών αλάτων, μολύβδου, ψευδαργύρου και χαλκού, μεταξύ άλλων ορυκτών. Επιπλέον, χάρη σε τοπικές εταιρείες, όπως η Managem, και σε προγράμματα εξερεύνησης ορυκτών στη Δυτική Αφρική, η χώρα των Αλαουιτών έχει εδραιώσει τη διεθνή της παρουσία στον τομέα. Όσον αφορά τον χρυσό, το Μαρόκο δεν είχε καμία δραστηριότητα εξόρυξης χρυσού μέχρι τώρα, αν και πάντα έπαιζε έμμεσο ρόλο ως περιοχή διέλευσης στις διασαχάριες διαδρομές που μετέφεραν το μέταλλο από την υποσαχάρια Αφρική σε λιμάνια της Μεσογείου.

Εάν επιβεβαιωθούν οι μελέτες και οι γεωτρήσεις στο Guelmin, το νέο κοίτασμα θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην μαροκινή οικονομία, αλλά και στο μεταλλευτικό τοπίο στην περιοχή. Πίσω από την ανακοίνωση της ανακάλυψης βρίσκεται η OLAH Palace Trading, μια μεταλλευτική εταιρεία που λειτουργεί ήδη με άδειες εκμετάλλευσης στην ίδια περιοχή. Προς το παρόν, αυτά είναι μόνο τα αρχικά αποτελέσματα δειγματοληψίας και γεωλογικής υποστήριξης, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει τεχνική έκθεση που να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα που να αποδεικνύουν τα αποθέματα. Αυτή η τεχνική προειδοποίηση είναι το κλειδί: όσα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής είναι ενδείξεις και επιφανειακά αποτελέσματα, όχι ένα αποδεδειγμένο κοίτασμα έτοιμο για εκμετάλλευση.

Πολλά εκμεταλλεύσιμα ορυκτά

Συνολικά, πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη για τη χώρα, αν και δεν είναι «πολύ υψηλής ποιότητας»: αρχικά, ανακοινώθηκαν 300 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο, αλλά τελικά μειώθηκε στα 30 γραμμάρια/τόνο. Έτσι, τα αρχικά στοιχεία που κυκλοφορούν στον τοπικό τύπο κάνουν λόγο για μια προκαταρκτική δυνατότητα της τάξης των αρκετών εκατομμυρίων ουγγιών (μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων ουγγιών), αλλά τίποτα δεν επιβεβαιώνεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκστρατείες γεώτρησης και οι μεταλλουργικές δοκιμές που επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα του μετάλλου. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι μόνο ένα ποσοστό των πολλά υποσχόμενων κοιτασμάτων στη φάση εξερεύνησης γίνονται οικονομικά εκμεταλλεύσιμα ορυκτά.

Προς το παρόν, το φωσφορικό άλας είναι το ορυκτό που κυριαρχεί στην οικονομία του, αν και τα κοιτάσματα ψευδαργύρου και χαλκού της χώρας είναι επίσης σημαντικά. Εάν τελικά προστεθεί χρυσός, το Μαρόκο θα μπορούσε να επεκτείνει περαιτέρω τη διαφοροποίησή του.
Αν και τα αποθέματα άλλων αφρικανικών χωρών, όπως η Γκάνα και η Νότια Αφρική, είναι σχεδόν ανέφικτα, το έθνος των Αλαουιτών έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παρουσία του στον τομέα και να ενισχύσει τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής χρυσού στην Αφρική.

Προς το παρόν, το Γκουελμίμ παραμένει γεωλογικά και στρατηγικά σημαντικό ως μία από τις βασικές μεταλλευτικές περιοχές του Μαρόκου. Η θέση του στο νοτιοδυτικό Μαρόκο σημαίνει ότι μοιράζεται χαρακτηριστικά με τις ζώνες χρυσού του Σαχέλ και των βουνών Άτλαντα. Επομένως, η ανίχνευση φλεβών χαλαζία υψηλής περιεκτικότητας υποδηλώνει υδροθερμικά συστήματα που μπορεί να περιέχουν χρυσά ορυκτά σε εκμεταλλεύσιμες συγκεντρώσεις. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από την τεχνική σκοπιμότητα, τις νομικές προϋποθέσεις και την ικανότητα του κράτους να διαχειρίζεται τις άδειες, τη φορολογία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Πριν από την εξόρυξη του χρυσού, πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω γεωτρήσεις και μεταλλουργικές δοκιμές, να διεξαχθεί περιβαλλοντική μελέτη και να διαπραγματευτούν οι αντίστοιχες άδειες και άδειες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της
Επαλήθευση δημοσκοπήσεων 14.09.25

Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της

Τη χειρότερη επίδοσή τους κατέγραψαν Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες στις τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Τρίτη δύναμη η AfD, η οποία αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο