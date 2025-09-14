Έξι Αμερικανοί που άλλαξαν την πορεία του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος

Η ιστορία του αμερικανικού καπιταλισμού μπορεί να ξεκίνησε με τους «Ιδρυτές Πατέρες του Έθνους», αλλά μεγάλο μέρος της πλοκής γράφτηκε στα χρόνια που ακολούθησαν. Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν παίξει ρόλο στη μεταμόρφωση του οικονομικού συστήματος των ΗΠΑ, του καπιταλισμού, σε αυτό που είναι σήμερα.

Η Wall Street Journal ξεχώρισε έξι από αυτές τις επιδραστικές προσωπικότητες.

Ρόμπερτ Μόρις

Δεν θα υπήρχε Αμερικανική Επανάσταση χωρίς τα μέσα για τη χρηματοδότησή της, και ο Ρόμπερτ Μόρις βοήθησε σε αυτό.

Ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στις Δεκατρείς Αποικίες όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ο Ρόμπερτ Μόρις αξιοποίησε τη φήμη του, τις ναυτιλιακές του διασυνδέσεις και την περιουσία του για να υποστηρίξει τον Ηπειρωτικό Στρατό και να βοηθήσει στη δημιουργία του νομισματικού συστήματος του νέου έθνους. Έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της χρηματοδότησης της πολεμικής προσπάθειας.

Ως η πρώτηος επικεφαλής οικονομικών και οικονομικής πολιτικής της χώρας, ο Μόρις έθεσε τα θεμέλια για το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και ενίσχυσε τα καταρρέοντα οικονομικά και την πίστωση του κράτους, βοηθώντας στη διατήρηση της λειτουργίας του Στρατού και στη βελτίωση των δανειστικών και εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ με τη Γαλλία και άλλους συμμάχους.

Έπεισε το Κογκρέσο να ιδρύσει την πρώτη εθνική τράπεζα, την Τράπεζα της Βόρειας Αμερικής, για να βελτιώσει την πρόσβαση των Αμερικανών σε ασφαλείς καταθέσεις και ιδιωτικό δανεισμό, να παράσχει μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης πολέμου και να σταθεροποιήσει το ομοσπονδιακό νόμισμα, το οποίο ήταν ουσιαστικά άχρηστο λόγω του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, καθώς το Κογκρέσο εξέδιδε επανειλημμένα χαρτονομίσματα, καθώς δεν είχε την εξουσία να εισπράττει έσοδα.

Ενώ υπηρετούσε ως Επιθεωρητής Οικονομικών από το 1781 έως το 1784, ο Μόρις έθεσε επίσης την προσωπική του πίστη σε κίνδυνο για να συγκεντρώσει τα χρήματα που ήταν απαραίτητα για τον εφοδιασμό του Στρατού και την πληρωμή των στρατιωτών, εκδίδοντας γραμμάτια, γνωστά ως «γραμμάτια Μόρις», τα οποία ήταν κρίσιμα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Ένθερμος υποστηρικτής μιας ισχυρής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο Μόρις υποστήριξε την ίδρυση ενός εθνικού νομισματοκοπείου με ένα ενιαίο νόμισμα και την παραχώρηση στο Κογκρέσο της δυνατότητας να εισπράττει έσοδα μέσω δασμών σε εισαγόμενα αγαθά για την αποπληρωμή του χρέους. Ο συνιδρυτής Αλεξάντερ Χάμιλτον χρησιμοποίησε τις ιδέες του Μόρις για να καθοδηγήσει τις δικές του μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις και έγινε ο πρώτος υπουργός Οικονομικών μόνο επειδή ο Μόρις αρνήθηκε την προσφορά του Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Ο Μόρις είναι ένας από τους δύο μόνο ανθρώπους που υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, τα Άρθρα της Συνομοσπονδίας και το Σύνταγμα των ΗΠΑ. (Ο άλλος ήταν ο Ρότζερ Σέρμαν.) Είχε μεγάλη επιρροή και συμμετείχε σε τόσες πολλές πολιτικές και διπλωματικές πτυχές της Επανάστασης, όχι μόνο στα οικονομικά παρέχοντας συμβουλές και εποπτεία στις ΗΠΑ στην πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας τους.

Τζον Τζέικομπ Άστορ

Ο γεννημένος στη Γερμανία Τζον Τζέικομπ Άστορ κυριάρχησε στη βιομηχανία γούνας στις αρχές του 1800 πριν στρέψει την προσοχή του στην ανάπτυξη ακινήτων στο Μανχάταν, οδηγώντας τον να γίνει ο πρώτος πολυεκατομμυριούχος της Αμερικής και ο πλουσιότερος άνθρωπος του έθνους κατά τη στιγμή του θανάτου του το 1848.

Ο Άστορ, ο οποίος ήταν γιος χασάπη, παρείχε το πρότυπο για την κλασική αμερικανική ιστορία «από το κουρέλι στον πλούτο», όπου ένας άνθρωπος, μέσω σκληρής δουλειάς, αποφασιστικότητας και οξυδερκούς ματιού για ευκαιρίες, ανεβαίνει από ταπεινή καταγωγή για να επιτύχει τεράστια οικονομική επιτυχία και να προοδεύσει στην κοινωνία. Ο υπερπλούσιος επιχειρηματίας είναι μια από τις καθοριστικές προσωπικότητες του αμερικανικού σήμερα.

Ο Άστορ εκμεταλλεύτηκε το άνοιγμα νέων αγορών στον Καναδά και τις Μεγάλες Λίμνες από τη Συνθήκη Τζέι για να συνάψει επικερδείς συμβάσεις με προμηθευτές σε αυτές τις περιοχές, καθώς και με φυλές ιθαγενών Αμερικανών, ώστε να μπορεί να στέλνει γούνες στην Ευρώπη. Μέχρι το 1800, είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κλάδο. Η επιχείρησή του, η American Fur Co., θα γινόταν το πρώτο μονοπώλιο της Αμερικής.

Χρησιμοποίησε τα κέρδη από την επιχείρησή του, καθώς και από άλλες εμπορικές του δραστηριότητες, για να αγοράσει γη στη Νέα Υόρκη. Αλλά τη δεκαετία του 1830, προβλέποντας την εκρηκτική ανάπτυξη της πόλης και την ανάδειξή της ως οικονομικό κέντρο της χώρας, ο Άστορ πούλησε το μερίδιό του στην American Fur, χρησιμοποιώντας τα έσοδα για να αγοράσει μεγάλες εκτάσεις γης πέρα ​​από τα υπάρχοντα όρια της πόλης.

Οι επενδύσεις του σε ακίνητα και η περιουσία του, που εκτιμήθηκαν μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε, αποτέλεσαν τη βάση για τη συνεχή επίδραση των απογόνων του στις αμερικανικές επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία για τον επόμενο αιώνα.

Άιντα Τάρμπελ

Αποκαλύπτοντας τις μυστικές λειτουργίες του πλουσιότερου ανθρώπου της Αμερικής, Τζον Ντ. Ροκφέλερ, και της βιομηχανικής του αυτοκρατορίας, Standard Oil Co., η δημοσιογράφος Άιντα Τάρμπελ βοήθησε να πέσει η αυλαία στις υπερβολές της Χρυσής Εποχής και έθεσε το σκηνικό για την εποχή των μεταρρυθμίσεων που ακολούθησαν. Ξύπνησε αυτό που εξελίχθηκε σε θύελλα δημόσιας αγανάκτησης για τα μονοπώλια και τον έλεγχο που ασκούσαν στην αμερικανική οικονομία.

Μία από τις πιο επιδραστικές συγγραφείς της εποχής της, η Τάρμπελ συμβόλιζε τη νέα πρόκληση που αντιμετώπιζαν οι επιχειρηματικοί ηγέτες στις αρχές του 20ού αιώνα. Καθώς οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι έφερναν στο φως παραπλανητικές, άδικες και ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές, ενίσχυσαν την υποστήριξη για τις πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που καθόρισαν την Προοδευτική Εποχή.

Το πιο διάσημο έργο της – που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ως σειρά 19 άρθρων στο περιοδικό McClure από το 1902 έως το 1904, και αργότερα ως βιβλίο, «Η Ιστορία της Standard Oil Company» οδήγησε άμεσα σε μια ομοσπονδιακή υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας κατά της Standard Oil και στην κατάρρευση του μονοπωλίου το 1911.

Οι αποκαλύψεις της Τάρμπελ δεν επηρέασαν μόνο τον Ροκφέλερ, του οποίου η εταιρεία διασπάστηκε σε 34 ξεχωριστές οντότητες, αλλά και άλλα μονοπώλια της εποχής που επίσης τέθηκαν υπό το επικριτικό βλέμμα της κυβέρνησης με τη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και την ψήφιση του Νόμου περί Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας Clayton του 1914, ο οποίος απαγόρευσε πολλές επιχειρηματικές πρακτικές που οδήγησαν στη δημιουργία μονοπωλίων ή προέκυψαν από την ύπαρξή τους.

Επέδρασε επίσης στους νομοθέτες να ψηφίσουν νομοθεσία που τερμάτισε τις εκπτώσεις για τους σιδηροδρόμους από τις οποίες είχε επωφεληθεί ο Ροκφέλερ και παραχώρησε στην κυβέρνηση μεγαλύτερη εξουσία επί των διακρατικών τιμών σιδηροδρόμων και αγωγών.

Ο οικονομικός ιστορικός και αντιπρόεδρος της S&P Global, Ντάνιελ Γέργκιν, να αποκαλεί το”το μοναδικό βιβλίο με τη μεγαλύτερη επιρροή για τις επιχειρήσεις που έχει εκδοθεί ποτέ στις ΗΠΑ”.

Χένρι Φορντ

Ο αυτοκινητοβιομήχανος Χένρι Φορντ άλλαξε οριστικά όχι μόνο τον τρόπο που μετακινούνται οι Αμερικανοί, αλλά και τον τρόπο που ζουν και πώς εργάζονται. Κυριάρχησε στην αναδυόμενη αγορά αυτοκινήτων στις αρχές του 20ού αιώνα χάρη στην επαναστατική χρήση της κινούμενης γραμμής συναρμολόγησης για την φθηνή και γρήγορη κατασκευή των δημοφιλών οχημάτων του. Αυτή η καινοτομία δεν τον βοήθησε μόνο να παράγει τα Model T. Δημιούργησε την μαζική παραγωγή όπως την ξέρουμε, έχτισε μια οικονομία που καθοδηγείται από τη ζήτηση των καταναλωτών και έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της μεσαίας τάξης της Αμερικής.

Πριν τα εργοστάσια της Ford προσθέσουν κινούμενους ιμάντες μεταφοράς, ήταν σύνηθες για ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα να κατασκευάζει μεγάλα εξαρτήματα ή ολόκληρο ένα προϊόν, κινούμενο στο εργοστάσιο για να συλλέξει προμήθειες και να μεταφέρει εξαρτήματα σε ένα σημείο συναρμολόγησης. Μια κινούμενη γραμμή συναρμολόγησης άλλαξε αυτό, μεταφέροντας τα εξαρτήματα από έναν σταθερό εργάτη σε έναν άλλο, ο οποίος εκτελούσε την συγκεκριμένη εργασία του πριν την στείλει στο επόμενο στάδιο. Αυτό εξάλειψε την περιττή κίνηση και τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και απασχολούσε λιγότερο εξειδικευμένους εργάτες.

Όταν η Ford έκανε την αλλαγή το 1913, ο χρόνος παραγωγής του Model T μειώθηκε από περισσότερες από 12 ώρες σε μόλις 90 λεπτά, βοηθώντας τον να μειώσει την τιμή από 825 δολάρια το 1908 σε 360 δολάρια το 1916.

Για να τροφοδοτήσει τη γραμμή συναρμολόγησης και να διατηρήσει την ομαλή ροή της παραγωγής, ο Φορντ έπρεπε να μειώσει την εναλλαγή των εργαζομένων και τις χρόνιες απουσίες στα εργοστάσιά του. Η λύση του: ένας μισθός 5 δολαρίων την ημέρα. Διπλασιάζοντας τα κέρδη των εργαζομένων το 1914, ο Φορντ προσέλκυσε τους καλύτερους μηχανικούς και εργάτες που μοιράζονταν την εμπειρία τους, αύξησε την παραγωγικότητα και μείωσε το κόστος εκπαίδευσης. Οι υψηλοί μισθοί ανάγκασαν επίσης τους ανταγωνιστές να πληρώσουν περισσότερα ή να χάσουν κορυφαία ταλέντα, βοηθώντας στη δημιουργία μιας βιομηχανικής μεσαίας τάξης και στην ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης.

Φράνσες Πέρκινς

Ως η κινητήρια δύναμη πίσω από μεγάλο μέρος του New Deal, Φράνσες Πέρκινς, η πρώτη γυναίκα υπουργός Εργασίας της Αμερικής, βοήθησε την κυβέρνηση να γίνει για πρώτη φορά ένας ενεργός και δυναμικός παράγοντας στην οικονομική ευημερία των εργαζομένων, απαιτώντας από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για τους εργαζομένους. Δημιούργησε προγράμματα διχτυού ασφαλείας και νόμους προστασίας στον χώρο εργασίας στους οποίους βασίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια Αμερικανοί σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της Κοινωνικής Ασφάλισης, του επιδόματος ανεργίας και του κατώτατου μισθού.

Πριν από την ψήφιση του πιο σημαντικού νομοσχεδίου που βοήθησε στη δημιουργία – του Νόμου περί Κοινωνικής Ασφάλισης του 1935 – οι άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, έγιναν ανάπηροι ή ήταν απλώς πολύ μεγάλοι για να εργαστούν πλήρους απασχόλησης έπρεπε να βασίζονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, οικογενειακά ή κρατική βοήθεια για να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Αλλά ο Νόμος περί Κοινωνικής Ασφάλισης άλλαξε όλα αυτά. Εγγυόταν συντάξεις σε ηλικιωμένους Αμερικανούς, χρηματοδοτούμενες μέσω φόρων μισθοδοσίας σε άτομα και εργοδότες, καθιέρωσε ασφάλιση ανεργίας και παρείχε ομοσπονδιακή βοήθεια σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και άτομα με αναπηρία.

Ενώ οι προσπάθειές της έλαβαν πολλούς επαίνους κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, μια εποχή που το 25% του εργατικού δυναμικού ήταν άνεργο, οι επιχειρηματίες διαφώνησαν με τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας που εφάρμοζε, πυροδοτώντας μια συζήτηση που μαίνεται ακόμη και σήμερα σχετικά με το πόσο εμπλεκόμενη πρέπει να είναι η κυβέρνηση στην οικονομία και στα μέσα διαβίωσης των εργαζομένων.

Η Πέρκινς αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις, την αποκάλεσαν κομμουνίστρια, αλλά ήταν καπιταλίστρια και ηθικολόγος», λέει η συγγραφέας Ρεμπέκα Μπρένερ Γκράχαμ. «Εργάστηκε μέσα στο σύστημα για να το μεταρρυθμίσει και να προωθήσει προοδευτικές πολιτικές επειδή πίστευε ότι η καθημερινή ζωή θα ήταν ασφαλέστερη για τον αμερικανικό λαό», λέει η Γκράχαμ.

Τώρα, 90 χρόνια αργότερα, ο αρχικός αυτός Νόμος έχει επεκταθεί αρκετές φορές για να συμπεριλάβει περισσότερους Αμερικανούς, ακριβώς όπως ήλπιζε η Πέρκινς.

Σαμ Γουόλτον

Ο Σαμ Γουόλτον μεταμόρφωσε το τοπίο του λιανικού εμπορίου στις ΗΠΑ, καταστρέφοντας την κυριαρχία των παλαιών πολυκαταστημάτων στην πορεία, με την εισαγωγή του μεγάλου καταστήματος. Η εμμονή του με τη μείωση του κόστους, από την αποθήκευση έως την αγορά εμπορευμάτων, του επέτρεψε να προσφέρει χαμηλές τιμές που οι ανταγωνιστές του δεν είχαν άλλη επιλογή από το να προσπαθήσουν να αντιστοιχίσουν και τον βοήθησε να καταστήσει την Walmart τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη και εταιρεία στον κόσμο από άποψη εσόδων.

Η επιτυχία της Walmart βασίζεται σε πολλές από τις μετασχηματιστικές πρακτικές λιανικής που διέδωσε ο Γουόλτον και τις οποίες οι αγοραστές σήμερα θεωρούν δεδομένες.

Ενώ είναι πλέον σύνηθες να αγοράζουμε διαφορετικά είδη στο ίδιο κατάστημα, τέτοιου είδους ευκολίες δεν υπήρχαν όταν άνοιξε το πρώτο Wal-Mart (το οποίο τότε είχε και παύλα) το 1962. Μεταξύ άλλων, η πρωτοποριακή χρήση του cross-docking, όπου τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα μεταφέρονται απευθείας σε φορτηγά με προορισμό τα καταστήματα, αντί για αποθήκευση, και η χρήση τεχνολογίας για την παρακολούθηση των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, διατάραξαν περαιτέρω το μεταπολεμικό επιχειρηματικό τοπίο της Αμερικής.

Αποφασισμένος να μειώσει τις τιμές των ανταγωνιστών και να μετακυλίσει περισσότερες εξοικονομήσεις στους αγοραστές του από την αρχή, ο Γουόλτον εγκατέλειψε τους μεσάζοντες διανομείς, διαπραγματευόμενος απευθείας με τους κατασκευαστές για καλύτερες τιμές. Στη συνέχεια, χρέωνε στους πελάτες την ίδια πάντα χαμηλή τιμή, εγκαταλείποντας την τυπική πρακτική της μείωσης των τιμών με την πάροδο του χρόνου ή της κυκλικής προσφοράς εκπτώσεων. Καθώς τα καταστήματά του γίνονταν πιο δημοφιλή, η επιρροή του στους προμηθευτές αυξήθηκε καθώς ο όγκος των παραγγελιών του εκτοξεύτηκε, βοηθώντας τον να μειώσει περαιτέρω τις τιμές. Η παγκοσμιοποίηση τον οδήγησε να προμηθεύεται προϊόντα από χώρες χαμηλότερου κόστους, όπως η Κίνα, γεγονός που πίεσε περαιτέρω τις τιμές των προμηθευτών.

Μέχρι τον θάνατό του το 1992, ο Γουόλτον παρέμεινε αμείλικτος στον έλεγχο κάθε λεπτομέρειας των καταστημάτων του – από το ύψος των ραφιών μέχρι τη συσκευασία του αποσμητικού, για πιθανές βελτιώσεις στο κόστος.

