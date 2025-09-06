Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη

Μετρό: Κλειστός ο σταθμός του Συντάγματος με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
Οι συρμοί θα περνούν από το Μετρό στο Σύνταγμα χωρίς να πραγματοποιούν στάση - Στις 19:00 το συλλαλητήριο για τα Τέμπη
Κλειστός θα παραμείνει από τις 16:00 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα μετά από εντολή της Αστυνομίας, εν όψει του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη.
Το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 19:00 το απόγευμα
«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου.
«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής»
Στο κάλεσμά της η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει: «Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως! Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία! Αυτό είναι η ζωή μας! Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας! Βγαίνουμε στους δρόμους!».
«Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη ‘πραγματικότητα’ που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα. Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη. Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά! Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά! 6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα!», σημειώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».
Η ανάρτηση στο Facebook:
