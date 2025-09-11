Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:55

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Συνταξιούχοι
Πέντε αλήθειες

1) Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ)
2) Οσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν τη μισή ετήσια αύξηση
3) Η ετήσια αύξηση το 2026 υπολογίζεται κάτω από τον πληθωρισμό
4) Οι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι μένουν εκτός φοροελαφρύνσεων
5) Το επίδομα των 250 ευρώ δίνεται με κόφτες και πιο πολλά κριτήρια

Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

===========

Πώς μεταφράζεται η πρόκληση
Η Ρωσία «τεστάρει» τις αντοχές του ΝΑΤΟ

• Για πρώτη φορά καταρρίφθηκαν ρωσικά drones σε έδαφος της Συμμαχίας
• Γιατί έκανε την κίνηση ο Πούτιν στην Πολωνία και τι δείχνει η απάντηση
• Ποιες είναι οι τέσσερις χώρες που ενεπλάκησαν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη είναι σε μάχη»

===========

Διαγωνισμός
H Chevron έρχεται στην Κρήτη

• Τι συνεπάγεται η εδώ παρουσία της
• Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης μας»
• Σταύρος Παπασταύρου: «Γερά θεμέλια για την ενεργειακή μας αυτάρκεια»

===========

Πολιτικό παρασκήνιο
Τουρκική anti-Navtex κατά της «Ευνομίας»
Ποιος αμερικανός ενεργειακός αξιωματούχος είναι στην Αθήνα

===========

ΗΠΑ
Σκότωσαν ακτιβιστή – σύμμαχο του Τραμπ

===========

Υγεία
Ανησυχία για καρκίνο του παχέος εντέρου στους κάτω των 50

===========

Γαλλία
Χάος διαρκείας μέχρι τις προεδρικές εκλογές

===========

Θέατρο
Μια παράσταση χωρίς λόγια στην Αθήνα από το Λονδίνο
• Τι γράφει η «Guardian»

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Το τετ α τετ του Αταμάν με τα «παιδιά» του
Τι είπε και τι σκέφτεται για όσους προπονεί στην Ελλάδα

Tο Final Four στην Αθήνα
Για τέταρτη φορά στη χώρα μας

World
Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

inWellness
inTown
Media
Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
uncategorized 11.09.25

Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;

Όπως φαίνεται, η Αμερική δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει τους φίλους της στον Κόλπο, με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ έφερε σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και εξόργισε την περιοχή

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας
Ποδόσφαιρο 10.09.25

«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας

Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για να συνετιστεί η FIFA και να χαλαρώσει το ποδοσφαιρικό καλεντάρι, με αφορμή τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στην Εθνική Γαλλίας

Βάιος Μπαλάφας
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ

Ο Νίκλας Ελίασον συμμετείχε στην προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία από αύριο (11/9) θα «ανεβάσει στροφές» στην προετοιμασία με την επιστροφή όλων των διεθνών.

Σύνταξη
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»
Σίριαλ 10.09.25

Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»

Μετά από 20 μήνες απόλυτης αποξένωσης, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά, με την κίνηση αυτή να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το πρώτο, δειλό βήμα προς τη συμφιλίωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Το Κατάρ απαντά 10.09.25

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ
Τείχος 10.09.25

Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ

Οι λεπτομέρειες της διαθήκης του Χαλκ Χόγκαν αποκαλύφθηκαν, με τον γιο του Νικ να αναλαμβάνει την κληρονομιά σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων και την κόρη του Μπρουκ να μένει εκτός

Σύνταξη
