Έπιασε δουλειά ο Ζοάο Μάριο – Ξεκίνησε προπονήσεις με την ΑΕΚ (vid)

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) την απόκτηση του Ζοάο Μάριο από την Μπενφίκα, με μορφή δανεισμού.

Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της «Ένωσης», ο Πορτογάλος μέσος επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της νέας του ομάδας, όπου συναντήθηκε με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέ Ριμπάλτα, και τους νέους του συμπαίκτες, ενώ πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Η ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο από την πρώτη παρουσία του 32χρονου στα Σπάτα, και την προπόνηση της ομάδας.

«Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ – Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

Ο Ζοάο Μάριο είναι η 8η και τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ στη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται απόψε και στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Ο Πορτογάλος άσος, που πήρε τη φανέλα με το 10, ευχαρίστησε όσους είχαν συμβολή στο να φορέσει τα κιτρινόμαυρα, δήλωσε πολύ χαρούμενος και αναφέρθηκε στους στόχους που έχει με τη νέα του ομάδα.

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Πρώτα απ’ όλα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη για την προσπάθειά του, με τον οποίο έχουμε το ίδιο όνομα, Μάριο. Ευχαριστώ επίσης τον Χαβιέρ (Ριμπάλτα) και τον κύριο Νίκολιτς, με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και τον ήξερα, επομένως είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα αρχή εδώ στην ΑΕΚ».

Για τον στόχο της ομάδας και τον προσωπικό του στόχο: «Πρώτα απ’ όλα έχουμε τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωταθλητές φέτος. Πιστεύω στη δουλειά του προπονητή. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών, οπότε πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Είμαι εδώ για να βοηθήσω με την εμπειρία και την ποιότητά μου και εύχομαι να σκοράρω αρκετά γκολ και να δώσω αρκετές ασίστ».

Για την OPAP Arena: «Είναι πανέμορφο το γήπεδο. Είδα χθες βράδυ κάποιες φωτογραφίες, αλλά δεν είναι ποτέ το ίδιο με το να είσαι εδώ. Ανυπομονώ να δω το γήπεδο γεμάτο και ελπίζω στα πρώτα μου ματς να το δω».