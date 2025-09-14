Δείτε τη βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής (pic)

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ στην Λεωφόρο στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής (14/9) για την τρίτη αγωνιστική της Super League και έπιασε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην κορυφή και στους εννέα βαθμούς.

Η ΑΕΚ πέρασε από τη Λιβαδειά με… αλλοίωση Παπαπέτρου και γκολ του Κοϊτά στο 69′, καθώς επικράτησε με σκορ 1-0 του Λεβαδειακού για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έκανε το 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Κηφισιά, καθώς έχασε με 3-2 και γκολ στις καθυστερήσεις από την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο στο Πανθεσσαλικό.