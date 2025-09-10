Το βράδυ της Παρασκευής το Ελλάδα-Τουρκία – Επισημοποιήθηκε η ώρα του τζάμπολ
Το βράδυ της Παρασκευής η Εθνική ομάδα μπάσκετ δίνει τον σημαντικότερο αγώνα στη σύγχρονη ιστορία της...
Ο δρόμος της Εθνικής Ελλάδος για τον μεγάλο τελικό του Eurobasket περνά από το ματς με την Τουρκία και πλέον έγινε γνωστή με κάθε επισημότητα η ώρα του τζάμπολ.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, ο σπουδαίος αγώνας, ο σημαντικότερος στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που επιστρέφει σε έναν ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.
Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον τελικό του Eurobasket:
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
10. Τουρκία – Πολωνία 91-77
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία – Γεωργία (17:00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Ελλάδα – Τουρκία (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)
