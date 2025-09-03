sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα στην Πορτογαλία με εκτροχιασμό τραμ (βίντεο)
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

Κείμενοin.gr Team
Σε μια σπουδαία κίνηση που αναδεικνύει το ευ αγωνίζεσθαι και ποιος πρέπει να είναι ο πραγματικός ρόλος των οργανωμένων οπαδών προχώρησαν φίλαθλοι της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που δέχθηκε πρόσφατα επίθεση από ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε οτι το περιστατικό είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στην Καλαμαριά όταν ανυποψίαστος ο φίλαθλος των κιτρινόμαυρων περπατούσε στο πεζοδρ4όμιο φορώντας την εμφάνιση της ομάδας του.

Όπως έγινε γνωστό περισσότερα από 10 δίκυκλα στα οποία επέβαιναν οπαδοί του δικεφάλου επέστρεφαν από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη της ομάδας τους και μόλις αντιλήφθηκαν τον νεαρό του επιτέθηκαν με κράνη, λοστούς και κράνη μοτοσυκλέτας για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας. Κάτι που τελικά δεν κατάφεραν, με τον 16χρονο Αρειανό  ωστόσο να τραυματίζεται, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά και μετά από τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε σε νοσοκομείο να παίρνει εξιτήριο.

Αναμφίβολα μια εξαιρετική κίνηση που θα πρέπει να βρει μιμητές, κόντρα στα σημεία των καιρών που θέλουν συχνά πυκνά να έχουμε σοβαρά οπαδικά επεισόδια, εντός κι εκτός γηπέδων, με θλιβερό απολογισμό τα τελευταία χρόνια, τις δολοφονίες των οπαδών του Άρη Άλκη Καμπανού και Τόσκο Μποζατζίσκι, της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη και λίγο παλιότερα την επίθεση χούλιγκαν σε παιχνίδι ακαδημιών και πάλι στη Θεσσαλονίκη.

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και περιμένει τον αγώνα της Φινλανδίας με τη Γερμανία για να μάθει αν θα καταλάβει τη 2η θέση.

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)
Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)

Ο Γκιόκερες στην Άρσεναλ, ο Ίσακ στη Λίβερπουλ, αλλά οι δύο Σουηδοί είναι καλοί φίλοι και συμπαίκτες στην Εθνική, με τον πρώτο να συγχαίρει τον δεύτερο για την μεταγραφή-ρεκόρ στην Λίβερπουλ.

Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)
Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)

Η Νιούκαστλ και η απίστευτη ιστορία της μεταγραφής του Γιοάν Γουϊσά, που έκλεισε 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η διορία της μεταγραφικής περιόδου.

Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι

Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη φετινή Premier League - Η Λίβερπουλ έσπασε δύο φορές αυτό της πιο ακριβής μεταγραφής μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και η Τσέλσι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων!

Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)
Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)

Η φετινή Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga πριν δύο χρόνια, καθώς 9 στους 11 βασικούς παίκτες έχουν αποχωρήσει.

Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)
Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)

«Καλημέρα από τον Ποντένσε», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ζητούν από τον Πορτογάλο να στείλει το μήνυμά του.

Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ξένοι στο VAR»
Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ξένοι στο VAR»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης αποκάλυψε στην κλήρωση ότι στα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα βρίσκονται αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές, ενώ ξένοι θα υπάρχουν μόνο στο VAR.

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)
«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και περιμένει τον αγώνα της Φινλανδίας με τη Γερμανία για να μάθει αν θα καταλάβει τη 2η θέση.

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ
Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της», λέει το Ισραήλ

Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

