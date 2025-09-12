newspaper
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πιθανότατα εμπνευσμένος από το Παρίσι, και το γεγονός ότι ο Σηκουάνας έχει ανοίξει για κολύμβηση, ο Ρομπέρτο Γκουατιέρι, δήμαρχος της ιταλικής πρωτεύουσας, το ανακοίνωσε. Σε πέντε χρόνια, η Ρώμη θα επιτρέπει στους κατοίκους της να κολυμπούν στο ποτάμι γύρω από το οποίο χρίστηκε η πόλη στην αρχαιότητα.

Η ανακοίνωση έγινε από την Ιαπωνία. Ευρισκόμενος στην Οσάκα, για τη Διεθνή της Έκθεση, ο Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι δήλωσε ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να μελετήσει τη σκοπιμότητα του έργου καθαρισμού. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι αυτός είναι ένας απολύτως εφικτός στόχος: εντός πέντε ετών, θα μπορούμε να κολυμπάμε στον Τίβερη», είπε.

Οι ειδικοί όμως, και τα ιταλικά ΜΜΕ, δεν έδειξαν τον αναμενόμενο ενθουσιασμό. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανόν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να μειωθεί η τρέχουσα ρύπανση σε αποδεκτό επίπεδο. Και επισημαίνουν ότι στην Ιταλία τα δημόσια έργα έχουν συνήθως «μεγάλα χρονοδιαγράμματα».

Έως τη δεκαετία του 1960

Οι Ρωμαίοι κολυμπούσαν τακτικά στον Τίβερη, μέχρι τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, εξαιτίας της ρύπανσης, οι αρχές στη Ρώμη θέσπισαν κανονισμούς, που γίνονταν όλο και αυστηρότεροι. Σήμερα, η κολύμβηση απαγορεύεται αυστηρά, με πρόστιμα που φτάνουν τις εκατοντάδες ευρώ. Ωστόσο υπάρχει μια εξαίρεση: Την Πρωτοχρονιά, επιβιώνει μια μακροχρόνια παράδοση στην Αιώνια Πόλη. Δύτες βουτούν από μια από τις γέφυρες της Ρώμης στα παγωμένα νερά από κάτω.

Ο δήμαρχος Γκουαλτιέρι υποστηρίζει ότι τα ποσοστά ρύπανσης στον Τίβερη είναι χαμηλότερα από αυτά που είχαν καταγραφεί προηγουμένως στον Σηκουάνα. Και πως αν προχωρήσει το σχέδιο, η επιχείρηση καθαρισμού του ποταμού θα κοστίσει λιγότερο από ό,τι στο Παρίσι (έφτασε τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ).

Μικροπλαστικά και απόβλητα…

Ακόμη και αν ισχύει ότι ο Τίβερης είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Σηκουάνα, πριν αρχίσει ο καθαρισμός του λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, τα πράγματα δεν είναι απλά.

Τον περασμένο Απρίλιο, επιστήμονες από την αποστολή Tara Microplastics δημοσίευσαν ευρήματα σχετικά με τη ρύπανση των ευρωπαϊκών πλωτών οδών. Εκεί έδειξαν ότι ο Τίβερης είχε κατά μέσο όρο τρία μικροπλαστικά σωματίδια ανά κυβικό μέτρο. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τα πάνω από 20 σωματίδια ανά κυβικό μέτρο που καταγράφηκαν στον Γάγγη της Ινδίας, αλλά δεν είναι καθησυχαστικό.

Πριν από έναν χρόνο, το Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας Περιβάλλοντος (ISPRA) αποκάλυψε ότι ο Τίβερης μετέφερε περισσότερα επιπλέοντα απόβλητα -κυρίως πλαστικά- στη θάλασσα από οποιοδήποτε άλλο ιταλικό ποτάμι. Ενώ σημείωνε τις ανησυχητικές συγκεντρώσεις αμμωνίας και κοπρανωδών βακτηρίων.

Ο Αλεσάντρο Μιάνι, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρίας Περιβαλλοντικής Ιατρικής, ήταν σαφής: «Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με τη ρύπανση στον Τίβερη και στα εσωτερικά ύδατα είναι εξαιρετικά υψηλοί. Η παρουσία κοπρανωδών βακτηρίων όπως το Escherichia coli μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές λοιμώξεις στους ανθρώπους, με συμπτώματα όπως διάρροια και έμετο. Η επαφή με μολυσμένο νερό μπορεί επίσης να προκαλέσει δερματικές και οφθαλμικές μολύνσεις, οδηγώντας σε εξανθήματα και ερεθισμό των ματιών».

Επιπλέον, το έργο καθαρισμού του Σηκουάνα στο Παρίσι, διήρκεσε δεκαετίες. Και παρ’ όλο που το παρισινό ποτάμι χρησιμοποιήθηκε για αγώνες κολύμβησης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, οι ανησυχίες για την ποιότητα του νερού παρέμειναν. Αρκετές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν λόγω υψηλών επιπέδων E coli, ενώ ορισμένοι αθλητές έλαβαν προληπτική φαρμακευτική αγωγή πριν αγωνιστούν.

Ανηφορικός δρόμος

Ούτε τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πειστεί για την υποτιθέμενη αναγέννηση του Τίβερη. Η Roma Today σημείωσε: «Ο δρόμος για να γίνει ο Τίβερης κατάλληλος για κολύμβηση σε πέντε χρόνια είναι κάθε άλλο παρά κατηφορικός. Προς το παρόν, παραμένει μακρινός στόχος».

Η εφημερίδα La Repubblica, ήδη από τον Ιούλιο απέρριπτε ως μη υλοποιήσιμο το σχέδιο. Όταν ο δήμαρχος Γκουαλτιέρι μίλησε πρώτη φορά για κολύμπι στον Τίβερη, η εφημερίδα βγήκε με τίτλο: «Ένας Τίβερης κατάλληλος για κολύμβηση; Ένα μακρύ και δαπανηρό ταξίδι – αν ποτέ ξεκινήσει».

Και θύμισε ότι ένα πολύ μικρότερο έργο, ο καθαρισμός της λίμνης στην περιοχή EUR, στη Ρώμη, ώστε να είναι κατάλληλη για κολύμβηση, κόστισε ακριβά και διήρκεσε πολύ: απαιτήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ και χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον πέντε ετών. «Ο Τίβερης θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο», κατέληξε η La Repubblica.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Νέα κόντρα 12.09.25

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
