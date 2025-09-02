Κλόι Γκρέις Μόρετζ: Παντρεύτηκε τη σύντροφό της Κέιτ Χάρισον μετά από 7 χρόνια σχέσης

Μετά από μία εφτά χρόνια μαζί και έναν αρραβώνα που έγινε γνωστός τον Απρίλιο του 2024, η ηθοποιός Κλόι Γκρέις Μόρετζ και το μοντέλο Κέιτ Χάρισον, που μέχρι πρότινος κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ένωσαν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Ο γάμος, ο οποίος έγινε γνωστός από τη Vogue, πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις ΗΠΑ, με τις δύο νύφες να επιλέγουν custom δημιουργίες από τον οίκο μόδας Louis Vuitton, ειδικά σχεδιασμένες από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Νικολά Γκεσκιέρ.

Η τελετή, όπως αναφέρει η Vogue, είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα, με τη Μόρετζ να δηλώνει: «Ένα μεγάλο κομμάτι του γάμου είναι να μοιραστούμε με όλους όσους θα είναι εκεί πράγματα που αγαπάμε εγώ και η Κέιτ».

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δραστηριότητες όπως ψάρεμα, ιππασία, πόκερ, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με line dancing.

Η Κλόι Γκρέις Μόρετζ είχε αποκαλύψει την ομοφυλοφιλία της τον Νοέμβριο του 2024, μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram που ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές.

«Πιστεύω στην ανάγκη για νομική προστασία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ως μία γυναίκα ομοφυλόφιλη. Χρειαζόμαστε προστασία σε αυτή τη χώρα και πρόσβαση στη φροντίδα που χρειαζόμαστε και μας αξίζει» σημείωσε στο κάλεσμα της.

Οι δύο γυναίκες, οι οποίες γνωρίστηκαν το 2018, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, με τη Μόρετζ να υπογραμμίζει την αξία του γάμου.

«Είμαστε μαζί για σχεδόν επτά χρόνια και δίνοντας αυτή την υπόσχεση η μία στην άλλη με έναν νέο τρόπο, ανταλλάσσοντας αυτούς τους όρκους, νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίζουμε κάθε μέρα να επιλέγουμε η μία την άλλη» είπε.