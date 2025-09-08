Το χαμόγελο του Μέντι για Ποντένσε και Στρεφέτσα

Οι παίκτες του Ολυμπιακού (που δεν είχαν υποχρεώσεις με Εθνικές ομάδες) ξεκουράστηκαν το προηγούμενο τριήμερο με το ρεπό που τους έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά σήμερα επέστρεψαν σε ρυθμούς προπονήσεων.

Οι «ερυθρόλευκοι» γύρισαν στο Ρέντη κι έκαναν προπόνηση το απόγευμα της Δευτέρας και ο τεχνικός των πρωταθλητών είχε πολλούς λόγους να χαμογελά και να αισθάνεται ικανοποίηση.

Ο Μεντιλίμπαρ είδε τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα να προπονούνται με την υπόλοιπη ομάδα, δείχνοντας και οι δύο ότι ανεβάζουν «στροφές» ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν για πρωτάθλημα αλλά και Champions League.

Θυμίζουμε ότι οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού είχαν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών, αλλά δούλεψαν και με ατομικά προγράμματα τις τρεις τελευταίες μέρες και κατάφεραν σήμερα ν’ ακολουθήσουν το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας.

Ο Μεντιλίμπαρ είδε με ικανοποίηση τους δύο παίκτες να «βγάζουν» την προπόνηση χωρίς να αισθανθούν την παραμικρή ενόχληση κι αυτό δείχνει ότι τόσο ο Πορτογάλος όσο και ο Βραζιλιάνος θα είναι στην διάθεση του προπονητή τους, για τον αγώνα του Σαββάτου απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Είναι μάλιστα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε τον Ποντένσε να παίρνει χρόνο συμμετοχής, για είκοσι – τριάντα λεπτά στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα των Σερρών, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι στις 17 του μήνα, υπάρχει η πρεμιέρα των πειραιωτών στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Πάφο στο Καραϊσκάκη και ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει δώσει χρόνο συμμετοχής στον Ποντένσε, πριν το ματς με την κυπριακή ομάδα.

Είναι μια επιλογή του Ισπανού τεχνικού, που αν μη τι άλλο φανερώνει πως υπολογίζει τον Πορτογάλο άσο για την πρεμιέρα των πρωταθλητών Ελλάδος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο έμπειρος προπονητής των «ερυθρόλευκων» είχε κι έναν ακόμα λόγο να χαμογελά στην προπόνηση των πειραιωτών στο Ρέντη κι αυτός δεν είναι άλλος από την διάθεση που είχαν οι παίκτες του.

Ο Μέντι είδε μεγάλη προσπάθεια από τους «ερυθρόλευκους» και δεν είναι τυχαίο πως μοίρασε πολλά μπράβο στην διάρκεια της προπόνησης.

Σε ότι αφορά τώρα τους διεθνείς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ταρέμι αναμένεται να επιστρέψει στην χώρα μας την Τετάρτη και το σίγουρο είναι πως μόλις γυρίσουν όλοι στο Ρέντη, ο Μεντιλίμπαρ θα τους μιλήσει για τον αγώνα του Σαββάτου απέναντι στον Πανσερραϊκό.