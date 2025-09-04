Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Καυτός μήνας αναμένεται να είναι ο Σεπτέμβριος με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Οι γεωπολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις που διαμορφώνουν το παγκόσμιο σκηνικό θα βρεθούν στο επίκεντρο του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει το έγκριτο βρετανικό περιοδικό The Economist σε συνεργασία με το powergame.gr.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης στο «Thessaloniki Metropolitan Summit»

Το Συνέδριο που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο αποτελεί κορυφαίο γεγονός, φιλοξενώντας διακεκριμένους προσκεκλημένους από την εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, κυβερνητικά στελέχη και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων.

Στόχος να αναδειχθούν οι νέες προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο σκηνικό και να προταθούν λύσεις. Οι συζητήσεις θα καλύψουν κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι υποδομές και η τεχνολογία.

Πρώτη ημέρα με Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλη Μαρινάκη

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη, το βράδυ με πρώτους ομιλητές τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και τον ιδρυτή και πρόεδρο του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp, Βαγγέλη Μαρινάκη που θα συζητήσουν για το νέο σκηνικό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ και το πώς η επιχειρηματική κοινότητα αντιμετωπίζει αυτές τις νέες συνθήκες.

Δεύτερη ημέρα με Αλέξη Τσίρα και «Ελληνική Οικονομία του 2030»

Το κλείσιμο του Συνεδρίου, αύριο Παρασκευή, γίνεται από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μια ημέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής και εκείνος που θα κλείσει τη διημερίδα. Θα μιλήσει για την «Ελληνική Οικονομία του 2030» και η ομιλία του θα μεταδοθεί ζωντανά.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του τελευταία ανατρέποντας τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Η επικείμενη ομιλία έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έχει τροφοδοτήσει πλήθος σεναρίων για τις επόμενες κινήσεις του.

Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι

Στην ατζέντα του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» περιλαμβάνονται επίσης συζητήσεις για τις νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και της Τουρκίας στην περιοχή, με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, και του πρώην υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Εγκέ Μπαγκίς.

Θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση για τη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης, στην οποία θα λάβουν μέρος οι πρώην υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας, Φλωράνς Παρλί, της Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, και της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παρουσιάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ενώ για θέματα ενέργειας, υποδομών, επενδύσεων, υγείας και παιδείας θα μιλήσουν και οι αρμόδιοι υπουργοί, συμπεριλαμβανομένων των Σταύρου Παπασταύρου, Χρήστου Δήμα, Τάκη Θεοδωρικάκου, Νίκου Παπαθανάση, Άδωνι Γεωργιάδη και Σοφίας Ζαχαράκη.