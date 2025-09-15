Χρυσός στην Έρημο

Η μαροκινή εταιρεία εξόρυξης OLAH Palace Trading αποκάλυψε την ανακάλυψη ενός πιθανού χρυσωρυχείου στο νότιο Μαρόκο ως ένα από τα «πιο πολλά υποσχόμενα σημάδια εδώ και δεκαετίες». Σύμφωνα με τις πρώτες δημοσιευμένες αναφορές, η εταιρεία ανέφερε αρχικά αποτελέσματα δειγματοληψίας και γεωλογικής υποστήριξης που έδειξαν έως και 34 φλέβες χαλαζία με συγκεντρώσεις έως και 300 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο. Και παρόλο που η εταιρεία εξόρυξης τελικά ανέτρεψε τη θέση της και επιβεβαίωσε μόνο 30 γραμμάρια ανά τόνο, η ανακάλυψη θα μπορούσε να θέσει την αφρικανική χώρα στο προσκήνιο για τους επενδυτές σε μια εποχή που οι αισιόδοξες προοπτικές για τον χρυσό είναι ακόμα κάτι παραπάνω από πολλά υποσχόμενες.

Μέχρι τώρα, το Μαρόκο έχει επιτύχει ένα ορισμένο επίπεδο εξέχουσας θέσης στον μεταλλευτικό τομέα χάρη στην εξόρυξη φωσφορικών αλάτων, μολύβδου, ψευδαργύρου και χαλκού, μεταξύ άλλων ορυκτών. Επιπλέον, χάρη σε τοπικές εταιρείες, όπως η Managem, και σε προγράμματα εξερεύνησης ορυκτών στη Δυτική Αφρική, η χώρα των Αλαουιτών έχει εδραιώσει τη διεθνή της παρουσία στον τομέα. Όσον αφορά τον χρυσό, το Μαρόκο δεν είχε καμία δραστηριότητα εξόρυξης χρυσού μέχρι τώρα, αν και πάντα έπαιζε έμμεσο ρόλο ως περιοχή διέλευσης στις διασαχάριες διαδρομές που μετέφεραν το μέταλλο από την υποσαχάρια Αφρική σε λιμάνια της Μεσογείου.

Εάν επιβεβαιωθούν οι μελέτες και οι γεωτρήσεις στο Guelmin, το νέο κοίτασμα θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην μαροκινή οικονομία, αλλά και στο μεταλλευτικό τοπίο στην περιοχή. Πίσω από την ανακοίνωση της ανακάλυψης βρίσκεται η OLAH Palace Trading, μια μεταλλευτική εταιρεία που λειτουργεί ήδη με άδειες εκμετάλλευσης στην ίδια περιοχή. Προς το παρόν, αυτά είναι μόνο τα αρχικά αποτελέσματα δειγματοληψίας και γεωλογικής υποστήριξης, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει τεχνική έκθεση που να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα που να αποδεικνύουν τα αποθέματα. Αυτή η τεχνική προειδοποίηση είναι το κλειδί: όσα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής είναι ενδείξεις και επιφανειακά αποτελέσματα, όχι ένα αποδεδειγμένο κοίτασμα έτοιμο για εκμετάλλευση.

Πολλά εκμεταλλεύσιμα ορυκτά

Συνολικά, πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη για τη χώρα, αν και δεν είναι «πολύ υψηλής ποιότητας»: αρχικά, ανακοινώθηκαν 300 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο, αλλά τελικά μειώθηκε στα 30 γραμμάρια/τόνο. Έτσι, τα αρχικά στοιχεία που κυκλοφορούν στον τοπικό τύπο κάνουν λόγο για μια προκαταρκτική δυνατότητα της τάξης των αρκετών εκατομμυρίων ουγγιών (μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων ουγγιών), αλλά τίποτα δεν επιβεβαιώνεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκστρατείες γεώτρησης και οι μεταλλουργικές δοκιμές που επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα του μετάλλου. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι μόνο ένα ποσοστό των πολλά υποσχόμενων κοιτασμάτων στη φάση εξερεύνησης γίνονται οικονομικά εκμεταλλεύσιμα ορυκτά.

Προς το παρόν, το φωσφορικό άλας είναι το ορυκτό που κυριαρχεί στην οικονομία του, αν και τα κοιτάσματα ψευδαργύρου και χαλκού της χώρας είναι επίσης σημαντικά. Εάν τελικά προστεθεί χρυσός, το Μαρόκο θα μπορούσε να επεκτείνει περαιτέρω τη διαφοροποίησή του.

Αν και τα αποθέματα άλλων αφρικανικών χωρών, όπως η Γκάνα και η Νότια Αφρική, είναι σχεδόν ανέφικτα, το έθνος των Αλαουιτών έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παρουσία του στον τομέα και να ενισχύσει τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής χρυσού στην Αφρική.

Προς το παρόν, το Γκουελμίμ παραμένει γεωλογικά και στρατηγικά σημαντικό ως μία από τις βασικές μεταλλευτικές περιοχές του Μαρόκου. Η θέση του στο νοτιοδυτικό Μαρόκο σημαίνει ότι μοιράζεται χαρακτηριστικά με τις ζώνες χρυσού του Σαχέλ και των βουνών Άτλαντα. Επομένως, η ανίχνευση φλεβών χαλαζία υψηλής περιεκτικότητας υποδηλώνει υδροθερμικά συστήματα που μπορεί να περιέχουν χρυσά ορυκτά σε εκμεταλλεύσιμες συγκεντρώσεις. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από την τεχνική σκοπιμότητα, τις νομικές προϋποθέσεις και την ικανότητα του κράτους να διαχειρίζεται τις άδειες, τη φορολογία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Πριν από την εξόρυξη του χρυσού, πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω γεωτρήσεις και μεταλλουργικές δοκιμές, να διεξαχθεί περιβαλλοντική μελέτη και να διαπραγματευτούν οι αντίστοιχες άδειες και άδειες.