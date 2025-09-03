Και τώρα τρέχουμε: Έξι εύκολα tips για να βελτιώσεις την τεχνική σου

Η σωστή τεχνική στο τρέξιμο μπορεί να σας βοηθήσει να τρέχετε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο άνετα, με λιγότερη καταπόνηση στο σώμα και μειωμένο κίνδυνο τραυματισμού. Για αυτό ακολουθούν μερικά tips που θα σας βοηθήσουν.

6 συμβουλές για καλύτερο τρέξιμο

Η βελτίωση της τεχνικής μειώνει επίσης τις πιθανότητες κόπωσης και διασφαλίζει ότι αξιοποιείτε στο έπακρο την ενέργειά σας για την μέγιστη δυνατή απόδοση. Οι παρακάτω συμβουλές μπορεί να σας βοηθήσουν να τελειοποιήσετε την τεχνική σας:

1. Κοιτάξτε μπροστά

Αποφύγετε να κοιτάζετε τα πόδια σας. Τα μάτια σας καλό είναι να είναι στραμμένα προς το έδαφος, περίπου 3-6 μέτρα μπροστά σας. Αυτό δεν είναι μόνο μια πιο σωστή στάση για το τρέξιμο, αλλά και ένας ασφαλέστερος τρόπος για να τρέχετε, καθώς μπορείτε να βλέπετε τι έρχεται μπροστά σας και να αποφεύγετε τις πτώσεις.

2. Διατηρήστε τα χέρια στο ύψος της μέσης

Προσπαθήστε να κρατήσετε τα χέρια σας στο ύψος της μέσης, ακριβώς στο σημείο όπου αγγίζουν ελαφρά το ισχίο σας. Τα χέρια σας καλό είναι να είναι λυγισμένα περίπου σε γωνία 90 μοιρών. Μερικοί αρχάριοι έχουν την τάση να κρατούν τα χέρια τους ψηλά στο ύψος του στήθους, ειδικά όταν κουράζονται.

Όμως, αυτό μπορεί να σας κουράσει περισσότερο και να νιώσετε τελικά σφίξιμο και ένταση στους ώμους και τον αυχένα σας. Ωστόσο, αν τρέχετε σπριντ, τότε τα χέρια σας θα πάνε πιο πίσω και πιο ψηλά.

3. Χαλαρώστε τα χέρια σας

Καθώς τρέχετε, κρατήστε τα χέρια και τους καρπούς σας όσο το δυνατόν πιο χαλαρά. Αποφύγετε να σφίγγετε τα χέρια σας σε γροθιές. Αν σφίγγετε τα χέρια σας, μιας και η ένταση πιθανόν να μεταφερθεί από εκεί στα χέρια σας, στους ώμους και στον αυχένα. Η χαλαρή γροθιά είναι ιδανική: Φανταστείτε ότι κρατάτε ένα αυγό σε κάθε χέρι που δεν θέλετε να σπάσετε.

4. Χαλαρώστε τους ώμους σας

Οι ώμοι σας πρέπει να είναι χαλαροί και ευθυγραμμισμένοι (να κοιτάζουν προς τα εμπρός), χωρίς να σκύβετε προς τα εμπρός. Όταν οι ώμοι είναι πολύ καμπυλωμένοι προς τα εμπρός, πιθανόν η αναπνοή σας να περιοριστεί και ως εκτούτου να μην μπορείτε να τρέξετε αποδοτικά. Θα αναπνέετε πιο εύκολα αν οι ώμοι σας είναι χαλαροί.

Επιπλέον ελέγξτε ότι οι ώμοι σας δεν είναι σηκωμένοι κοντά στα αυτιά σας. Αν είναι, σφίξτε τις ωμοπλάτες σας στην πλάτη και κρατήστε τις σε αυτήν την θέση, αφήνοντας τους ώμους σας να πέσουν.

5. Κρατήστε τα χέρια σας στα πλάγια

Αποφύγετε να κουνάτε τα χέρια σας από τη μία πλευρά στην άλλη. Αν τα χέρια σας διασταυρώνονται μπροστά στο στήθος, είναι πιο πιθανό να καμπουριάσετε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αναπνέετε αποτελεσματικά. Η αναποτελεσματική ή ρηχή αναπνοή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πόνους στα πλευρά ή κράμπες στην κοιλιακή περιοχή.

6. Περιστρέψτε τα χέρια σας από τον ώμο

Τα χέρια σας καλό είναι να κουνιούνται εμπρός-πίσω από την άρθρωση του ώμου, όχι από την άρθρωση του αγκώνα. Σκεφτείτε το χέρι σας σαν εκκρεμές, που κουνιέται εμπρός-πίσω. Επιπλέον, καλό είναι τα χέρια σας να κουνιούνται παράλληλα με το σώμα σας.

* Πηγή: Vita