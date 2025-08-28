magazin
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Στέλιος Καζαντζίδης: Τα θρυλικά τραγούδια & τα ντουέτα – έκπληξη της μεγάλης συναυλίας
Music Stage 28 Αυγούστου 2025 | 17:23

Στέλιος Καζαντζίδης: Τα θρυλικά τραγούδια & τα ντουέτα – έκπληξη της μεγάλης συναυλίας

Εκτός από τις δυνατές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών και τις ομαδικές εμφανίσεις, στη σκηνή θα δούμε και μοναδικά ντουέτα!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Μία ανεπανάληπτη βραδιά για τον εμβληματικό Στέλιο Καζαντζίδη, γεμάτη με μοναδικές ερμηνείες, θρυλικά τραγούδια και ντουέτα – έκπληξη, θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Στη συναυλία τραγουδούν οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario,, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης. Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Μεταξύ των σπουδαίων τραγουδιών που θα ακουστούν στη συναυλία είναι μερικά με τα οποία ο Στέλιος Καζαντζίδης ανέδειξε και «σημάδεψε» το λαϊκό τραγούδι: «Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Μαντουμπάλα», «Νυχτερίδες Κι Αράχνες», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Η Ζωή Μου Όλη», «Γυρίζω Απ’ Τη Νύχτα», «Πάρε Τα Χνάρια Μου», «Ο Γυάλινος Κόσμος», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω» και «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή».

Εκτός από τις δυνατές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών και τις ομαδικές εμφανίσεις, στη σκηνή θα δούμε και μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Στέλιο Διονυσίου – Πέγκυ Ζήνα και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου.

Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions, την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 6:30 το απόγευμα.

Τα έσοδα της φετινής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις
Ιστός εξουσίας 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το πολυαναμενόμενο Wizard of the Kremlin όπου ο Βρετανός σταρ Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Πολύτεκνοι 28.08.25

Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Σύνταξη
Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Social 28.08.25

Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο