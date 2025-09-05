Συγκίνηση στη συναυλία για τον Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο: Πάνω από 30.000 κόσμου στην εντυπωσιακή βραδιά

Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών στη μεγαλειώδη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια εντυπωσιακή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions, που παρακολούθησαν σχεδόν 30.000 θεατές.

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κι άφησε το ανεξίτηλο χνάρι του στην ελληνική μουσική.

«Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα» και «Γυάλινος Κόσμος» είναι μερικά από τα τραγούδια που έκαναν το Καλλιμάρμαρο να πάλλεται και τους θεατές, όλων των ηλικιών και από όλα τα μέρη της Ελλάδας, να γίνουν μια φωνή.

Εκτός από τις εξαιρετικές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών, στη σκηνή παρουσιάστηκαν μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα – Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου, ενώ η βραδιά «έκλεισε» με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν όλοι μαζί τα «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή» και «Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου».

Η μουσική και τα τραγούδια συνοδεύτηκαν από ένα υψηλών προδιαγραφών οπτικό θέαμα, με μοναδικούς φωτισμούς και σύγχρονα εφέ με τη χρήση AI.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης και σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι). Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Τα έσοδα της συναυλίας, που ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε album από την Panik, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.