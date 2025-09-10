Το βράδυ της Παρασκευής το Ελλάδα-Τουρκία – Επισημοποιήθηκε η ώρα του τζάμπολ

Ο δρόμος της Εθνικής Ελλάδος για τον μεγάλο τελικό του Eurobasket περνά από το ματς με την Τουρκία και πλέον έγινε γνωστή με κάθε επισημότητα η ώρα του τζάμπολ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, ο σπουδαίος αγώνας, ο σημαντικότερος στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που επιστρέφει σε έναν ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον τελικό του Eurobasket:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία – Βοσνία 80-72

7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία – Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

10. Τουρκία – Πολωνία 91-77

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία (21:00)

12. Φινλανδία – Γεωργία (17:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Ελλάδα – Τουρκία (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)