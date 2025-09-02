Η «δεξαμενή» των ελεύθερων: Ο Ζίγιες, ο Ινσίνιε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας (pics)

Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε στις περισσότερες χώρες, ενώ στην Ελλάδα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, την ώρα που τα πιο πολλά χρήματα έχουν δαπανηθεί για ακόμη ένα καλοκαίρι από την Premier League.

Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ πραγματοποίησε φέτος μεταγραφές που έφτασαν κοντά στα 500.000.000 ευρώ διαλύοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, πολλές ομάδες δαπάνησαν τεράστια ποσά σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο αρκετές ομάδες στην Γηραιά Ήπειρο, βρίσκονται ακόμη σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να ενισχυθούν, με τη «δεξαμενή» των ελεύθερων να έχει ανοίξει και να ψάχνουν εκεί ευκαιρίες.

Στην Ελλάδα οι μεταγραφές έχουν ακόμη αρκετές μέρες, όμως οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ) πρέπει μέχρι σήμερα το βράδυ να έχουν κλείσει τις κινήσεις τους, για να δηλώσουν τη λίστα τους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς αργότερα δεν θα μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι ποδοσφαιριστές αποκτηθούν.

Από εκεί και πέρα, για τους ελεύθερους στην Ελλάδα, το «παράθυρο» θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΠΟ. Οι περιπτώσεις που υπάρχουν στη λίστα των ελεύθερων είναι πολλές και καλές, αφού υπάρχουν ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι και σε καλή ηλικία και με σπουδαία καριέρα.

Από τον Χακίμ Ζίγιες και τον Λορέντζο Ινσίνιε, μέχρι τον Μάικλ Αντόνιο και τον Κρίστιαν Έρικσεν, αυτοί είναι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που κυκλοφορούν ελεύθεροι στην αγορά.

Ils sont libres, parmi ces 6 joueurs vous prenez qui ? 🇫🇷 Kurt Zouma VM = 10M€

🇩🇰Christian Eriksen VM = 4M€

🇲🇦Hakim Ziyech VM = 4.5M€

🇯🇵 Takehiro Tomiyasu = 18M€

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Josh Brownhill VM = 14M€

🇪🇸 Sergio Reguilon VM = 6M€#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/H1RE9kyEb9 — Ezz ⚪️Ⓜ️⭐️ (@ezzezezzr) September 1, 2025

Λορέντζο Ινσίνιε

Ο Ινσίνιε μετά από 12 χρόνια σπουδαίας καριέρας με τη φανέλα της Νάπολι (434 συμμετοχές, 122 γκολ και 95 ασίστ), το 2022 αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ με τη φανέλα της Τορόντο, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Εκεί όμως δεν θα μείνει μέχρι και την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, αφού η ομάδα του Τορόντο τον άφησε ελεύθερο να επιλέξει τον επόμενο σταθμό, που πιθανότατα θα είναι στην Ευρώπη.

Χακίμ Ζίγιες

Ο Χακίμ Ζίγιες είναι ένας σπουδαίος παίκτης, πιθανότατα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη δεξαμενή των ελεύθερων που είναι χωρίς ομάδα. Έλυσε το συμβόλαιο του με την Αλ-Ντουχαΐλ με κοινή συναίνεση τον Μάιο, μετά από μόλις τέσσερις μήνες με την ομάδα του Κατάρ και έπειτα από τη μεγάλη καριέρα σε Άγιαξ, Τσέλσι, Γαλατασαράι και φυσικά εθνική Μαρόκου αναμένεται να επιστρέψει και πάλι στην Ευρώπη.

Κουρτ Ζούμα

Ο Κουρτ Ζουμά είναι 30 χρονών, αλλά αποτελεί έναν υψηλού επιπέδου κεντρικό αμυντικό που είναι θέμα χρόνου να βρει την επόμενη ομάδα του. Είχε δοθεί δανεικός στην Αλ-Ορομπά της Σαουδικής Αραβίας για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Γουέστ Χαμ και εφόσον ολοκληρώθηκε ο δανεισμός έμεινε ελεύθερος. Όλα δείχνουν πως μετά τις Τσέλσι, Γουέστ Χαμ θα επιστρέψει και πάλι στην Ευρώπη.

Κρίστιαν Έρικσεν

Ο Έρικσεν είναι ένα θρύλος του ποδοσφαίρου στη Δανία και ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία στην Τότεναμ. Αγωνίστηκε μέχρι τον Μάιο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του. Αν και έχει επαφές με ομάδες στην Premier League, στην Ολλανδία, αλλά και στην πατρίδα του, ακόμη παραμένει ελεύθερος. Πιθανότατα όμως είναι θέμα ημερών να βρεθεί ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του, μιας και αποτελεί έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή, που μπορεί να βρει… δουλειά σε ομάδα μικρομεσαία στο Νησί.

Τζος Μπράουνχιλ

Ο Τζος Μπράουνχιλ προέρχεται από μια εξαιρετική τελευταία σεζόν με την Μπέρνλι, όπου είχε 24 γκολ στην Championship (18 γκολ, έξι ασίστ) και τον θέλουν πολλές ομάδες. Ο ίδιος ήθελε να παίξει στην Premier League, όμως έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του και παρότι μίλησε με συλλόγους δεν εξασφάλισε συμβόλαιο. Με βάση την ηλικία του (29 χρονών), τη σεζόν που έκανε πέρσι, αλλά και τη σωματική και αγωνιστική του κατάσταση είναι αυτός που θα απασχολήσει περισσότερο. Πολλές ομάδες από τη Σαουδική Αραβία κοιτάζουν την περίπτωση του.

Σέρχιο Ρεγκιλόν

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην Τότεναμ, στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο 28χρονος Ισπανός μπακ είναι χωρίς ομάδα, αφού τελικά αποχαιρέτησε την Τότεναμ στο τέλος του συμβολαίου του, μετά από τρεις συνεχόμενους δανεισμούς στην Ατλέτικο Μαδρίτης, το Ολντ Τράφορντ και την Μπρέντφορντ.

Τακεχίρο Τομιγιάσου

Ο Τομιγιάσου δεν είναι το ίδιο όνομα με τους παραπάνω, όμως έχει μια αξιόλογη καριέρα στο Νησί, με τη φανέλα της Άρσεναλ, ενώ είναι διεθνής εδώ και πολλά χρόνια με την εθνική του ομάδα. Ωστόσο, ο Μικέλ Αρτέτα αποφάσισε ότι δεν έχει χώρο και χρόνο για εκείνον στο Λονδίνο και δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τους 7 παραπάνω υπάρχουν αρκετοί ακόμη που δεν έχουν βρει ομάδα και μάλιστα πολύ ηχηρά ονόματα με σπουδαία καριέρα. Ένας από αυτούς είναι ο Ντέλε Άλι με σπουδαία καριέρα στην Premier League, αλλά και ο Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν που αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας και έχει κάνει μεγάλη καριέρα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ και φυσικά ο «γερόλυκος» Μίραλεμ Πιάνιτς που είναι 35 χρονών, αλλά έχει αρκετές ομάδες στα… πόδια του.

Παράλληλα, ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Μικαΐλ Αντόνιο ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2024 είχε ένα σοβαρό τροχαίο και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του. Πλέον, έχει επανέλθει, αλλά η Γουέστ Χαμ δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο με αποτέλεσμα να είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.