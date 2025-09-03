magazin
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Τζόνι Μπλε: Μυστικά, σιωπή και εκδίκηση σε ένα υπόγεια της Νέας Ιωνίας
Τζόνι Μπλε: Μυστικά, σιωπή και εκδίκηση σε ένα υπόγεια της Νέας Ιωνίας

Η κωμωδία μυστηρίου Τζόνι Μπλε, του Γιώργου Τσουρή, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 8 Οκτωβρίου.

Ο βραβευμένος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής και η εταιρεία θεάτρου Ma Non Troppo, μετά τα «170 Τετραγωνικά», τον «Χαρτοπόλεμο» και το «Μακριά από Παιδιά», επανέρχεται, παρουσιάζοντας στο θέατρο Άνεσις, το Τζόνι Μπλε, μια κωμωδία μυστηρίου, στην Ελλάδα του σήμερα, με ένταση, χιούμορ και διαρκείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Το Τζόνι Μπλε είναι μια ιστορία εκδίκησης – αλλά και ένα σκοτεινό πορτρέτο του σύγχρονου ανδρισμού. Είναι ένα έργο για τους άντρες που σώπασαν, και για εκείνους που μίλησαν… πολύ αργά.

Το κείμενο του Γιωργή Τσουρή, βασισμένο στο πολυβραβευμένο έργο «Small Engine Repair» του Αμερικανού συγγραφέα John Pollono, επιχειρεί να μιλήσει για την πατρότητα και την πατριαρχεία, την δικαιοσύνη και την αυτοδικία, την φιλία και την προδοσία. Κυρίως όμως τον απασχολούν όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα λάθη που μας διαμορφώνουν, εμάς και τα παιδιά μας. Για τον τρόπο που μάθαμε να αντιμετωπίζουμε την κόρη μας, την μάνα μας, την γυναίκα μας… τη γυναίκα.

Τους πολύ απαιτητικούς ρόλους του έργου επωμίζεται μια δυνατή ομάδα πρωταγωνιστών. Στο ρόλο του πατέρα, ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, συνιδρυτής της ομάδας GAFF («Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς», «Νεκρές Ψυχές», «Η Πανούκλα»), στην πρώτη του συνεργασία με τον Τσουρή. Μαζί τους στη σκηνή, ο Μάνος Καζαμίας πρωταγωνιστής του Cartel («Άνθρωποι και Ποντίκια», «Κόκκινα Φανάρια»), η Βάλια Παπακωνσταντίνου, μόνιμη συνεργάτης, πρωταγωνίστρια και δραματουργός της Ma non Troppo, ο Στρατής Χατζησταματίου σε έναν ρόλο έκπληξη,  και ο ίδιος ο Γιωργής Τσουρής (Βραβείο Δημήτρης Χορν).

Πέντε ηθοποιοί με ισχυρό θεατρικό αποτύπωμα, διαφορετικές διαδρομές και κοινή επιθυμία να αφηγηθούν μια ιστορία αστεία, συγκινητική και επικίνδυνα οικεία.

YouTube thumbnail

Λίγα λόγια για το έργο

Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένας πατέρας ξανασμίγει με τους δυο κολλητούς του σε μια βραδιά συμφιλίωσης και κλασικής αντροπαρέας που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Απρόσμενες αφίξεις θα εκτροχιάσουν ακόμη περισσότερο την περίεργη αυτή βραδιά.

Ανάμεσα σε χαλασμένες τηλεοράσεις, κατεστραμμένες βιντεοκασέτες και αμοντάριστα πλάνα από το παρελθόν, οι πέντε ήρωές μας θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση, και μετά να ζήσουν με αυτήν.

Όταν ψάχνουμε τον ένοχο του εγκλήματος, συχνά ξεχνάμε να κοιτάξουμε στο πιο δύσκολο μέρος. Στον καθρέφτη.

Πρωταγωνιστούν

Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μάνος Καζαμίας, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Στρατής Χατζησταματίου και ο Γιωργής Τσουρής

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Μουσική: Γιωργής Τσουρής
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βάλια Παπακωνσταντίνου
Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Παπακωνσταντίνου, Αγγελική Γρηγοροπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτις: Αγγελική Γρηγοροπούλου
Σύμβουλος Δραματουργίας: Φοίβος Ριμένας
Σκηνογραφία: Ζωη Μολυβδά Φαμέλη
Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Βίντεο παράστασης: Γιωργής Τσουρής
Βοηθός Ενδυματολόγου: Φλώρα Σαμπροβαλάκη
Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
Video Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος
Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)
Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

