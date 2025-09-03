Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.
Σε μια σπουδαία κίνηση που αναδεικνύει το ευ αγωνίζεσθαι και ποιος πρέπει να είναι ο πραγματικός ρόλος των οργανωμένων οπαδών προχώρησαν φίλαθλοι της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που δέχθηκε πρόσφατα επίθεση από ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ.
Θυμίζουμε οτι το περιστατικό είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στην Καλαμαριά όταν ανυποψίαστος ο φίλαθλος των κιτρινόμαυρων περπατούσε στο πεζοδρ4όμιο φορώντας την εμφάνιση της ομάδας του.
Όπως έγινε γνωστό περισσότερα από 10 δίκυκλα στα οποία επέβαιναν οπαδοί του δικεφάλου επέστρεφαν από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη της ομάδας τους και μόλις αντιλήφθηκαν τον νεαρό του επιτέθηκαν με κράνη, λοστούς και κράνη μοτοσυκλέτας για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας. Κάτι που τελικά δεν κατάφεραν, με τον 16χρονο Αρειανό ωστόσο να τραυματίζεται, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά και μετά από τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε σε νοσοκομείο να παίρνει εξιτήριο.
Αναμφίβολα μια εξαιρετική κίνηση που θα πρέπει να βρει μιμητές, κόντρα στα σημεία των καιρών που θέλουν συχνά πυκνά να έχουμε σοβαρά οπαδικά επεισόδια, εντός κι εκτός γηπέδων, με θλιβερό απολογισμό τα τελευταία χρόνια, τις δολοφονίες των οπαδών του Άρη Άλκη Καμπανού και Τόσκο Μποζατζίσκι, της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη και λίγο παλιότερα την επίθεση χούλιγκαν σε παιχνίδι ακαδημιών και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
