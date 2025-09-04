Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Η Θεσσαλία δεν ξεχνά: οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη της ανικανότητας και της αδράνειας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή, σημερινή, επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel.

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της. Μια κυβέρνηση που επιλέγει να απαντήσει με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και με καθυστερήσεις που υπονομεύουν το μέλλον της Θεσσαλίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Παράλληλα, τονίζει πως η φετινή επέτειος είναι αφορμή «να αναγνωριστεί η αντοχή και το κουράγιο των τοπικών κοινωνιών που ακόμα θρηνούν απώλειες, να γίνει αποτίμηση της πορείας αποκατάστασης» και να «συζητηθεί το μέλλον της Θεσσαλίας μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή».

Τέλος, η Νέα Αριστερά αναφέρει πως «καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο , κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ισότητα, τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα. Όχι άλλες υποσχέσεις – δίκαιη ανασυγκρότηση τώρα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Δύο χρόνια μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel που έπληξε τη Θεσσαλία, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Ανυπολόγιστες οι ζημιές σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, υποδομές και παραγωγικές δραστηριότητες. Χιλιάδες οικογένειες, αγρότες, επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ολόκληρες κοινότητες ζουν ακόμη με τις συνέπειες μιας καταστροφής που αποκάλυψε όχι μόνο την κλιματική ευαλωτότητα της περιοχής αλλά και τις τεράστιες αδυναμίες του κράτους και των θεσμών του ενώ ανέδειξε την ανάγκη για ένα νέο υπόδειγμα ανθεκτικότητας, πρόληψης και ανασυγκρότησης.

Η Θεσσαλία δεν ξεχνά: οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη της ανικανότητας και της αδράνειας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της. Μια κυβέρνηση που επιλέγει να απαντήσει με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και με καθυστερήσεις που υπονομεύουν το μέλλον της Θεσσαλίας.

Η φετινή επέτειος είναι υπενθύμιση ότι:

– η αποκατάσταση παραμένει ελλιπής, με καθυστερήσεις σε έργα και αποζημιώσεις,

– απουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο ανθεκτικής ανασυγκρότησης,

– η Θεσσαλία χρειάζεται πολιτικές αποφάσεις με όραμα και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Η φετινή επέτειος είναι αφορμή να:

– αναγνωριστεί η αντοχή και το κουράγιο των τοπικών κοινωνιών που ακόμα θρηνούν απώλειες

– γίνει αποτίμηση της πορείας αποκατάστασης,

– συζητηθεί το μέλλον της Θεσσαλίας μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή.

Η φετινή επέτειος είναι κάλεσμα για ανάληψη ευθύνης και δράση.

Δύο χρόνια μετά, η Θεσσαλία εξακολουθεί να περιμένει:

– δίκαιες αποζημιώσεις και στήριξη των πληγέντων,

– ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων,

– ⁠αναπτυξιακές πολιτικές που κρατούν τον πληθυσμό στον τόπο του και δεν οδηγούν σε ερήμωση,

– ⁠έναν θεσμικό μηχανισμό πρόληψης και συντονισμού με ευθύνη και διαφάνεια.

Η Θεσσαλία δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις, ούτε άλλη αδιαφορία. Μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε παράδειγμα ανθεκτικής και δίκαιης ανασυγκρότησης – για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η δίκαιη ανασυγκρότηση της περιοχής είναι υπόθεση πολιτικής βούλησης, κοινωνικής συμμετοχής, εθνικής και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε άλλη κατεύθυνση όπως έδειξαν όχι μόνο οι καθυστερήσεις και τα σκάνδαλα αλλά και επιλογές για την ενέργεια, τη διαχείριση των υδάτων, την κλιματική αλλαγή. Είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει τώρα!

Η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο , κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ισότητα, τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα.

Όχι άλλες υποσχέσεις – δίκαιη ανασυγκρότηση τώρα!».