newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 18:31
Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:15

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Spotlight

Καυτός μήνας αναμένεται να είναι ο Σεπτέμβριος με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Οι γεωπολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις που διαμορφώνουν το παγκόσμιο σκηνικό θα βρεθούν στο επίκεντρο του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει το έγκριτο βρετανικό περιοδικό The Economist σε συνεργασία με το powergame.gr.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης στο «Thessaloniki Metropolitan Summit»

Το Συνέδριο που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο αποτελεί κορυφαίο γεγονός, φιλοξενώντας διακεκριμένους προσκεκλημένους από την εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, κυβερνητικά στελέχη και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων.

Στόχος να αναδειχθούν οι νέες προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο σκηνικό και να προταθούν λύσεις. Οι συζητήσεις θα καλύψουν κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι υποδομές και η τεχνολογία.

Πρώτη ημέρα με Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλη Μαρινάκη

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη, το βράδυ με πρώτους ομιλητές τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και τον ιδρυτή και πρόεδρο του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp, Βαγγέλη Μαρινάκη που θα συζητήσουν για το νέο σκηνικό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ και το πώς η επιχειρηματική κοινότητα αντιμετωπίζει αυτές τις νέες συνθήκες.

Δεύτερη ημέρα με Αλέξη Τσίρα και «Ελληνική Οικονομία του 2030»

Το κλείσιμο του Συνεδρίου, αύριο Παρασκευή, γίνεται από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μια ημέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής και εκείνος που θα κλείσει τη διημερίδα. Θα μιλήσει για την «Ελληνική Οικονομία του 2030» και η ομιλία του θα μεταδοθεί ζωντανά.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του τελευταία ανατρέποντας τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Η επικείμενη ομιλία έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έχει τροφοδοτήσει πλήθος σεναρίων για τις επόμενες κινήσεις του.

Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι

Στην ατζέντα του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» περιλαμβάνονται επίσης συζητήσεις για τις νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και της Τουρκίας στην περιοχή, με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, και του πρώην υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Εγκέ Μπαγκίς.

Θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση για τη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης, στην οποία θα λάβουν μέρος οι πρώην υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας,  Φλωράνς Παρλί, της Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, και της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παρουσιάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ενώ για θέματα ενέργειας, υποδομών, επενδύσεων, υγείας και παιδείας θα μιλήσουν και οι αρμόδιοι υπουργοί, συμπεριλαμβανομένων των Σταύρου Παπασταύρου, Χρήστου Δήμα, Τάκη Θεοδωρικάκου, Νίκου Παπαθανάση, Άδωνι Γεωργιάδη και Σοφίας Ζαχαράκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Economy
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Έκθεση Κομισιόν 04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Το πρόγραμμα Antinero 04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου
«Καταργείστε τον ΕΦΚ» 03.09.25

Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου

Η Ελληνική Ένωση Καφέ τονίζει ότι ΕΦΚ, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.

Σύνταξη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο