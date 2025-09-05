magazin
Συγκίνηση στη συναυλία για τον Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο: Πάνω από 30.000 κόσμου στην εντυπωσιακή βραδιά
Music Stage 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:01

Συγκίνηση στη συναυλία για τον Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο: Πάνω από 30.000 κόσμου στην εντυπωσιακή βραδιά

18 τραγουδιστές ερμήνευσαν από το «Αγριολούλουδο», μέχρι το «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα» κι «Εγώ Είμ’ Αητός»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών στη μεγαλειώδη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια εντυπωσιακή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions, που παρακολούθησαν σχεδόν 30.000 θεατές.

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κι άφησε το ανεξίτηλο χνάρι του στην ελληνική μουσική.

«Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα» και «Γυάλινος Κόσμος» είναι μερικά από τα τραγούδια που έκαναν το Καλλιμάρμαρο να πάλλεται και τους θεατές, όλων των ηλικιών και από όλα τα μέρη της Ελλάδας, να γίνουν μια φωνή.

Εκτός από τις εξαιρετικές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών, στη σκηνή παρουσιάστηκαν μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα – Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου, ενώ η βραδιά «έκλεισε» με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν όλοι μαζί τα «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή» και «Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου».

Η μουσική και τα τραγούδια  συνοδεύτηκαν από ένα υψηλών προδιαγραφών οπτικό θέαμα, με μοναδικούς φωτισμούς και σύγχρονα εφέ με τη χρήση AI.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης και σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι). Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Τα έσοδα της συναυλίας, που ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε album από την Panik, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

89η ΔΕΘ
Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του
Music Stage 05.09.25

Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία του ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τον Οκτώβριο θα δίνει τον παλμό με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή του και τραγουδώντας τις επιτυχίες του, ενώ μαζί του η εκρηκτική Άσπα και η Emily

Σύνταξη
Η Κατερίνα Λιόλιου έγινε χρυσή σε πωλήσεις λίγο πριν την πρεμιέρα στο «Romeo» και τη μεγάλη συναυλία της
Music Stage 04.09.25

Η Κατερίνα Λιόλιου έγινε χρυσή σε πωλήσεις λίγο πριν την πρεμιέρα στο «Romeo» και τη μεγάλη συναυλία της

Το album, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum τόσο ψηφιακά όσο και σε CD, έγινε χρυσό καθώς μετρά περισσότερα από 51 εκατομμύρια streaming points, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα ήταν no1 σε πωλήσεις φυσικού προϊόντος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίνεις για να ξεχάσεις; – Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; – Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Δανία – Σκωτία

LIVE: Δανία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Δανία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ουκρανία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Εσθονία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ιταλία – Εσθονία

LIVE: Ιταλία – Εσθονία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ιταλία – Εσθονία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Τρομακτικό 05.09.25

Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
Κόρινθος: Αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25

Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

