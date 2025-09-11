Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια
- Λουτρό αίματος μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στην Υεμένη - Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες
- Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
- Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
- «Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Συνταξιούχοι
Πέντε αλήθειες
1) Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ)
2) Οσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν τη μισή ετήσια αύξηση
3) Η ετήσια αύξηση το 2026 υπολογίζεται κάτω από τον πληθωρισμό
4) Οι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι μένουν εκτός φοροελαφρύνσεων
5) Το επίδομα των 250 ευρώ δίνεται με κόφτες και πιο πολλά κριτήρια
Διαβάστε επίσης
Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια
===========
Πώς μεταφράζεται η πρόκληση
Η Ρωσία «τεστάρει» τις αντοχές του ΝΑΤΟ
• Για πρώτη φορά καταρρίφθηκαν ρωσικά drones σε έδαφος της Συμμαχίας
• Γιατί έκανε την κίνηση ο Πούτιν στην Πολωνία και τι δείχνει η απάντηση
• Ποιες είναι οι τέσσερις χώρες που ενεπλάκησαν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη είναι σε μάχη»
===========
Διαγωνισμός
H Chevron έρχεται στην Κρήτη
• Τι συνεπάγεται η εδώ παρουσία της
• Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης μας»
• Σταύρος Παπασταύρου: «Γερά θεμέλια για την ενεργειακή μας αυτάρκεια»
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Τουρκική anti-Navtex κατά της «Ευνομίας»
Ποιος αμερικανός ενεργειακός αξιωματούχος είναι στην Αθήνα
===========
ΗΠΑ
Σκότωσαν ακτιβιστή – σύμμαχο του Τραμπ
===========
Υγεία
Ανησυχία για καρκίνο του παχέος εντέρου στους κάτω των 50
===========
Γαλλία
Χάος διαρκείας μέχρι τις προεδρικές εκλογές
===========
Θέατρο
Μια παράσταση χωρίς λόγια στην Αθήνα από το Λονδίνο
• Τι γράφει η «Guardian»
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Το τετ α τετ του Αταμάν με τα «παιδιά» του
Τι είπε και τι σκέφτεται για όσους προπονεί στην Ελλάδα
Tο Final Four στην Αθήνα
Για τέταρτη φορά στη χώρα μας
- Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
- ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πωλούν στη Φινλανδία 405 πυραύλους AMRAAM αξίας 1 δισ. δολαρίων
- Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
- ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν καταδίκασε τον φόνο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
- ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
- Στόλος για τη Γάζα: «Προμελετημένη» επίθεση χαρακτηρίζει η Τυνησία τα δυο πλήγματα στα πλοία των ακτιβιστών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις